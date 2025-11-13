edición general
Un análisis de ADN revela que Hitler padecía un trastorno sexual genético que marcó su vida

Los investigadores reconstruyeron el perfil genético a partir de una muestra de tela manchada de sangre, extraída del sofá donde Hitler se suicidó en 1945. El análisis indica que esta condición habría dificultado su vida sexual y, en algunos casos, puede asociarse con micropene. Además, un examen médico de 1923, descubierto en 2015, confirmó que tenía un testículo no descendido, lo que da verosimilitud a rumores históricos sobre su anatomía. El estudio también desmonta la teoría de que Hitler tuviera ascendencia judía, pero revela que present

valandildeandunie #2 valandildeandunie
Vamos, como el votante medio de derechas.
#8 okeil
#2 El votante medio de derechas es otro gen diferente, el de admirador de pichascortas. Y el del fachapobre el mismo gen pero con la cuenta corriente bajo mínimos
#7 ombresaco
#3 y tambien decían lo mismo de Franco...

resulta curioso, igual que cuando todos los presidentes más o menos de izquierdas del mundo estaban casados con transexuales.

Pero bueno, también es cierto que esto es una canción y lo otro lo hacían pasar por noticias
Rogue #1 Rogue
Como Franco, Aznar, Mussolini, Kim Jong-un, Sarkozy y Berlusconi
Casiopeo #10 Casiopeo
Cauntos males del mundo se evitarian si la gente follara mucho y a gusto....
#6 laruladelnorte
El análisis indica que esta condición habría dificultado su vida sexual y, en algunos casos, puede asociarse con micropene.

Pues eso no le impidió joder a medio mundo.
#9 mr._cortimer
a franco le volaron un huevo y se le quedó voz de pito, tanto que hitler se reunió con él en hendaya y después de una hora tuvo que marcharse porque no soportaba escucharlo más... (oído a Concostrina)
Graffin #4 Graffin
Por muy gracioso que sea no creo que sea necesario recurrir a defectos físicos para ridiculizar a esos psicópatas.
Mark_ #5 Mark_
#4 no, pero explica muchas cosas.
