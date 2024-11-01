·
Encuesta de Compromis en la Comunidad Valenciana: Cuadruple empate con Vox y Compromis en cabeza
Sondeo interno de Compromís para eleccines autonómicas en la Comunitat Valenciana
elecciones
valencia
comunidad valenciana
politica
politica
#3
#1
230 asesinados para que el turista consuma en Valencia y el problema son los otros
Dios nos libre de la secta del mossad
#9
Morrison
*
Un sondeo interno es que tú haces el sondeo a una muestra externa no que te lo hagas a ti.
era para el papanatas de
#_6
que no tiene ni idea de sondeos ni del castellano.
10
K
122
#49
Apotropeo
#9
pero no es menos cierto que tú contratas a esa empresa.
Si no te gustan los resultados quizás la próxima vez contrates a otra, matar al mensajero.
Así que, puede venir bien, dar la pastilla con un poco de azúcar.
0
K
12
#59
Morrison
*
#49
¿Y qué tiene que ver eso para que
#_6
lo que diga lo que ha dicho? Compromis no "se pone XX" lo pone la empresa que haga el sondeo a la muestra.
#_6
se piensa que compromis se ha preguntado a sí mismo.
Y si no te gustan los resultados ¿Crees que los hubieran publicado como han hecho?
0
K
11
#72
Apotropeo
#59
Sólo te indico que los sondeos pueden tener cierto sesgo.
#6
creo que quiere indicar algo parecido.
0
K
12
#74
Morrison
#72
No, lo que indica
#_6
es que no sabe lo que es un sondeo interno.
0
K
11
#79
KoLoRo
#9
No se por que te tenia en ignore, seguramente por tus formas de responder tan amigables.
Es un sondeo interno, lo cual ELLOS son los contratantes de los que hacen el sondeo y ELLOS son los que dan los datos en base a sus intereses.
Por lo que yo, si soy un Facha de manual, no voy a contratar a una empresa 100% de izquierdas si no que contratare a una empresa afin a mi ideologia y vete tu a saber que preguntas han puesto. Y ojo, que esto pasa ya sea PP, PSOE, VOX, etc... la misma mierda…
0
K
7
#83
Morrison
#79
Igual las formas son porque ignoras a cualquiera que te baje del guindo.
No, un sondeo interno no dan ningún dato en base a sus intereses. Un sondeo interno es aquel que un partido encarga para sondear la opinión pública para marcar la estrategia de cara a unas elecciones por ejemplo.
0
K
11
#2
NPCMeneaMePersigue
Al menos podremos usar que Vox va a ganar para espantar a la gente de venir a la comunidad valenciana
9
K
101
#71
jnogales2001
#2
A la mitad de Madrid los tienes allí como gane.
1
K
16
#77
tyrrelco
#71
Cojonudo, entre esos para Valencia y la otra pila que busca el norte, igual hasta empieza a bajar el alquiler
0
K
10
#81
NPCMeneaMePersigue
#71
Sin problema, tienen salarios de España, el problema son los guiris con mas salario que distorsionan precios
Competencia desleal se dice en economia
#2
0
K
19
#7
NPCMeneaMePersigue
la secta satanica del mossad, construir a 200 metros de playa mientras la gente se ahoga, negar el cambio climatico pa que consuman turistas masacrando a la población, cuando hay que ayudar desaparecen, les das consellería de agricultura y no ejecutan un euro pero salen a todas las manifestaciones del campo... 2000 años después volveríais a cruzificar a Jesucristo
8
K
90
#34
Narmer
#7
Tengo un conocido de Tavernes que, como algunos sabréis, está siendo engullida por el mar, y que es valencianoparlante. Pues el otro día me dijo que votará a Vox o a la ardilla extorsionadora. Dos partidos negacionistas del cambio climático y que, si por ellos fueran, eliminarían las lenguas de la periferia. Y me consta que, como él, hay muchos valencianos.
3
K
41
#61
Macnulti_reencarnado
#34
normal, porque está hasta la polla.
0
K
9
#62
Narmer
#61
Si yo también lo estoy de muchas cosas, pero no voto a quienes creo que son una panda de gañanes envueltos en la rojigualda.
0
K
7
#76
Macnulti_reencarnado
#62
pues disfruta lo votado
0
K
9
#6
KoLoRo
Sondeo interno de Compromís
Y se ponen ellos mismos un 23.7%
Luego mando yo la mia y me pongo no se... un 49%
10
K
50
#18
Borgiano
#6
Jajajaja, la verdad es que parece la encuesta soñada para cualquiera de Compromís, ellos y VOX primeros.
No sé, Rick...
0
K
8
#24
Raúl_Rattlehead
#18
#6
ofreced otra encuesta o fuente en vez de hacer tanto chascarrillo y ad hominem, aunque me temo que no tenéis más.
1
K
13
#63
desatranquesjaen
#18
Pues como las encuestas de VOX, donde dicen que van a sacar 567 escaños.
0
K
9
#26
Nouser
#6
Con
interno
se refieren a que es una encuesta que han contratado ellos. Están todos los partidos de Valencia preparándose para las elecciones del año que viene.
4
K
51
#58
Macnulti_reencarnado
#26
ha sido una encuesta entre afiliados de compromis.
0
K
9
#27
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#6
Bueno, su mejor resultado fue 18.2% no es que no haya pasado del 5% y ahora pongan 23.7%. Lo significativo no es el titular, es que en su conteo, el que gana es VOX.
6
K
59
#43
Tertuliano_equidistante
#27
Igual ese es el objetivo del titular
0
K
10
#47
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#43
Que viene el lobo? Puede ser. Pero vamos, no es descabellando como digo, por lo que pasó hace años de votantes del PP descontentos buscando alternativa en la derecha, y en la tendecia de otros lugares de aumento de votos a VOX.
PD: Ah bueno, del titular, no de los resultado de la encuesta... eso ya es más del medio que lo titula así. ¿Han cambiado el titular?
0
K
13
#65
Tertuliano_equidistante
#47
Digo que si la encuesta la ha hecho comprimís tienen todos los incentivos para magnificar los votos de Vox (no digo que lo hayan hecho, sino que tienen incentivos para hacerlo) y con eso azuzar a su electorado.
0
K
10
#67
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#65
Si, tienes razón. Encima al ponerse primeros de la 'izquierda', el voto útil tiene que ir para ellos, según su escenario.
0
K
13
#70
gadish
#43
os dais cuenta que cuando Tezanos daba ganador al PSOE se criticaba y decía que manipulaban las estadísticas para favorecer al PSOE, y ahora que en ésta se pone que gana la mierda de la ultraderecha, comentais que se hace para espantar a la gente...y favorecer a compromís?
Las encuentas pueden influír a la publación de una manera y de la otra, pero dudo que sea posible controlar COMO influyen, al menos por si solas.
0
K
8
#41
Noeschachi
#6
Imagino que no suelen publicar los sondeos que en otros momentos les han dejado por el suelo. Dado que es facil contrastar con otros sondeos "independientes" habran soltado esto porque tiene fundamento.
0
K
12
#44
Maelstrom
#6
Qué dijo la otra encuesta interna de Compromis para las elecciones del 2023:
PP: 31%-32% (sacó 35,7% al final).
PSOE: 25%-26% (sacó 28,7%).
Compromis: 18%-20% (jsacó 14,5%, super sobrevalorado).
Vox: 12%-14% (sacó 12,6%, acertó).
UP: 4%-5% (sacó 3,6%).
Cs: 3%-4% (sacó 1,5%).
Qué ternura.
2
K
23
#46
KoLoRo
#44
Si soy valenciano y por eso lo digo.. lo gracioso es que algunos me votan negativo sin tener seguramente ni puta idea de lo que es esta peña, que vive en los mundos de Yupilandia.
Pero bueno, luego se vera la realidad y nos reiremos un poco.
0
K
7
#60
manzitor
#6
Al menos dicen que es interna. Otros directamente te lo dan como encuestas independientes cuando son muy particulares
1
K
18
#36
jonolulu
Los de Vox pueden robar las donaciones y follarse a los muertos de la Daña que no pasa absolutamente nada
1
K
24
#17
EvilPreacher
Sospecho que el PP sacaría más votos de los que refleja la encuesta. Debe ser vergonzoso admitir que se es votante del PP en Valencia en una encuesta.
2
K
24
#29
Tunguska08Chelyabinsk13
#17
Cuando arreció la corrupción, parte del voto del PP se fue a Ciudadanos, es lógico pensar que tras la DANA parte del voto del PP se va ir a VOX.
0
K
13
#39
Equidislate
Vaya locura, que igualados están. Bloque progresista contra bloque prodanas y antivacunas.
1
K
17
#23
Raúl_Rattlehead
A ver si con suerte un día de estos Podemos deja de hacer el retrasado mental y no se presenta en lugares donde la izquierda alternativa ya tiene presencia a través de otros partidos, sean de su gusto o no. Al final se han convertido en el perro del Hortelano y creen que es razonable.
1
K
16
#56
AndresEl_Lanas
#40
no amigo, trataron de ocultarlo por todos los medios hasta que algo se debió romper y decidieron denunciar para decir "somos limpios" pero no, se querían marcar un Alvise... Vox no tiene nada de limpio.
1
K
16
#82
MiguelDeUnamano
#80
Claro, claro, la autocrítica y esas cosas para las que la derecha es tan exigente... con la izquierda.
Partiendo del inmenso control mediático que tiene la derecha y su influencia en la sociedad... ¿qué crees que debería haber hecho mejor la izquieda?
En cualquier caso es un argumento lamentable, puede que te dé resultado en círculos poco exigentes intelectualmente, pero fuera de ahí es totalmente ridículo.
0
K
16
#84
Selection
#82
¿VOX sale más en los medios que Podemos? Permíteme dudarlo.
Tampoco entiendo ese argumento de que la derecha sea exigente con la izquierda. No funciona así, yo soy exigente con la izquierda porque soy de izquierdas, la derecha me la pela. Yo quiero que los míos lo hagan mejor que los otros.
0
K
7
#15
Review
Me sorprende que PP/PSOE saquen menos escaños que las formaciones Compromís/VOX, y me entristece que una formación como VOX sea la mayoritaria en las encuestas
1
K
14
#16
Bapho
*
#15
No sorprende mucho si vives aquí.
El PP no sabe gestionar, han muerto muchas personas por su inutilidad y sus intereses económicos, Vox es corresponsable pero ha sabido salir sin mucha mancha por mantener a Mazón, además su caladero de votos está en el Sur, por lo que le afecta menos el tema Dana.
Y no han hecho nada de nada, no tienen proyecto.
El PSPV lleva mucho cavando su própia tumba, con una candidata que nadie conoce y que no está aquí y del gobierno del Botanic, eran los que peor imagen tenían en muchas zonas.
Compromis es el único patido de los que han gobernado en esta comunidad que tiene CERO casos de corrupción, está en muchos pueblos y en las principales ciudades.
8
K
82
#55
the_fuck_right
*
#1
Volverán a gastarse dinero en cambiar lo semáforos de peatones para poner una mujer con falda en vez de una figura andrógina interpretada por ellos como un "hombre". Que encima me parece machista la medida.
Y no, eso no implica que el PP sea bueno para Valencia, el PP -y Vox- es nefasto, Compromís ridículo.
#4
aunque apoyo a
#16
que nadie me salte a la yugular
0
K
9
#69
Bapho
*
#55
Hombre, todos tienen sus cositas. Pero si lo peor de compromis es lo de los semáforos y los carriles bici (que son ambos temas exclusivos de la ciudad de Valencia) pues ni tan mal, no?
No digo que no tengan cosas pero en todo hay niveles. PP (y PSPV aunque menos) están en otra liga y muchas divisiones por encima.
0
K
11
#50
Wintermutius
#15
Mal va el mundo por estas tierras cuando los extremos ya son tan mayoritarios como los moderados.
0
K
7
#30
Tunguska08Chelyabinsk13
Sorpaso al bipartidismo.
0
K
13
#54
ostiayajoder
#30
Como la maldicion aquella:
Ojala consigas lo q quieres.
Ufff.
De hecho, yo creo q eso va a ser la maldicion de LA MAYORIA de los votantes de Vox.
Un poco como lo q esta pasando en USA con los latinos por Trump... o bueno, con tanta gente...
Pyes aqui igual, al final van a tener lo q quieren y no les va a gustar....
Y como ya hablan esos sectores, abiertamente, de acabar con la democracia, tampoco lo van a poder cambiar...
1
K
15
#64
Tunguska08Chelyabinsk13
#54
Meter a 3 millones de inmigrantes en los últimos 4 años, obviamente va a tener una reacción, y esa reacción la va a capitalizar VOX. Aunque sea con demagogia, y que lo utiliza para llegar, y una vez llegue no va hacer nada relevante al respecto, más allá de vender todo lo que pueda a empresarios amigos para enriquecerse, destrozando los servicios públicos.
0
K
13
#19
Catapulta
Está encuesta no gusta a Harkon que teoriza que Podemos va a resurgir de sus cenizas y absorber a todos.
0
K
12
#14
Suigetsu
#11
¿Quién es susto y quién es muerte y porque?
0
K
10
#42
elsnons
La que está liando Tezanos .
0
K
10
#21
Berlinguer
*
No sabes lo que es un sondeo, y claro, pasa lo que pasa.
#_6
Me tiene obviamente muteado
0
K
9
#22
ostiayajoder
Podemos se podia ir a la mierda....
Sinceramente....
Y uno de mi cuadrilla es concejal, pero es q los cuadros son una panda de subnormales incapaces de ...... SUMAR
Y digo sumar en el sentido de atraer a gente. Son incapaces de atraer gente, a lo sumo de no perderla, pero no atraen a nadie.... y tampoco tienen ya tanta gente para perder...
Q soy el primero q sabe q la situacion mundial son las RRSS y las IAs manipulando gente, pero Podemos podria dejar de darles pienso.
0
K
9
#38
VFR
Podemos y Alvise, tal para cual.
0
K
9
#53
Macnulti_reencarnado
Ese resultado no se lo creen los niñatos pijoprogres de Ciutat Vella ni puestos de farlopa.
0
K
9
#66
Sobraoyjeta
Qué vergüenza tener a todos los colonos que odian lo valenciano votando a Vox. Bueno, no solo odian a lo valenciano sinó que también parece que odian a lo catalán, lo moro, lo gitano, lo inmigrante de país imaginario, etc..
0
K
9
#37
tommyx
Danas para todos!
0
K
8
#45
PeloPene
Chepemos y ardilla 0. Me nutre
0
K
7
#51
jaramero
Para compromis esto va a ser como si sus padres les dicen que no había dinero para regalos el día de los reyes magos
0
K
7
#68
Andreham
Ya me jode estar de acuerdo con los fachapobres y obreros de derechas pero esta encuesta es un quiero y no puedo de manual.
Anda que no hay estómagos agradecidos del PPSOE y iaios que no van a votar otra cosa aunque literalmente venga el presidente de su partido y mate a su nieto en su cara.
0
K
7
#78
fpove
Si Compromis va con podemos juntos, ganan las elecciones, curioso.
0
K
7
#28
Juanjolo
*
El logo de compromis es igual que el logo del cash converters
0
K
6
#73
jnogales2001
Con su inacción durante la DANA y la eliminación de emergencias han ganado votos para seguir gobernando. Cada uno elige quién quiere que les mate y les arruine.
0
K
6
#1
ContracomunistaCaudillo
»
36
K
-203
#3
NPCMeneaMePersigue
#1
230 asesinados para que el turista consuma en Valencia y el problema son los otros
Dios nos libre de la secta del mossad
51
K
475
#4
Suigetsu
#1
Quién crees que es mejor para Valencia, como curiosidad.
3
K
41
#5
Supercinexin
#4
La duda ofende: Vox, claro.
9
K
114
#10
calde
#5
Ya se olvidaron de que los de VOX se quedaron con el dinero de las donaciones para la Dana. Qué poca memoria
34
K
336
#12
MiguelDeUnamano
#10
No, no se han olvidado, simplemente les da igual.
22
K
216
#13
tul
#12
no les da igual, lo prefieren de esta manera, hasta ahi llega su pobredumbre.
4
K
61
#52
DabbaDoo
#12
Peor aún, los idolatran y piensan "ojalá hubiera estado yo ahí para llevármelo yo".
Putrefacción moral máxima de los ultracatólicos.
2
K
35
#75
Peka
#10
#12
Acordaros, cambian patria por sus derechos.
1
K
24
#80
Selection
#12
Yo sólo voy a deslizar una cosilla por aquí:
Algo mal tiene que estar haciendo la izquierda, para que unos ladrones, corruptos y sionistas, les pasen por encima.
0
K
7
#25
Supercinexin
#10
Naderías sin importancia. Lo realmente serio es lo que pueda haber tras el trabajo de Begoña en la universidad, eso sí debe ser himbestigado a base de bien.
1
K
29
#40
Maelstrom
#10
Denuncia el mismo Buixadé al grupo que lo gestionó (juvenil, que todo apunta a que era la primera vez que gestionaban algo así y se acabaron dando cuenta de que no tenían ni puta idea de cómo hacerlo) y la conclusión es que el dinero se lo quedó Vox.
Ok.
0
K
7
#31
Narmer
#5
Sí, así tendremos toros asegurados y no habrá bancos gayers en la ciudad. El paraíso terrenal.
0
K
7
#48
Apotropeo
#5
0
K
12
#11
Martillo_de_Herejes
#4
Joder... Susto o muerte.
0
K
7
#20
ur_quan_master
#4
Rita.
0
K
12
#32
Lugolo
#4
compromís
0
K
7
#33
jonolulu
#4
Adivina: Francisco Franco
0
K
15
#8
Meinhard
#1
Mucho mejor los amigos del régimen, se que te la pone dura solo pensarlo...
1
K
26
#35
Ludovicio
#1
¿Porqué exactamente?
0
K
13
#57
Cilantro
#1
Dan ganas de que los partidos añadan a su programa electoral cosas como: "En caso de desastre climático prometemos irnos de putas o de caza para garantizar que sucede la mayor cantidad de daños o de fallecidos posible".
Lo peor que puede pasar es que os convenzan y les voteis.
1
K
16
