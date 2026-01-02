edición general
El bloqueo petrolero de Estados Unidos a Venezuela empuja a Cuba hacia el colapso

Los cubanos pasan hambre a la vez que se enfrentan a la propagación de enfermedades y se ven obligados a dormir al aire libre por la falta de electricidad para encender sus ventiladores durante las sofocantes noches. Una cuarta parte de la población ha huido durante la crisis económica más prolongada de la isla. Y la situación está a punto de empeorar.

#19 euquesei
#13 Es de muy demócratas y cristianos apoyar el sufrimiento humano. El simple hecho de que justifiques eso demuestra claramente cual es tu catadura moral.
5 K 51
Findeton #21 Findeton
#19 No, apoyo la democracia, y recordemos que ganó Edmundo González de calle.
1 K 16
Lutin #23 Lutin
#21 Tú lo que apoyas son los golpes de Estado Buenos, hubieras apoyado a Hitler en el Puch de Munich también.
2 K 16
Findeton #29 Findeton
#23 No, el golpe de estado lo dio Maduro.
1 K 15
Dene #9 Dene
el pueblo cubano fue capaz de acabar con la dictadura de batista (apoyado por USA) ...
No te parece que si quisieran acabar con la dictadura comunista malvada no lo habrían hecho ya?? y mas contando con la inestimable ayuda yanki y todo el chorro de dinero de miami ?
Al menos ten la decencia de defender lo que defiendes, el robo y expoliio yanki de su patio trasero, y no tonterías como la defensa de la democracia y las libertades, que nadie se cree...
5 K 49
Kasterot #15 Kasterot
#11 mágicamente entre la transición del régimen satánico cubano actual y la Cuba donde aten los perros con longaniza no habrá transición ni sufrimiento. :troll:
3 K 45
#17 anamabel
#10 Y han pasado 67 años desde el embargo de EEUU a Cuba.

EEUU, y en general todos los liberales llevan décadas con la cantinela de que el comunismo fracasa por sí solo. Explícanos a todos los meneantes, por favor, el motivo de que sea necesario continuamente empujarlo a fracasar a base de embargos, invasiones, guerra sucia, golpes de estado, sanciones, bloqueos, y demás exquisiteces del libre mercado.
4 K 36
Findeton #18 Findeton
#17 ¿Y qué del embargo? Todo el pollo en Cuba viene directito de Florida. Y sabes que es cierto.
0 K 11
#22 anamabel
#18 El embargo de una isla.

El embargo de una isla caribeña, es decir, fíjate cómo funcionan las economías "libres" de Jamaica o Haití, su paz, prosperidad, riqueza, renta per cápita y calidad de servicios.

-Sanciones contra la importación y exportación de petróleo
-Sanciones contra las empresas cubanas
-Prohibición de transacciones financieras
-Prohibición de exportación a cuba de tecnología que utilice componentes de EEUU
-Prohibición a las filiales extranjeras de empresas estadounidense de hacer negocios en Cuba
-90.000 millones de dólares menos de PIB a causa del embargo, en un país con un PIB de 142.000 millones.
3 K 33
Findeton #30 Findeton
#22 Nada les impide comerciar con China o Rusia o comprarles/venderles tecnología.

Igual no estoy a día de hoy a favor del embargo, pero echarle la culpa de la pobreza en Cuba es una excusa barata. La culpa, siempre de otro.
0 K 11
#41 anamabel
#30 Nada, sólo miles de km de océanos, la falta de industria para producir y compensar su balanza de pagos...lo propio de una economía embargada.
La excusa no puede ser barata, es más de la mitad de su PIB
0 K 9
Supercinexin #27 Supercinexin
#11 Para ser liberal, te gusta poquísimo el libre comercio y la libre circulación de bienes y servicios.

www.meneame.net/story/sanciones-unilaterales-ilegales-principalmente-e

Quizá si no estuvieran los EEUU podrían comer tres veces al día y cagar en WCs.

Pero tú parece ser que prefieres todos muertos a que haya un gobierno Socialista. Como buen derechista que eres. Una ideología contraria a la vida, como demostráis día tras día,.los 365 días del año cada vez que habláis.
1 K 31
Findeton #31 Findeton
#27 Yo no estoy a favor del embargo, aunque todo hay que decirlo, el embargo empezó porque Fidel expropió a americanos y empresas americanas sin la debida compensación.
1 K 28
Supercinexin #32 Supercinexin
#31 Yo no estoy a favor del embargo

Gracias. Retiro lo dicho entonces y pido disculpas.
1 K 28
Findeton #36 Findeton
#32 Con el enemigo hay que comerciar incluso aunque estés en guerra con ellos. Ese es el pensamiento liberal, como bien señalas. Concretamente, entre gobiernos pueden no comerciar, pero los ciudadanos/empresas privadas sí deberían poder comerciar.
0 K 11
Findeton #1 Findeton
Pues ojalá colapse la dictadura cubana.
12 K 29
#2 euquesei
#1 Si gracias a democracia de la buena, la que bloquea paises, asesina a gente en barcos o roba petroleros. Ahora de acabar con dictaduras como la Marroquí, la de Arabia Saudí o Qatar ya lo dejamos para otro día.
18 K 150
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
#2 a esas dictaduras no les harán un bloqueo criminal, no pasarán necesidades y por lo cual serán pintados como regímenes que benefician a la economía del pueblo. Comunismo malo. Esa es la intención final.
4 K 41
Findeton #14 Findeton
#5 Al menos en esas dictaduras no cagan en cubos ni se mueren de hambre.
1 K 6
#16 euquesei
#14 Claro, no se como no vives en Marruecos o emigras a Qatar junto al emerito que vas a vivir de puta madre.
2 K 17
Findeton #13 Findeton
#2 Lo de bombardear lanchas no lo apoyo, el resto si porque el gobierno legítimo de Venezuela está a favor de esto.
0 K 11
salteado3 #35 salteado3
#2 La "democracia" está tan segura de que es la forma buena de gobierno que sabotea cualquier otro modelo no vaya alguien a dudar.

Y para demostrar que es lo mejor para la gente la bombardea o mata de hambre para salvarla hasta que se rinde o muere.
0 K 14
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 La clásica bondad, humanidad y compasión de los liberales: millones de personas pasando penurias, hambres y carestías de lo más básico, pero que se jodan que así cae "la dictadura".

Lo que haga falta por llevarles a todos la libertad, aunque haya que matarlos antes.
10 K 102
Findeton #11 Findeton
#3 O lo mismo cae el régimen y la gente deja de tener hambre y cagar en cubos.
0 K 11
#20 euquesei
#11 La verdad que te veo muy obsesionado con lo de cagar en cubos. Por lo menos tenemos claro que estas preocupado por la mierda.
1 K 13
falcoblau. #25 falcoblau.
#11 Como en Haití xD
0 K 6
Findeton #26 Findeton
#25 Falso, Haití es socialista.
1 K 10
falcoblau. #33 falcoblau.
#26 jajajaja, claro, claro, y la China en realidad es capitalista a pesar que digan ser comunistas (si ya me se todas vuestras respuestas)
Haití de parte de ChatGPT:
Sistema económico formal: Capitalista
Existe propiedad privada, hay mercado libre, comercio y empresas privadas
No tiene un sistema socialista:
El Estado no controla los medios de producción, no hay planificación económica centralizada.

Pero tu como siempre con tu libro hasta la muerte! :-D
1 K 20
Findeton #34 Findeton
#33 La realidad es que los impuestos en Haití son increíblemente altos... razón por la que no los paga nadie y todo el mundo está en el mercado negro. Y bueno, eso de que hay propiedad privada, es falso porque no se respeta.
0 K 11
#39 anamabel
#34 La propiedad privada en Haití no se respeta por el mismo motivo por el que apenas se pagan impuestos, porque no existe el estado. Ahí tienes tu maravilla liberal
0 K 9
Findeton #42 Findeton
#39 Lo que dices es falso, si hay una organización llamada estado en Haití.
0 K 11
salteado3 #37 salteado3
#33 Usa el ignore y no pierdas el tiempo con adoctrinados.

Siempre que entro este tipo de noticias veo a los mismos en gris ignorados y un montón de gente respondiendo a alguna barbaridad de las que sueltan.

No vale la pena, no les sacarás de sus dogmas ni aportan nada.
0 K 14
#6 anamabel
#1 Como siempre, los liberales empujando al precipicio a los países socialistas, porque si los dejaran en paz, quizá se notaba demasiado que el liberalismo es un sistema de mierda.
6 K 63
Findeton #10 Findeton
#6 Han pasado 65 años desde la revolución cubana. Fidel dijo que iba a hacer elecciones en 6 meses y se murió en la cama. Lo que se nota es que el régimen cubano es deleznable.
0 K 11
#24 DenisseJoel
#1 Dijo el que niega el genocidio en Palestina.
0 K 11
Findeton #28 Findeton
#24 No niego tal cosa. Afortunadamente ya lo paró Trump.
0 K 11
#38 DenisseJoel
#28 No, el genocidio continúa, como siguen denunciando las organizaciones humanitarias. Pero obviamente a los miserables eso no les importa. A ellos les interesa seguir una agenda, no lo que les pase realmente a las personas.
0 K 11
javierchiclana #4 javierchiclana
"Artículo para Suscriptores"  media
1 K 26
rendri #8 rendri
Llevando 2 libertades en un 1 tiro. Muy usano todo
0 K 12
#12 pozz
Cubazuela en estado puro. Lastima de paises arruinados y destruidos por sus respectivas dictaduras. :palm:
0 K 7
#40 arreglenenlacemagico
siempre la gente de a pie sufre las penurias de la presion hacia sus gobernantes , estos deberian largarse , maduro con sus 400 millones y diaz canel porque nadie lo voto , veo que a algun meneante no le van a gustar los cambios en el proximo lustro , cuba , venezuela, iran ...
demasiado se ha regado a las dictaduras y toca pasar la cortadora
0 K 7
Enero2025 #7 Enero2025
Paraísos socialistas
1 K 0

