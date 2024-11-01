edición general
¿Existe alguna justificación legal para el ataque de Estados Unidos contra Venezuela? (Eng)

Los expertos en derecho internacional esperan que Washington alegue legítima defensa y se enfrente a pocas represalias serias. «El Reino Unido, como guardián de los principios de Núremberg, tiene el deber de condenar a Estados Unidos por esta violación del derecho internacional», afirmó Robertson. «Yo diría que los líderes que inician guerras son responsables de la muerte y la destrucción que estas provocan. Keir Starmer, que hasta ahora se ha mantenido al margen y, acertadamente, no ha hecho comentarios cuando no se conocían todos los hechos

| etiquetas: reino unido , starmer , derecho internacional , venezuela , trump , eeuu
vindio #1 vindio
No. Siguiente pregunta.
Pertinax #2 Pertinax
#1 Ya está dicho, me voy.
Chinchorro #4 Chinchorro
#1 Cómo que no! y quedarse con los recursos naturales del país que es?
Jointhouse_Blues #15 Jointhouse_Blues
#1 Depende de la ley que se aplique. Toda ley escrita es papel mojado ante la ley de la fuerza.
oceanon3d #8 oceanon3d *
Por lo menos nuestros lumbreras de derechas del foro van a volver a sus cuevas una temporada.

Trump no ha reemplazado a Maduro por ser un dictado y por la democracia sino porque no es su dictador.

Y por lo visto ya tienen recambio que son otros chavistas más cariñosos con los yankis.Lo han vendido y estoy seguro que no se han ni defendido ante el ataque de las fuerzas especiales.

Con lo exaltados que estába la tribu de extremo centro aquí y los venezolanos qpir en mundo de fiesta.

xD xD xD

Cuanto idiota y cuanto paniaguado.

Delcy nueva presidenta con en beneplácito de Trump.
#3 HangTheRich
Obtener el petroleo. Que mas justificación hace falta
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#10 les gusta la democracia a ambos
Findeton #14 Findeton
#12 Yo he criticado muchas cosas de Trump. Por ejemplo los aranceles y expulsar inmigrantes. También sus intentos de no reconocer resultados en 2020. Critico lo que hace mal y apoyo lo que hace bien, no me caso con él.
#5 Barriales
Quien quiera gobernar, tiene saber lamer y poner una tubería grande de petróleo gratis al gringo.
#18 Suleiman
Hace falta? Con Trump,solo existen las leyes de sus cojones
pip #13 pip
Claro que sí, los cojones naranjas colganderos son la fuente de la legalidad.
Findeton #7 Findeton
Maduro tampoco cumplió la ley porque dio un golpe de estado.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#7 El fiscal especial Jack Smith documentó —y llevó acusaciones judiciales abiertas— que Trump no solo difundió mentiras sino que también participó en acciones para revertir legalmente los resultados electorales de 2020, como presionar a funcionarios, intentar enviar electores “falsos” y obstaculizar el proceso legal de certificación.

Fue imputado a nivel federal por intentar revertir el resultado electoral (conspiración para defraudar a EE. UU., obstrucción de un procedimiento oficial,…   » ver todo el comentario
Findeton #10 Findeton
#9 Y?
oceanon3d #11 oceanon3d
#7 Deja de hacer el ridículo ya ... Trump ya puso la carta sobre la mesa.

Todos los tuyos están buscando cuevas donde meterse una temporada ... no se a qué esperas.

xD xD xD

Sin acritud que ya tienes bastante cruz
Findeton #16 Findeton
#11 Los que deberían estar en cuevas son los que apoyan a Maduro. Pinochet mató a 3200 personas, Maduro mató a 10mil por motivos políticos y la izquierda jamás levantó la voz por ello. Ni tan siquiera ahora.
oceanon3d #19 oceanon3d *
#16 No creo que nadie se izquierdas de aquí apoye a Maduro ... ni desde luego nadie se mi entorno.

Que la película es otra y está claro que no te enteras. Lo más gracioso es que no me sorprende que estés en la inopia.

Yo te aclaro el guión de la peli; a Trump no le molestaba que Maduro fuera un dictador... solo que no era su dictador.

Guión especialmente cruel para los venezolanos opositores por el Mundo ... ya despertarán de este mal sueño. Y el PP y VOX aquí haciendo de nuevo el ridículo para ni variar.

xD xD xD xD
Findeton #20 Findeton
#19 Pues Trump ha dicho que quiere unas elecciones lo antes posible.
#24 NoMeVeas *
#20 No puedes venir a rebatirnos a nosotros si no tienes la madurez mental de entender lo que esas palabras significan cuando son pronunciadas por Trump. Tambien dijo que iba a acabar con las guerras, que iba a publicar los documentos de Epstein, etc, etc. ¿y? Trump es un estafador, un pedofilo, violador y asesino, un megalomano y su unico amor es el dinero, y por él llevará al mundo a su fin.
ur_quan_master #21 ur_quan_master
#7 y eso no quita ni un ápice para que el acto de EEUU en Venezuela sea un crimen.
Findeton #22 Findeton
#21 No es ningún crimen porque lo apoya el presidente electo Edmundo.
0 K 9
kinnikuman #6 kinnikuman
Tienen armas de destrucción masiva. Me lo dijo Asnar, que estaba trabajando en ello.
#17 angar300
Y ha metido a dos latinos sin papeles en EEUU de manera ilegal: un tal Maduro y su esposa.
#23 BombónJovi
No busquemos justificaciones legales, Pompeyo dejó claro de que iba el tema al desembarcar en sicilia.
