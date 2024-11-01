edición general
Venezuela: Declaración de la Alta Representante sobre las consecuencias de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela

Esta declaración cuenta con el apoyo de veintiséis Estados miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia).

Pertinax #1 Pertinax *
Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única manera de que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual.

Sentido común que no tienen, ni el madurismo, ni el trumpismo.
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano
#1 Últimamente el sentido común brilla por su ausencia...
sxentinel #16 sxentinel
#4 Siempre fue el menos común de los sentidos.
Alakrán_ #7 Alakrán_
#1 Estamos en estrecho contacto con los Estados Unidos, así como con socios regionales e internacionales para apoyar y facilitar el diálogo con todas las partes involucradas, lo que lleva a una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, liderada por venezolanos.
#8 Sariel *
#1 Una crisis provocada por el Diablo :-P

No hay crisis, que decía Zapatero. Sí, no hay crisis, hay lucha, pelea, como desde el principio los tiempos. Para los que tenemos unos años, nada nuevo.

Edito: No me habías ignorado... Otro sin principios :-D
Pertinax #15 Pertinax *
#8 Jamás te he ignorado y jamás te he reportado mentirosillo. Vuelve al cementerio de elefantes que es NTM, donde tampoco te hacen ningún caso, y deja de exigir casito por todos los rincones, que ya hace un tiempo que das mucha pena.
#18 Sariel
#15 Sí, me has ignorado y reportado. Nunca miento. No comienzo, siempre me habéis odiado.
Pertinax #20 Pertinax *
#18 Mientes. Para todo lo demás, y es mi última réplica en este envío, pelma, que eres un pelma:  media
#21 Sariel
#20 Nunca, no puedo pecar. Tú sí, ya me dijiste que eras un demonio. Los demonios pueden mentir, es su naturaleza.
#22 VFR
#1 Todos los presos políticos actualmente detenidos en Venezuela deben ser liberados incondicionalmente.
Kantinero #3 Kantinero
Europa y su eterno complejo de pagafantas
#9 Sacapuntas *
Tibieza, como siempre. Nada de condenas.
#13 davidsanyo
Alma de lacayos tienen los dirigentes de la UE.
#6 Leclercia_adecarboxylata *
At this critical time, it is essential that all actors fully respect human rights and international humanitarian law. All political prisoners currently detained in Venezuela must be unconditionally released.

Sin entrar a valorarlo por mi parte al menos, la declaración no es equidistante.
rob #10 rob
Vamos a acabar con Drunk a base de declaraciones.
Están contra la espada y la pared.
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
#10 quien quiere nukes pudiendo twittear “deeply concerned”
#2 DenisseJoel
Una declaración para no olvidar.
freenetico #11 freenetico
Y el paquete de sanciones a Estados Unidos?
rubianes #12 rubianes
Lo de Venezuela es una operación militar especial. xD Les van a llevar libertad y democracia. El que diga lo contrario es nazi-facha. ;)
Amoniaco #5 Amoniaco
Venezuela era una narcodictadura.
Venezuela confío en chavez para acabar con la desigualdades, que la había, pero ha sido un puto desastre, maduro ha llevado el país a la desesperación. Se ha aferrado al cargo a pesar que ha perdido las elecciones con muchísima diferencia.
Solo hay españoles defendiendo a maduro, los venezolanos están celebrando
Elbaronrojo #17 Elbaronrojo *
#5 Hace un tiempo que puse un documental de arte tv que iba de maduro y algunos chavistas exiliados cuentan cosas muy interesantes.

menea.me/2e1bd

Acabo de mirar y ya no está el enlace al vídeo, ahora es este.

www.youtube.com/watch?v=0f3UMKgXG-E
JuanCarVen #19 JuanCarVen
#5 Más ciego no se puede ser, todo venezolano que conozco ha pasado de estar preocupado a muy preocupado por sus familiares en Venezuela, gente que casi queda paralítico por protestar contra Maduro, que ha visto morir a amigos. No veo motivo para celebrar.
Si se evita la guerra civil mejor, pero eso significa que USA acepte al régimen actual, lo cual es una putada para los venezolanos. Los Intereses de USA no son los de los sufridos venezolanos. Y pasamos del inútil de Maduro a Delcy, de la sartén a las brasas.
