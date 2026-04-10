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Cristóbal Colón era el noble gallego Pedro Madruga o su hijo, apunta un nuevo estudio de ADN
El nuevo estudio de ADN sugiere que Cristóbal Colón podría ser el noble gallego Pedro Madruga, revelando un inesperado vínculo genealógico que reaviva el debate histórico.
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:
cristóbal colón
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pedro madruga
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adn
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#3
ayatolah
*
Es muy interesante, esa teoría ya existía allá por 1975, que posteriormente fue apoyada en pruebas caligráficas por comparación y que ahora se demuestra genéticamente que al menos, eran del mismo linaje.
Desde la primera hipótesis, cada nuevo método de comprobación, no descarta la posibilidad si no que la acrecenta.
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#2
Leclercia_adecarboxylata
Noooo!!! Cualquier cosa menos gallego!!!
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#5
srskiner
#2
puede que haya tierra o puede que no
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#7
ayatolah
*
#2
En algunas zonas de Hispanoamérica,
gallego
es sinónimo de tonto. Y por otro lado los ingleses dicen* que Colón fue un tonto porque en su primer viaje de vuelta traía La Pinta llena de pirita, conocido también como
El Oro de los Tontos
... así que ahí hay otro argumento.
*Está más que claro que oro en La Española, si lo había. Así que es más que probable que fuese realmente oro lo que trajo.
En mi opinión la gran cagada fue pensar que estaba en "Las Indias", cuando le quedaba casi medio mundo: el Pacífico, de lado a lado.
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#12
Robe7064
#7
En Argentina "gallego" es sinónimo de "español" y hacían chistes de españoles tontos / brutos / ignorantes. En los países vecinos se copiaron los chistes y el estereotipo sin entender que se trataba de españoles.
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#13
ayatolah
#12
Hace pocos años la RAE retiró esa acepción que equiparaba "gallego" a "tonto" y al parecer, en algún lugar se usaba y se sigue usando.
Me imagino que si busco en google, aparecerá... a ver que busco... bueno, me dice la IA de Google que en Costa Rica.
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K
11
#9
pitercio
*
Salió un documental en el que el análisis de ADN apuntaba a que se anonimizaba porque era de origen judío.
www.rtve.es/television/20241010/horario-donde-ver-colon-adn-verdadero-
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#6
Tensk
E logo?
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#8
Malinke
*
Nada de primo, hermano de los asturianos y descendiente de Pelayo.
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#1
Jointhouse_Blues
¿Y por qué surcaba los mares bajo un pseudónimo?
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#4
ayatolah
*
#1
Por el apoyo de la familia a Juana la Beltraneja en las Revueltas Irmandiñas, si no recuerdo mal.
es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_Irmandiña
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#11
tdgwho
#1
En realidad Cristóbal Colón tenía que surcarlos, pero hubo una insurrección, Pedro Madruga fue pillado por su mujer mientras estaba con otro hombre, así que tuvo que huir, mató a Cristóbal Colón, y asumió su identidad surcando los mares.
Canon.
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9
#10
Tiranoc
Entonces al final ¿quíen madruga, Pedro o su hijo?
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menéame
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Desde la primera hipótesis, cada nuevo método de comprobación, no descarta la posibilidad si no que la acrecenta.
*Está más que claro que oro en La Española, si lo había. Así que es más que probable que fuese realmente oro lo que trajo.
En mi opinión la gran cagada fue pensar que estaba en "Las Indias", cuando le quedaba casi medio mundo: el Pacífico, de lado a lado.
Me imagino que si busco en google, aparecerá... a ver que busco... bueno, me dice la IA de Google que en Costa Rica.
www.rtve.es/television/20241010/horario-donde-ver-colon-adn-verdadero-
es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_Irmandiña
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