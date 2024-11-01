AliExpress se llena de balizas V-16 con números de homologación falsos. Y están siendo un éxito

Hacerse con una baliza es un trámite obligatorio para cualquier propietario de vehículo que no quiera evitar exponerse a ser multado a partir de enero, pero se ha convertido en una operación de riesgo. No solo por la normativa que permite vender a día de hoy modelos con la homologación antigua, no conectados, cuyo uso no será ilegal en sólo unos días, sino por la proliferación de ofertas en las que descaradamente se anuncian características que no tienen, llegando incluso a mostrar números de homologación falsos.