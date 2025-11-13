Un análisis de ADN revela que Hitler padecía un trastorno sexual genético que marcó su vida

Los investigadores reconstruyeron el perfil genético a partir de una muestra de tela manchada de sangre, extraída del sofá donde Hitler se suicidó en 1945. El análisis indica que esta condición habría dificultado su vida sexual y, en algunos casos, puede asociarse con micropene. Además, un examen médico de 1923, descubierto en 2015, confirmó que tenía un testículo no descendido, lo que da verosimilitud a rumores históricos sobre su anatomía. El estudio también desmonta la teoría de que Hitler tuviera ascendencia judía, pero revela que present
.Hitler has only got one ball,
Göring has two but very small,
Himmler is rather sim'lar
But poor old Goebbels has no balls at all.
resulta curioso, igual que cuando todos los presidentes más o menos de izquierdas del mundo estaban casados con transexuales.
Pero bueno, también es cierto que esto es una canción y lo otro lo hacían pasar por noticias
Pues eso no le impidió joder a medio mundo.