edición general
7 meneos
23 clics
La Armada de EEUU ya sabe lo que le va a ocurrir al planeta: la misión para abrir Ormuz es lo más parecido a una operación suicida

La Armada de EEUU ya sabe lo que le va a ocurrir al planeta: la misión para abrir Ormuz es lo más parecido a una operación suicida

La mayor potencia naval del mundo acaba de reconocer que no está preparada para escoltar petroleros por la zona. Ese retraso es una señal clara de la magnitud del problema, porque si la Marina estadounidense necesita semanas para organizar convoyes, y esas son exactamente las palabras que han empleado, el mensaje implícito para los mercados es que el bloqueo energético del golfo puede prolongarse mucho más tiempo de lo que muchos imaginaban.

| etiquetas: armada , usa , misión , abrir , ormuz , suicida
6 1 0 K 85 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 85 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El mayor enemigo a día de hoy de para l estabilidad de cualquier país del mundo es EEUU
5 K 67
#5 tpm1
#1 Ya lo dijo Aznar el otro día "Está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que constituye una amenaza para la estabilidad y la seguridad mundial”
0 K 11
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Oye, que empezamos una guerra pero sin plan alguno al respecto... Nadie al volante...
2 K 28
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
No les hagas caso Donald, eso lo dicen para evitar que una maravillosa y bellísima gran escolta ridiculice Irán y su bloque del estrecho. :troll:
0 K 16
loborojo #3 loborojo
Les van a hundir un portaviones con un enjambre de drones antes de final de mes ¿Está esa apuesta en polymarket?
1 K 14
karlos_ #4 karlos_
#3 Cuanto antes mejor, a ver si se van y dejan en paz al medio oriente y al resto del mundo.
0 K 9

menéame