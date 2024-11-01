¿Existe alguna justificación legal para el ataque de Estados Unidos contra Venezuela? (Eng)

Los expertos en derecho internacional esperan que Washington alegue legítima defensa y se enfrente a pocas represalias serias. «El Reino Unido, como guardián de los principios de Núremberg, tiene el deber de condenar a Estados Unidos por esta violación del derecho internacional», afirmó Robertson. «Yo diría que los líderes que inician guerras son responsables de la muerte y la destrucción que estas provocan. Keir Starmer, que hasta ahora se ha mantenido al margen y, acertadamente, no ha hecho comentarios cuando no se conocían todos los hechos