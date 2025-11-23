edición general
Un cerdo fascista violador anda suelto

El cerdo franquista violador sigue libre en las calles a día de hoy sábado 22 de noviembre. Aún no ha sido detenido por los cuerpos de seguridad después de haber cometido dos flagrantes delitos a la vista de toda la ciudadanía del estado español. ¿Por qué la policía no actuó en el preciso momento de la agresión sexual a las dos mujeres activistas de FEMEN el pasado jueves 20 de noviembre en un acto de exaltación del franquismo y su dictadura criminal? Habrá que exigir explicaciones a los responsables policiales por la pasividad de los...

#3 Pixmac *
Tienen que denunciarle. Sin denuncia de las afectadas no le harán nada.
2
ChatGPT #7 ChatGPT
#3 existe la fiscalía
0
#11 poxemita
#7 el otro día Beatriz de Vicente decía que era necesaria al denuncia de las agredidas. La fiscalía no puede por defecto, aunque si denuncian y luego retiran en ese caso la fiscalía sí que podría proseguir.
Y que tienen el plazo de 5 años o así para denunciar, igual quieren martirizarlo un poco dejando pasar unas semanas en tensión para luego cuando se crea a salvo denunciarlo.
0
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#3 Lo cierto es que puede denunciarle cualquiera.
1
#4 Almirantecaraculo
Qué es compañero coño!
2
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#4 De unos cuantos que comentan por aquí, por lo que parece por su empeño en blanquearlo.
0
#2 gorgos
en ocasiones veo fascistas en el gotelé
1
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#2 A ver, escéptico de tres al cuarto, ¿qué ve en la siguiente imagen?  media
3
#10 guillersk
#6 una idiota que va a pillar un resfriado por hacer el idiota
0
#12 DonaldBlake
#10 ¿No te gusta que la gente se manifieste libremente?
0
ingenierodepalillos #13 ingenierodepalillos
#10 Vale, gracias por aclarar quién es la persona idiota.
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Quiza haya muerto o este agonizante de alguna ETS contraida. O lo mismo era un actor como parte de la performance pero en cualquier caso no habria sido ni noticiable lo de cuatro frikis incluyendo a las de femen, la nota positiva fue que se viralizo el asunto
1
#9 guillersk
#1 ¿ Falsa bandera de las femen? No sería extraño
0
alfre2 #5 alfre2
El inadaptado tiene cara de listo, no parece presa fácil para las FCSE.
0

