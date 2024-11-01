·
ChatGPT priorizará el contenido patrocinado e integrará anuncios en sus respuestas
OpenAI planea priorizar el contenido patrocinado en las respuestas de su IA. Tras las filtraciones, la compañía confirma que explora nuevas vías de ingresos.
#1
Tx4
No se podía saber
2
K
36
#2
Torrezzno
Y esto es lo que viene a sustituir a Google. La diferencia es que pese a los anuncios y el posicionamiento en google puedes ver la lista de enlaces. Aquí nos dirá lo que le hayan pagado dándole más peso a esos resultados y lo tendremos que dar por bueno porque lo dice la IA
1
K
27
#4
Eukherio
#2
Ya, pueden plantarle un buen saco de billetes y mañana te enteras de que ChatGPT comienza a recomendarte la carne del Mercadona para tus recetas porque es la mejor calidad precio.
0
K
8
#3
woody_alien
Pues eso ...
www.meneame.net/story/gente-esta-subiendo-historiales-medicos-chatbots
0
K
12
#6
Herumel
*
El problema de fondo no es solo la monetización, si no que
no se están esperando ni a generar una base de usuarios cautivos
para ellos, y eso es tratar de correr antes de saber andar, evidentemente propiciado por que están viendo seguro ya el pinchazo de la burbuja, desesperados por tratar de monetizar todo lo que puedan para poder pagar unas inversiones que en estos momentos ya se saben imposibles de rentabilizar.
0
K
12
#5
Dramaba
Bueeeeno, ya se ha abierto el melón...
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
