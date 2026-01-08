·
Una gran manifestación contra el Gobierno colapsa Teherán: "Muerte al dictador"
Una gran manifestación contra el Gobierno colapsa Teherán: "Muerte al dictador"
actualidad
9 comentarios
#5
themarquesito
Por lo que he visto por ahí, no han faltado gritos de "Javid Shah", es decir "Viva el Shah".
Recordemos que Reza Ciro se ha ofrecido a liderar la transición en Irán hacia una república laica, y ha dicho en más de una ocasión que no quiere la corona.
2
K
50
#7
Torrezzno
#4
no digo yo que no. ¿Pero como mueves esa masa ingente de personas? No es descabellado pensar que el pueblo iraní esté harto del Ayatola?
2
K
44
#8
soberao
#7
Meter fuego y usar manifestaciones para organizar disturbios y atacar es de primero de golpe de estado. Se vio en Ucrania y se ve seguro que también aquí.
0
K
13
#3
Torrezzno
Vídeos aquí. Mola cuando el pueblo se rebela
www.bbc.com/news/articles/cg7y0579lp8o
1
K
33
#6
Huginn
#3
A ti te mola porque estás bien cómodo en tu sillón.
Espero que no tengas más de 15 años...
0
K
11
#2
Torrezzno
No quiero hacer un NPC sin pruebas pero parece que se está liando
x.com/visegrad24/status/2009335679361388832
0
K
20
#4
soberao
*
#2
Le sale más barato a Israel hundirla por dentro con protestas violentas que bombardearla, que cuando bombardean responden y aquí no se sabe si está detrás el Mosab y la CIA o alguien otro.
0
K
13
#1
Pertinax
Extraordinaria placidez 2.0.
0
K
17
#9
CharlesBrowson
animo!
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
