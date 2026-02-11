edición general
Ayuso califica a México de "narcoestado de ultraizquierda" desde el club Mar-a-Lago de Donald Trump

Frente "al totalitarismo, un mundo cerrado y oscuro", ha reivindicado que desde Madrid se ofrece "fuerza, valor, humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida y libertad".

Comentarios destacados:      
ElRelojero #4 ElRelojero
Al final pasará algo en España por culpa de esta tipeja y ella, pues nada, saldrá muy mona en la misa por las víctimas y punto.
7 K 73
#16 unocualquierax
#3 #4
Esta "tipeja traidora" se limita a repetir lo que le dictan MAR y Aznar. Es incapaz de pensar por sí misma.
0 K 7
Noeschachi #3 Noeschachi
Traidora anglosionista a la Hispanidad
6 K 59
shake-it #1 shake-it *
Ayuso adelantando a Abascal por la derecha a todo rabo, a ver qué barbaridad dice ahora Vox para retomar la iniciativa del fascismo en España.
3 K 33
Kantinero #5 Kantinero *
La víbora siempre haciendo amigos, joder que cabeza más sucia tiene que tener.
Hija de puta para que nos tengan simpatía los mexicanos cuando vayamos de vacaciones a Mexico.
La diplomacia se ha ido a tomar por culo con gente como esta
cada vez más asco sus votantes
2 K 29
#15 Icelandpeople
Llama narcoestado a México y luego mete a todos los narcos mexicanos a lavar dinero con los pisitos.

Debe ser que quiere que vengan más.
0 K 20
#10 Leon_Bocanegra
Que se sentirá al saber que se vota a una auténtica hija de perra desquiciada?
1 K 18
elTieso #2 elTieso
Yo creo que esta se ve gobernando España con el apoyo de Trump, es cuestión de que acabe cayéndole bien al zanahorio.
1 K 17
Dene #12 Dene
#2 ya, pues si tiene eso en mente no veo el motivo para ofender a mexico para agradar a un puto tarado pedofilo
0 K 12
#19 NO86
#12 Tú mismo lo dices: para agradar a naranjito, que es el paso previo y necesario para que te deje migajas.
0 K 6
elTieso #20 elTieso
#12 Hombre, la obsesión de Trump con México viene de largo, desde querer hacerles pagar el muro anti inmigración hasta denominarlos estado narcotraficante y sugerir que podría hacer allí un ataque como el realizado contra Venezuela, la loca esta le corea a ver si le cae algo.
0 K 10
perrico #6 perrico
Nunca la he escuchado hablar de política madrileña.
No se quién coño se piensa que es.
1 K 17
oceanon3d #17 oceanon3d *
#6 ¿Quien es? ... la que han puesto al cargo de la comunidad de Madrid unos que son peores que ella en valores morales y hasta en inteligencia.

Así de dura es esta realidad que vivimos ... la ola de mierda nos va a pasar por encima a todos. Lo mas triste es que la amebas que le votan sera igualmente victimas.

En el plano institucional esta imbécil metiendo en problemas diplomáticos a España con Mexico ... jodiendo a decenas de miles de empresarios.
0 K 8
#21 NO86 *
#6 Yo ni siquiera la he visto hablar de política, en general.

Fíjate las chorradas de las que habla:
- libertad (abstracta)
- color
- vida
- apertura
...

Ella valía para community manager de un perro y sigue valiendo para eso.
0 K 6
#14 sliana
Para Trump ella es ultra izquierda y no es blanca. Pero ella no lo sabe.
1 K 14
#11 Suleiman
La de pasta que tiene que haber por medio... Porque esto no es gratis.
0 K 13
#13 Celsar
Íbamos a flipar con la basura derecharra y sus "medios" si a vascos o catalanes se les ocurre hacer política exterior de este estilo.
Pero como son una panda de lamebotas están encantados con estas cosas si las hace la IDA.
0 K 12
vicus. #7 vicus. *
Madrid independencia ya, porque Madrid nada tiene que ver con España, sino que Madrid es la España buena dentro de la España mala del Perro Sanxe. Está pendeja va por el mundo haciendo mirar que ella es la parte el bacalao en el Estado Español, y claro..luego los paletos de allá se confunden con estas cosas y presuponen que la ikurriña es ilegal en España por ser de terroristas, y así todo, gracias a la carcunda retrógrada y traidora
0 K 12
Javi_Pina #9 Javi_Pina
Hay que ver como se la come a Trump hasta el fondo.
0 K 11
Rogue #18 Rogue
Yo la mandaba a la isla de Epstein vestida de hentai japonés
0 K 11
#8 uvi
humanidad...vida..el chiste se cuenta solo o tal vez hay que contarlo 7291 veces
0 K 10

