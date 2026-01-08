edición general
Una gran manifestación contra el Gobierno colapsa Teherán: "Muerte al dictador"

themarquesito
Por lo que he visto por ahí, no han faltado gritos de "Javid Shah", es decir "Viva el Shah".
Recordemos que Reza Ciro se ha ofrecido a liderar la transición en Irán hacia una república laica, y ha dicho en más de una ocasión que no quiere la corona.
Torrezzno
#4 no digo yo que no. ¿Pero como mueves esa masa ingente de personas? No es descabellado pensar que el pueblo iraní esté harto del Ayatola?
#7 Meter fuego y usar manifestaciones para organizar disturbios y atacar es de primero de golpe de estado. Se vio en Ucrania y se ve seguro que también aquí.
Torrezzno
Vídeos aquí. Mola cuando el pueblo se rebela
www.bbc.com/news/articles/cg7y0579lp8o
Huginn
#3 A ti te mola porque estás bien cómodo en tu sillón.
Espero que no tengas más de 15 años...
Torrezzno
No quiero hacer un NPC sin pruebas pero parece que se está liando

x.com/visegrad24/status/2009335679361388832  media
#2 Le sale más barato a Israel hundirla por dentro con protestas violentas que bombardearla, que cuando bombardean responden y aquí no se sabe si está detrás el Mosab y la CIA o alguien otro.
Pertinax
Extraordinaria placidez 2.0.
CharlesBrowson
animo!
