Escándalo diésel 2.0: cómo los híbridos enchufables de fabricantes alemanes engañan a los consumidores y al clima [ALE]

Se consideraban una ingeniosa tecnología de transición: los híbridos enchufables, conocidos como PHEV, debían combinar las ventajas de los motores eléctricos y de combustión — eficientes en el uso diario, limpios sobre el papel y atractivos para los conductores de coches de empresa. Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (ISI), del Öko-Institut y de otras instituciones de investigación muestra que la realidad es diferente.
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(Esto es interesante para ver si nos quitamos ese San Benito)
Paso con el dieselgate pasa ahora con esto y me gustaría pasar si una cosa curiosa que ocurre con los electrodomésticos va por el mismo camino. Si hay algún experto en la sala, que me ilumine.
¿Porqué el modo ECO de los lavavajillas se tira más de 40' sin hacer nada?¿Es para que les salgan los números?¿Porque si mides el consumo total el modo ECO acaba siendo el mismo o a veces peor?
Josu.
Cuñat pofesional.