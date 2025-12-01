edición general
“Felipe VI es obviamente de derechas”

No deja de ser ridículo lo que (Juan Carlos I) dice sobre las supuestas penurias de su familia. A la mansión palaciega de Estoril donde vivía con sus padres, Villa Giralda, la llama una “casa de alquiler”. El yate de lujo que les prestó Pedro Galíndez se convierte en un simple “velero”. En algún momento afirma que no es una persona que suela quejarse. Pero lo dice después de pasarse muchas páginas… ¡quejándose!

Catapulta
¿Como no va a ser de derechas un rey? Si fuese de izquierdas dejaría de ser rey al instante en pro de la igualdad entre personas.

ur_quan_master
#3 pues como lo de las religiones.

#5 además contando que la restauración dinástica se la debe a un dictador de extrema derecha. El abuelo Paco

Esteban_Rosador
No como su abuelo, que no se metía en política. :troll:

cocococo
Lo que no me explico es cómo en este mundo todavía hay reyes en el siglo XXI, ni que estuviéramos en la Edad Media o más atrás.

Findeton
#3 A Venezuela le va bastante regular sin reyes. Si los hubieran tenido, lo mismo no tendrían una dictadura hoy. Recordemos que el Rey es el jefe del estado en España y tiene el mando militar superior, con lo que es difícil que en España haya un auto-golpe (quedarse después de perder las elecciones)... como si pasa en Venezuela y buena parte de América latina.

azathothruna
Monarquistas == fascistas

Democracia =/= capitalismo =/=liberalismo

cocolisto
“Felipe VI es obviamente de derechas”.

Felipe VI es obviamente de dehecho.

Pivorexico
Un rey de izquierdas resultaría tan rematadamente estúpido ,como un obrero de derechas.

Sarampion
Una democracia en donde la Jefatura del Estado la ostenta una familia.

estemenda
Ese titular perogrullesco no hace justicia al análisis de Paul Preston sobre la Corona.

Dene
No es de derechas, es de MUY derechas

elsnons
El Rey es de derechas y tiene a todos sus bufones que lo critican viviendo a cuerpo de ídem en el congreso y el senado .

Barriales
Mercenario apesebrado de derechas.

PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Yo pensaba que era anarquista.


