La Armada de EEUU ya sabe lo que le va a ocurrir al planeta: la misión para abrir Ormuz es lo más parecido a una operación suicida

La mayor potencia naval del mundo acaba de reconocer que no está preparada para escoltar petroleros por la zona. Ese retraso es una señal clara de la magnitud del problema, porque si la Marina estadounidense necesita semanas para organizar convoyes, y esas son exactamente las palabras que han empleado, el mensaje implícito para los mercados es que el bloqueo energético del golfo puede prolongarse mucho más tiempo de lo que muchos imaginaban.