Un cerdo fascista violador anda suelto

El cerdo franquista violador sigue libre en las calles a día de hoy sábado 22 de noviembre. Aún no ha sido detenido por los cuerpos de seguridad después de haber cometido dos flagrantes delitos a la vista de toda la ciudadanía del estado español. ¿Por qué la policía no actuó en el preciso momento de la agresión sexual a las dos mujeres activistas de FEMEN el pasado jueves 20 de noviembre en un acto de exaltación del franquismo y su dictadura criminal? Habrá que exigir explicaciones a los responsables policiales por la pasividad de los...