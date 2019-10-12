·
6460
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
8933
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5690
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4660
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
3661
clics
Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés
más votadas
510
Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo
331
Fascistas ingleses pegan una paliza a un activista propalestino de 73 años
296
Cuando el fútbol apaga Internet: por qué los bloqueos de LaLiga deberían preocupar a toda la ciudadanía
435
Las anomalías en la instrucción de la causa contra el fiscal general animan el recurso ante el Constitucional para anular la condena
392
La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
Adictos al régimen. - Fotografías de Luis Camacho.
fachas
fascistas
franco
extrema derecha
luis camacho
76 comentarios
Comentarios destacados:
#7
Vaya obsesión tienen algunos usuarios de la web con el franquismo. Luego son los mismos que se refieren despectivamente al sistema democrático que tenemos como "régimen del 78".¿Casualidad?
Los de las fotos no son los unicos que miran constantemente al pasado...
#4
valandildeandunie
*
Me imagino así al 100% de los bobos de derechas que pululan por esta web. Y de ahí se entendería el porqué ese odio a las mujeres
40
K
319
#35
d5tas
#4
Ojo que hay una que la podrías considerar una FQMF, facha que me follaría.
www.camachoph.com/galeria/retrato1/2019-10-12-espan-istan-100
5
K
38
#69
LaStDot
#35
venía a decir lo mismo, mae mía...
1
K
17
#71
DonaldBlake
#69
#35
Vamos, que sólo le habéis mirado las tetas. De aquí a nada aparecen vuestras fotos junto a esos prendas
2
K
20
#44
crissis
#4
Menudo combate de mierda contra el fascismo si tus enemigos son 4 viejos bizcos.
Yo creía que la batalla contra el fascismo sería algo más heroico.
5
K
41
#57
Ashark
#44
Esos son viejos mamporreros, puro folclore, no me preocupan en absoluto. No interesan ni a la ultraderecha, como no sea para echar unas risas. Los que preocupan son los que dirigen en la sombra y de los que no sabes ni el nombre, los que manejan los rediles sociales y arrean el ganado donde les place, los que cambian leyes para su provecho y a los que ni el país ni la gente les importan lo más mínimo. Algunos porque les pone el poder y otros porque les pone el dinero.
1
K
10
#50
Deviance
#4
El problema es que hay muchos millones de tontos que no pululan por esta web y que les engañan los putos derechosos con sus soflamas porque son unos ignorantes dado que el sistema les ha hecho ser así .... por desgracia .....
1
K
21
#1
Uda
*
Hostia!!! El de la foto es el mierda k le sobo a la chica d Femen??
31
K
260
#10
jonolulu
#1
Sí parece
7
K
81
#47
Deviance
#10
#1
es GOTHMOG .........
2
K
35
#17
Battleship55
*
#1
Si si que lo es, en el enlace del meneo se ve claramente:
www.meneame.net/story/hombre-manosea-pechos-dos-activistas-femen-habia
Tiene cara de...
ser superior
11
K
107
#66
Aluflipas
*
#2
este especimen es meme desde el segundo cero.
#1
si. El mismo meme especimen
1
K
21
#74
Hemin
#1
tiene la mirada hacia la izquierda
0
K
6
#3
SeñorPresunciones
Hasta los calvos tienen caspa en estas fotos... Fotos por otro lado, que huelen a Brummel, puros, soberano, sudor y desgracia.
17
K
133
#42
Carapedo
#3
No metas a Brummel en esto
0
K
10
#5
mariopg
raza aria
13
K
119
#55
SON_
#5
Paria
0
K
6
#15
io1976
Ni el Pedro Vera lo supera.
11
K
94
#7
vicvic
*
Vaya obsesión tienen algunos usuarios de la web con el franquismo. Luego son los mismos que se refieren despectivamente al sistema democrático que tenemos como "régimen del 78".¿Casualidad?
Los de las fotos no son los unicos que miran constantemente al pasado...
28
K
89
#16
ChatGPT
#7
eh, el karma es el karma
1
K
18
#18
dclunedo
#7
Ellos quieren un régimen pero de los buenos...... donde haya opiniones de las buenas (la suyas), gente decente (los que ellos digan), Políticas decentes (la que ellos digan), y sus pajas mentales de los mundos de yuppy... y si para ello hay que crear unos pocos gulags con basura (porque no los consideran personas) que no son de su cuerda pues pelillos a la mar.... Eso si, ellos tienen que ser miembros del comitern no del pupulacho....
14
K
19
#28
BM75
#7
No te confundas. Los que tienen obsesión con el franquismo son los putos fachas.
Cc
#18
19
K
172
#34
Albarkas
#7
Bueno, en las fotos hay varios que miran al presente y al pasado. Parecen personajes de Pedro Vera.
9
K
83
#46
Poll
#34
Un ojo en Ferrol y otro en Cuelgamuros.
4
K
52
#72
imagosg
#34
Parecen las fichas de los pacientes de un cotolengo
1
K
35
#39
Nusku
*
#7
¿Tú no eres el que tiene una obsesión enfermiza contra los independentistas?
Pues así no eres el más adecuado para hablar de obsesiones..., o sí.
9
K
105
#45
crissis
#7
Entre nostálgicos de un bando y de otro van echando la tarde.
0
K
7
#58
Igoroink
#7
Yo a los que veo obsesionados con Franco son a los que lo añoran y lo traen a la palestra cada poco al oponerse a la ley memoria histórica por ejemplo, a los jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor, a los que dicen que esa era una época de extrema placidez o próspera, a los que se manifiestan a favor del régimen, a los que hablan de subcampeones...
Y ante esas expresiones veo gente que responden y no se callan (como callaban antes).
Y después, los primeros acaban diciendo que los que responden son unos cansinos.
Esa es mi percepción.
7
K
52
#22
A_S
Parece el casting para la próxima película de torrente
8
K
78
#9
jonolulu
*
Muy fan del morenazi con el logo de las SS tatuado en el cuello
5
K
71
#12
Metabarón
Y son sus mejores fotos
9
K
69
#36
unocualquierax
#12
Qué asco ! Casi vomito.
4
K
30
#2
Feliberto
Sin palabras
4
K
64
#6
Verdaderofalso
La foto hace que me llegue un a brummel brutal
3
K
63
#31
consuerte76
Son una oda a la endogamia.
5
K
63
#11
TooBased
No hay uno normal
2
K
54
#21
SubeElPan
Magnífica galería. Parece un museo de cera.
3
K
50
#30
Imag0
Lo de tener un ojo paquí y otro pallá parece denominador común... madre mía que panda de retrasados
3
K
49
#43
Metabarón
#30
Cosa de primos
2
K
22
#59
soberao
#30
Pones las fotos en blanco y negro, le cambias el título por el de "la realidad de los psiquiátricos en crisis" y parece un reportaje de enfermos mentales que se han quedado sin tratamiento por los recortes en sanidad.
0
K
13
#32
mindframe
Madre mía. No tienen nada que agradecerle a dios ni uno
3
K
49
#49
Carapedo
#32
La rubia te(u)tona igual sí....
3
K
39
#62
soberao
#49
Y ya va camino de acabar como la de la segunda foto, que en esa lista los que se salvan son porque todavía son relativamente jóvenes.
0
K
13
#29
Maelstrom
Hay fotos "candid" del interior del Garibaldi con las que podría hacerse la misma tontería, la verdad. Señoros petaos con pantalones a cuadros, la boina del Che (como Andrés Bódalo), el kafir palestino y los pins con su bandera y las goupies charos de pelo morado.
El meneo es bastante irrelevante.
4
K
42
#20
gelatti
El 14 y el 18 tienen cara de asesinos en serie.
1
K
33
#24
arariel
Una imagen vale más que mil palabras
1
K
32
#23
Chinchorro
*
Lo mejor de cada casa. Entiendo perfectamente que la chavalada aspire a ser como ellos
unos triunfadores.
1
K
32
#26
Gurripander
Esta es la simiente de orcos, que dejaron los saqueadores...la ruina de cualquier país.
2
K
30
#52
lordban
Discrepo. La mitad de los de la foto me parecen que deberían estar cuidados en un centro psiquiátrico, la otra mitad seguramente se apuntaron a la primer tribu urbana que se les puso delante, si se les hubieran cruzado punks o antifas se habrían hecho de eso. Quién se crea que el fascismo que ganó la guerra civil, conquistó Europa y revolucionó a los italianos es gente como esta es que va muy muy perdido. La verdadera cara del fascismo es peor.
3
K
30
#38
Txidamente
Entre todos no suman media neurona.
2
K
29
#8
koe
*
Lo que viene a ser que es algo residual y anecdótico.
Deja al descubierto que realmente es una excusa de partidos políticos y asociaciones para venderse con lo de que el fascismo va a llegarrrrr.
Parece que Franco ahora es lo mismo que Cristóbal Colón para los distintos presidentes mexicanos, una cortina de humo para mantenerse. aquí el fascismo y el patriarcado va a llegarrr
2
K
29
#19
uberhumanista
Viendo las fotos, parece que los descendientes de los que llenaron de muertos las cunetas ya no tienen donde caerse muertos.
1
K
27
#13
AlbertoPiO
No reírse de los sucnormale
1
K
27
#14
ChatGPT
no parecen los lápices más afilados del estuche, no....
3
K
24
#37
Dragstat
#14
independientemente de la inteligencia, esas caras muestran vidas jodidas, y no porque sean difíciles sino por ser mala persona. De ahí se nutren las corrientes radicales.
3
K
56
#40
ChatGPT
*
#37
como puedes inferir que son malas personas?
Puestos a ser subjetivos: a mi me parecen personas derrotadas que, por estar muy en la mierda, se agarran a quien les dice que son "algo" más que otros. No tienes nada en la vida, no eres nada, encuentras a alguien que te dice que eres superior solo por el hecho (que no es mérito tuyo) de haber nacido aquí... y te aferras a ese grupo. no hay nada más poderoso en el ser humano que el sentimiento (necesidad) de "pertenecer"
De ahí se nutren las corrientes radicales.
2
K
21
#56
Dragstat
*
#40
las caras muestran mucha información, estamos equipados para formar un prejuicio en pocos segundos nada más ver una, con esto no quiero decir que sea algo preciso, sino todo lo contrario. Bueno, también ayuda saber que son fascistas, la parafernalia militar y patriota, los yugos con flechas, las cruces de hierro, banderas con pollos e incluso el tatuaje de las SS que tiene uno de ellos en el cuello. Seguramente tengo el sesgo ya instaurado de ver gente disfrazada así por la vida, si me topo con un grupo similar en una calle oscura por la noche seguramente me cambie de acera por si acaso, por alguna razón me da la impresión de que no son muy buena gente
0
K
20
#33
Mikeien
Una buena colección de inadaptados sociales.
1
K
23
#63
volandero
Por ir completando la galería.
1
K
21
#54
nospotfer
yo en esas caras veo pobreza, falta de acceso a la educación, exclusión, y alguna que otra enfermedad mental.
No van a desaparecer de la sociedad, quizás habrá que pensar qué hacer con esa gente de manera algo más seria y adulta, más allá de simplemente ridiculizarlos y mirar a otro lado.
2
K
19
#61
davhcf
#54
Eso me ha parecido. En la mayoría odio y en algunas tristeza o miedo.
Que puede ser indicación del fotógrafo, que les pida que salgan en actitud agresiva? También, pero seguramente haya mucho de realidad.
1
K
16
#64
nospotfer
#61
El fotógrafo me parece excepcional y profesional. No ha añadido ningún sesgo intencional. Fondo neutro, buen contraste y nivel de detalle. Las caras parecen relajadas y naturales.
Lo que peligroso de verdad son los que se aprovechan de gente así.
0
K
6
#53
josebres
¿Pero qué necesidad tenía yo de ver esto? Y la he visto todas
1
K
16
#68
raistlinM
Yo pensaba que eran fotos de coña, madre mía que ganado
0
K
10
#73
Otrebla8002
De lo malo, lo peor.
0
K
10
#41
crissis
*
Pues si esto es el fascismo no sé por qué tanto miedo entre la izquierda.
Y yo que creía que el fascismo era algo peligroso.
1
K
10
#65
Islu
#41
Porque apretar el gatillo lo puede hacer hasta un mono.
0
K
9
#48
Suikoden
Son como fotos hechas por Diane Arbus. Para que se entienda con solo una foto sus temas:
juventud.cordoba.es/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/BANNER-DIANE-
0
K
9
#25
CharlesBrowson
al final va a ser una guerra para evitar que el otro bando acceda al litio
aunque no lo parezca la cosa esta escalando...y con las comidas de navidad al lado de la esquina...familia-compañeros-"amigos" puede saltar el gordo en cualquier momento!!
0
K
8
#70
regum
Nadie va a denunciar a la escoria humana que agredió y toqueteo a la manifestante de Femen, estoy seguro que si fuera una manifestante de Hazte Oir, la denuncia estaba ya en los juzgados.
0
K
7
#60
AGlC
Tienen todos cara de ser los más listos de las clase.
0
K
7
#27
AlbertoPiO
Por favor, no reírse de los sucnormale
0
K
7
#67
juanmaball
Ostias es como la versión española de los MAGA
0
K
6
#51
Treal
Oye pues la 25 tiene un pase...
0
K
6
#75
DoggieMcDowell
Es un poco irónico lo del post
0
K
6
#76
Torivio
Vaya tropa
0
K
6
