Cómo la burbuja de la IA arrastrará a la economía estadounidense y global

El despliegue de la IA en Estados Unidos está dando claras señales de burbuja: financiación de proveedores, concentración en pocas empresas, endeudamiento opaco y gastos disparados sin beneficios. Si la inversión en centros de datos resulta rentable, impactará en muchos sectores; si no, el ajuste bursátil provocará contagios sistémicos.
| etiquetas: inteligencia artificial , ia , economía
- La IA ahora tendrá un éxito moderado (en comparación con lo que va a ser en el futuro donde la vamos a tener hasta en la sopa), pero ahora, a corto plazo, hostión bursatil y luego continuará evolucionando imparable, pero con dos dedos de frente.
Por contra en China, ...
El carbón, la máquina de vapor, el acero, el ferrocarril, el petróleo, el automóvil, el telégrafo, la telefonía, la informática, internet se desarrollaron así.
Hay una fase de inversión desmedida cuando el mundo ve que hay un cambio de paradigma, una carrera tipo ‘fiebre del oro’ luego eso estalla, mucha gente pierde hasta la camisa y luego emergen los grandes ganadores a largo plazo.
Por el camino millones de proletarios quedan en las cunetas del desarrollo.
Nada nuevo en el capitalismo.
La única novedad es que cada vez la ostia es más grande y los beneficios están más concentrados.
Los males del capitalismo y donde nos llevaba a la mayoría ya los dejó bien claritos El Capital de Karl Marx.
Habrá hostia en cualquier caso. Fantástico.