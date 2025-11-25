El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Actualmente es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
Teresa Peramato, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la mujer: Desde la fiscalía estamos trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado es un indicio más de culpabilidad
Guardiola reafirma el compromiso con la justicia y defiende la especialización en violencia de género
"Quien calla otorga".
Lo del neofeminismo en este país no tiene nombre.
VI CONGRESO DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO (CGPJ)
La ruptura del silencio cómplice. Especial referencia a la obligación de denuncia de los profesionales y a la dispensa del art. 416 de la LECrim
