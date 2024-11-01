·
259
meneos
1189
clics
Ferreras envía a sus reporteros a esconderse para grabar la recuperación de cadáveres en Adamuz
La Guardia Civil interceptó a un equipo de Al Rojo Vivo que, apostado tras una valla, pretendía captar las imágenes más escabrosas del accidente ferroviario en Córdoba
etiquetas
la sexta
ferreras
adamuz
395
actualidad
50 comentarios
#25
Esto es mentira. Y me da mucho por saco que medios de izquierda alimenten estas teorías. Nosotros cuando vamos a sucesos de estos, que por desgracia son muchos, tenemos una ética y una moral, y por encima de nosotros tenemos un redactor jefe, y luego un jefe de sección y luego un director. La imagen pasa por muchos filtros. Dicho esto, la vida es dura, es cruel, es dramática, y volvemos a la vieja discusión de si sacar el cadaver de un negro en una playa sí, pero un blanco muerto en un tren no. El respeto a las victimas es máximo, y por supuesto también a sus familiares. Por eso no habéis visto ni una decima parte de lo que nos tuvimos que comer el 11M, y mira que se sacaron cosas fuertes. Decir que se esconden, tras una verja, es de coña, como si no se viera a través de ellas. Decir que se va a grabar la recuperación de cadáveres es, cuanto menos, una invención sin el más mínimo contraste. Amarillismo puro y duro.
#2
Grahml
Burdo, como siempre.
23
K
210
#11
a69
#2
... Pero vamos con ello...
7
K
84
#37
Pilfer
#2
burdo, pero si lo hacen es porque les sube las audiencias, lo que dice muy poco de la gente...
0
K
10
#38
C.Nutrio
#37
Esos no viven del dinero que les dan las audiencias. Viven del dinero que cobran por "ir con ello".
1
K
16
#4
jonolulu
Antonio García Carroñas
13
K
141
#18
Desideratum
#4
"Carroñeras"..., si me permites.
4
K
55
#19
fingulod
#16
¿Dices el que estaba aliado con Villarejo para lanzar bulos contra Podemos? ¿De ese estamos hablando?
13
K
129
#7
Eukherio
Cada vez vamos a peor, macho. No han pasado 24 horas y ya están con los bulos y la búsqueda de imágenes escabrosas. ¿Qué será lo próximo? ¿Entrarán en las UCIs a grabar a los que están graves?
7
K
71
#23
Shynea
#16
A que crees que son de izquierdas?
Si es que el chiste se cuenta solo
7
K
63
#25
Nividhia
Esto es mentira. Y me da mucho por saco que medios de izquierda alimenten estas teorías. Nosotros cuando vamos a sucesos de estos, que por desgracia son muchos, tenemos una ética y una moral, y por encima de nosotros tenemos un redactor jefe, y luego un jefe de sección y luego un director. La imagen pasa por muchos filtros. Dicho esto, la vida es dura, es cruel, es dramática, y volvemos a la vieja discusión de si sacar el cadaver de un negro en una playa sí, pero un blanco muerto en un tren no.
6
K
48
#48
xalabin
#25
Yo lo que veo en el vídeo es:
- A unos señores grabando que cuando les preguntan si tienen permiso, contestan que NO.
- A unos guardias civiles pidiendo la documentación, cosa que no parece descabellada.
- A Ferreras en directo criticando veladamente esto mismo.
Ya vale de pornografía en los telediarios, ni negro muerto ni pasajero de tren descuartizado.
Hay maneras mucho menos sensacionalistas de dar las noticias.
1
K
10
#50
TXinTXe
#25
Tienes el video de lo que ha pasado en el propio artículo, incrustado desde x:
x.com/dsegoviaatienza/status/2013201619186339913
0
K
9
#29
Becuadro
Hoy escuchaba en directo desde el pueblo a RNE... Y dio una lección de periodismo.
El periodista que retransmitió todo se instaló en la residencia de ancianos donde se desplazaron las víctimas menos graves y el equipo de psicología. Los responsables del centro, con gran dignidad, mostraron su preocupación con que se iba a grabar y como se iba a presentar, po lo que RNE aseguró respetar al máximo como lo presentaban.
No hubo declaraciones torturadas, no hubo ni una pregunta de "¿Como se…
4
K
43
#40
Quecansaometienes...
#29
Ni un pero al comentario. Asi es. Hoy he cambiado de telediario porque en el que estaba (no recuerdo la cadena) han empezado a dar detalles escabrosos. Totalmente innecesarios. Para informar no hace falta ser morboso, aunque la mayoria hayan cogido esa deriva.
2
K
16
#10
Antipalancas21
Periodismo de mierda pura eso es Ferreras y sus reportajes,
3
K
41
#36
Quecansaometienes...
Ferreras sigue en las cloacas.
3
K
32
#43
Battleship55
*
#36
Nunca ha salido de ellas. Siempre ha sido un cloaquero.
0
K
10
#31
Ovlak
Para sorpresa de nadie
2
K
30
#1
CharlesBrowson
la secta, que esperar de esa infame caterva
3
K
22
#16
danifart
»
26
K
-122
#27
LeDYoM
#16
Lo mejor: que le has respondido a un usuario de derechas.
jaja
0
K
10
#30
hokkien
#1
a los carroñeros se les llama por lo que son
0
K
10
#33
vviccio
Para esto sí hacen perriodismo de investigación para otras cosas tiene a Villarejo y sus cloacas.
1
K
21
#6
Connect
Maaadre mia!! Esto se ha hecho toda la vida!
1
K
21
#8
_4126
#6
Toda la vida se ha dado vino a los niños incluso en misa pero ya no se hace.
8
K
77
#17
Sammy_Jankis
#6
¿y? Es repulsivo
1
K
12
#28
yoma
#6
Si, pero de la época de las cavernas hasta ahora se supone que hemos evolucionado.
1
K
20
#41
C.Nutrio
#6
Lo habrán hecho toda la vida los bastardos que venderían a su madre por un punto más de audiencia. La gente decente no lo hará jamás y está en la obligación de señalar a quien sí lo haga.
0
K
6
#26
alfinal
Carnicería en Alcafrán, tal cual
www.youtube.com/watch?v=xcRQFeUXCzg
1
K
19
#9
Marisadoro
¡Más periodismo!
0
K
16
#45
Dramaba
#9
Yo creo que lo que hace es pedir más periodismo, que él tiene muy poquito...
0
K
10
#39
DDJ
*
¿Cómo puede seguir esta basura ejerciendo de periodista? ¿Por qué no todo lo que haga Ferreras tiene 0 de audiencia?
1
K
12
#35
raistlinM
Qué ascazo dan el gordo y su muñequita
1
K
12
#3
johel
*
Otros medios tenian heridos o muertos entre sus filas, ¿No les ha hecho gracia ver rondando a los carroñeos?
0
K
11
#32
DORO.C
Un artículo basado en un tweet de un no name. Joder con las mierdas que se suben a portada.
1
K
11
#49
xalabin
#32
Bueno, hay un vídeo de la sexta en dicho tweet y todos tenomos ojos y oídos para poder verlo y juzgar por nosotros mismos.
0
K
7
#5
Cometeunzullo
Burdo Ferreras se lava los dientes con diarrea.
0
K
10
#47
thalonius
#42
mala lectura esa, o falta de comprensión...
0
K
10
#15
dogday
Ferreras es detritus en una cienaga.
0
K
10
#20
Equidislate
Más periodismo, más caspa, más burdo, más repugnante, más Ferreras, resistimos.
0
K
7
#12
fpove
Es demasiado burdo, vamos con ello.
0
K
7
#21
Jack29
*
Iba a defender a Ferreras pero he leido la noticia. Edito el comentario
0
K
7
#22
thalonius
*
Esto que digo quizá es impopular, pero muchas veces los fotoperiodistas deben documentar cosas que la "moral" entendería que no hay que documentar.
El fotoperiodista no va a juzgar moralmente nada, va a conseguir un recuerdo gráfico de un suceso concreto. Eso no significa que se tenga que publicar, si las imágenes son sensibles, escabrosas o moralmente indignantes, pueden quedar en un archivo, pero en un futuro pueden ser necesarias para una investigación o... décadas después, para
0
K
10
#42
C.Nutrio
#22
Vamos, que para ti la ética no existe.
0
K
6
#34
Nachodemieres
Odio a Ferreras con todo mi ser pero los reporteros y periodistas están para llegar donde está prohibido, investigar y dar imágenes e informacion veraz Lo que no puede ser es criticar que no se nos den imágenes por ejemplo de la carnicería de Gaza y luego ponerse estupendos y súper rigurosos con un accidente, yo quiero verlo todo y formalmente mi opinión propia. Quiero ver igual las niñas quemadas con napalm de Vietnam, los bombardeos de Rusia en Kiev, los de Ucrania en los mercados del
0
K
7
#44
panzeta
#34
las fotos de una guerra como la de Vietnam o un genocidio como el de Gaza reflejan la brutalidad y la miseria a la que es capaz de llegar el ser humano. Son duras pero necesarias para desentumecer a la opinión pública. Mostrar cadáveres en el descarrilamiento de un tren solamente es pornografía para sádicos e hijosdeputa.
3
K
23
#46
Nachodemieres
#44
Claro porque tú lo digas, si hubiésemos visto los cadáveres de los 7291 ancianos de las residencias madrileñas ya te digo yo que el final hubiese sido otro., por ejemplo. Irene Villa y su madre con las piernas seccionadas hicieron más contra ETA en la opinión pública que toda la acción política desde la llegada de la democracia. Seguro que no ver los trenes reventados del 11M hubiese ayudado a encubrir al mal nacido de Aznar y sus mentiras.
0
K
7
#13
domadordeboquerones
Este es el mismo Ferreras que era el periodista de referencia en menéame?
0
K
6
#14
fingulod
#13
Es muy burdo, pero vamos con ello.
1
K
10
#24
muerola
#13
pero que dices !
0
K
12
- A unos señores grabando que cuando les preguntan si tienen permiso, contestan que NO.
- A unos guardias civiles pidiendo la documentación, cosa que no parece descabellada.
- A Ferreras en directo criticando veladamente esto mismo.
Ya vale de pornografía en los telediarios, ni negro muerto ni pasajero de tren descuartizado.
Hay maneras mucho menos sensacionalistas de dar las noticias.
x.com/dsegoviaatienza/status/2013201619186339913
El periodista que retransmitió todo se instaló en la residencia de ancianos donde se desplazaron las víctimas menos graves y el equipo de psicología. Los responsables del centro, con gran dignidad, mostraron su preocupación con que se iba a grabar y como se iba a presentar, po lo que RNE aseguró respetar al máximo como lo presentaban.
No hubo declaraciones torturadas, no hubo ni una pregunta de "¿Como se… » ver todo el comentario
jaja
El fotoperiodista no va a juzgar moralmente nada, va a conseguir un recuerdo gráfico de un suceso concreto. Eso no significa que se tenga que publicar, si las imágenes son sensibles, escabrosas o moralmente indignantes, pueden quedar en un archivo, pero en un futuro pueden ser necesarias para una investigación o... décadas después, para… » ver todo el comentario