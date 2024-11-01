Escándalo diésel 2.0: cómo los híbridos enchufables de fabricantes alemanes engañan a los consumidores y al clima [ALE]

Se consideraban una ingeniosa tecnología de transición: los híbridos enchufables, conocidos como PHEV, debían combinar las ventajas de los motores eléctricos y de combustión — eficientes en el uso diario, limpios sobre el papel y atractivos para los conductores de coches de empresa. Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (ISI), del Öko-Institut y de otras instituciones de investigación muestra que la realidad es diferente.