El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Actualmente es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

denocinha
A la final de candidatos también habían llegado Garzón, Bob Pop, Jenni Hermoso y el maestro David Azagra

Cehona #1 Cehona *
Lo de la lucha contra la violencia de género, no les va a gustar al tándem PP/Vox y menos al ala conservadora del CGPJ

infestissumam #2 infestissumam *
#1 Relacionada
Teresa Peramato, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la mujer: Desde la fiscalía estamos trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado es un indicio más de culpabilidad
www.meneame.net/story/teresa-peramato-fiscal-sala-delegada-violencia-s

Cehona #4 Cehona
#2 Entonces Guardiola estará contenta.
Guardiola reafirma el compromiso con la justicia y defiende la especialización en violencia de género
www.juntaex.es/w/curso-20-aniversario-ley-violencia-genero?inheritRedi

powernergia #5 powernergia
#2 Eso de toda la vida, hay hasta un refrán:

"Quien calla otorga".

#8 Tensk
#2 Tremenda energúmena.

Lo del neofeminismo en este país no tiene nombre.

#9 konde1313
#2 ¿Tienes alguna otra fuente que no sea un tweet que no existe? Gracias.

infestissumam #13 infestissumam
#9 Ahí tienes el documento:

VI CONGRESO DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO (CGPJ)
La ruptura del silencio cómplice. Especial referencia a la obligación de denuncia de los profesionales y a la dispensa del art. 416 de la LECrim
share.google/Zh3DPmEiOCY7XWQip

TonyStark #12 TonyStark
#2 pues vaya joya.... pero seguro entonces que el CGPJ emite un informe superfavorable de la muerte, como el que emitió para el fiscal que se acaban de cargar.

sotillo #3 sotillo
#1 La van a acusar de Sanchista de todas formas y de ser partícipe de la dictadura

#6 Tensk
#3 Teniendo en cuenta lo que dijo Sánchez sobre los requisitos que debíoa tener y el pasado de la misma ¿esperad otra cosa?

#7 Tensk
Juer, lo han filtrado bien pronto.

:troll:


