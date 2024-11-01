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Escándalo diésel 2.0: cómo los híbridos enchufables de fabricantes alemanes engañan a los consumidores y al clima [ALE]

Escándalo diésel 2.0: cómo los híbridos enchufables de fabricantes alemanes engañan a los consumidores y al clima [ALE]

Se consideraban una ingeniosa tecnología de transición: los híbridos enchufables, conocidos como PHEV, debían combinar las ventajas de los motores eléctricos y de combustión — eficientes en el uso diario, limpios sobre el papel y atractivos para los conductores de coches de empresa. Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (ISI), del Öko-Institut y de otras instituciones de investigación muestra que la realidad es diferente.

| etiquetas: híbridos , enchufables , alemania , clima , escándalo
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7 comentarios
10 3 0 K 193 actualidad
#1 Grahml *
Aquí traducción, para el que le interese:

«Se consideraban una ingeniosa tecnología de transición: los híbridos enchufables, conocidos como PHEV, debían combinar las ventajas de los motores eléctricos y de combustión — eficientes en el uso diario, limpios sobre el papel y atractivos para los conductores de coches de empresa. Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (ISI), del Öko-Institut y de otras instituciones de investigación

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Paltus #4 Paltus
La tecnología Alemana parece que es un fraude. Son incapaces de alcanzar unas cotas de desarrollo y entonces buscan como manipular los datos.
(Esto es interesante para ver si nos quitamos ese San Benito)
Paso con el dieselgate pasa ahora con esto y me gustaría pasar si una cosa curiosa que ocurre con los electrodomésticos va por el mismo camino. Si hay algún experto en la sala, que me ilumine.
¿Porqué el modo ECO de los lavavajillas se tira más de 40' sin hacer nada?¿Es para que les salgan los números?¿Porque si mides el consumo total el modo ECO acaba siendo el mismo o a veces peor?
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sotillo #5 sotillo *
#4 Esto que dices del lavavajillas ya me hizo pensar de que es un timo y lo del híbrido enchufable lo sufrí con un mini, un motor de gasolina demasiado pequeño para el peso de ese coche y una autonomía eléctrica de 60 km que no hace ni 30 pero con un peso muerto de la hostia, en autovía con cuatro personas gasta como americano de seis cilindros y eso que solo tiene tres, un timo carísimo, suerte que solo fueron tres meses
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elTieso #2 elTieso
Dieselgate 2.0 e ingeniería alemana chapuza, el problema no son los chinos sino ellos mismos.
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Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#2 "Los coches alemanes son mucho mejores que los chinos. Yo, de china ni el arroz. Y menos un eléctrico. Nunca"
Josu.
Cuñat pofesional.
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Narmer #3 Narmer
Con las autonomías y velocidades de carga actuales los PHEV no tienen razón de ser. Son caros, pesadísimos y tienen más partes que se pueden estropear que un eléctrico equivalente. Sí, tienen más autonomía y son perfectos para aquellos conductores que cuentan con una vejiga tamaño cetáceo y solo necesitan parar una vez cada 800-1.000km. Para el resto de humanos, esa parada cada 2-3 horas para una carga rápida nos ayuda a hacer el viaje más descansados, además de no contaminar tanto (y más en un país como España con tanta renovable).
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#6 poxemita
Han descubierto América. Si el híbrido enchufable no se carga es un combustión con etiqueta eco. Y si se carga y hace 80-90 km electricos y 1000 en total los 900 restantes son combustión. Con la diferencia de que son suv's super grandes y pesados. Seguramente no sean solo los alemanes , pero como son los que tienen más marcas premium.
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menéame