Los cubanos pasan hambre a la vez que se enfrentan a la propagación de enfermedades y se ven obligados a dormir al aire libre por la falta de electricidad para encender sus ventiladores durante las sofocantes noches. Una cuarta parte de la población ha huido durante la crisis económica más prolongada de la isla. Y la situación está a punto de empeorar.
| etiquetas: bloqueo , petroleo , venezuela , cuba
No te parece que si quisieran acabar con la dictadura comunista malvada no lo habrían hecho ya?? y mas contando con la inestimable ayuda yanki y todo el chorro de dinero de miami ?
Al menos ten la decencia de defender lo que defiendes, el robo y expoliio yanki de su patio trasero, y no tonterías como la defensa de la democracia y las libertades, que nadie se cree...
EEUU, y en general todos los liberales llevan décadas con la cantinela de que el comunismo fracasa por sí solo. Explícanos a todos los meneantes, por favor, el motivo de que sea necesario continuamente empujarlo a fracasar a base de embargos, invasiones, guerra sucia, golpes de estado, sanciones, bloqueos, y demás exquisiteces del libre mercado.
El embargo de una isla caribeña, es decir, fíjate cómo funcionan las economías "libres" de Jamaica o Haití, su paz, prosperidad, riqueza, renta per cápita y calidad de servicios.
-Sanciones contra la importación y exportación de petróleo
-Sanciones contra las empresas cubanas
-Prohibición de transacciones financieras
-Prohibición de exportación a cuba de tecnología que utilice componentes de EEUU
-Prohibición a las filiales extranjeras de empresas estadounidense de hacer negocios en Cuba
-90.000 millones de dólares menos de PIB a causa del embargo, en un país con un PIB de 142.000 millones.
Igual no estoy a día de hoy a favor del embargo, pero echarle la culpa de la pobreza en Cuba es una excusa barata. La culpa, siempre de otro.
La excusa no puede ser barata, es más de la mitad de su PIB
www.meneame.net/story/sanciones-unilaterales-ilegales-principalmente-e
Quizá si no estuvieran los EEUU podrían comer tres veces al día y cagar en WCs.
Pero tú parece ser que prefieres todos muertos a que haya un gobierno Socialista. Como buen derechista que eres. Una ideología contraria a la vida, como demostráis día tras día,.los 365 días del año cada vez que habláis.
Gracias. Retiro lo dicho entonces y pido disculpas.
Y para demostrar que es lo mejor para la gente la bombardea o mata de hambre para salvarla hasta que se rinde o muere.
Lo que haga falta por llevarles a todos la libertad, aunque haya que matarlos antes.
Haití de parte de ChatGPT:
Sistema económico formal: Capitalista
Existe propiedad privada, hay mercado libre, comercio y empresas privadas
No tiene un sistema socialista:
El Estado no controla los medios de producción, no hay planificación económica centralizada.
Pero tu como siempre con tu libro hasta la muerte!
Siempre que entro este tipo de noticias veo a los mismos en gris ignorados y un montón de gente respondiendo a alguna barbaridad de las que sueltan.
No vale la pena, no les sacarás de sus dogmas ni aportan nada.
demasiado se ha regado a las dictaduras y toca pasar la cortadora