Venezuela: Declaración de la Alta Representante sobre las consecuencias de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela

Esta declaración cuenta con el apoyo de veintiséis Estados miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia).
Sentido común que no tienen, ni el madurismo, ni el trumpismo.
No hay crisis, que decía Zapatero. Sí, no hay crisis, hay lucha, pelea, como desde el principio los tiempos. Para los que tenemos unos años, nada nuevo.
Edito: No me habías ignorado... Otro sin principios
Sin entrar a valorarlo por mi parte al menos, la declaración no es equidistante.
Están contra la espada y la pared.
Venezuela confío en chavez para acabar con la desigualdades, que la había, pero ha sido un puto desastre, maduro ha llevado el país a la desesperación. Se ha aferrado al cargo a pesar que ha perdido las elecciones con muchísima diferencia.
Solo hay españoles defendiendo a maduro, los venezolanos están celebrando
Acabo de mirar y ya no está el enlace al vídeo, ahora es este.
Si se evita la guerra civil mejor, pero eso significa que USA acepte al régimen actual, lo cual es una putada para los venezolanos. Los Intereses de USA no son los de los sufridos venezolanos. Y pasamos del inútil de Maduro a Delcy, de la sartén a las brasas.