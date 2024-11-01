edición general
AliExpress se llena de balizas V-16 con números de homologación falsos. Y están siendo un éxito

Hacerse con una baliza es un trámite obligatorio para cualquier propietario de vehículo que no quiera evitar exponerse a ser multado a partir de enero, pero se ha convertido en una operación de riesgo. No solo por la normativa que permite vender a día de hoy modelos con la homologación antigua, no conectados, cuyo uso no será ilegal en sólo unos días, sino por la proliferación de ofertas en las que descaradamente se anuncian características que no tienen, llegando incluso a mostrar números de homologación falsos.

Fedorito #2 Fedorito
Lo gracioso es que las balizas con números de homologación falsos van a ser tan útiles como las autenticas.
2 K 47
#3 Vindicta
#2 Para nada. Las falsas no van a evitarte la multa.
1 K 16
Fedorito #4 Fedorito *
#3 #5
Pero serán tan útiles como las autenticas.
0 K 14
#6 Bottle
#4 A mi que me eviten una multa me parece ya de mucha utilidad :-D
Y aunque sea un sacacuartos lo de la geolocalización puede también tener su utilidad en algunos casos. Veremos..
0 K 9
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#4 Si, envían la señal a china.
0 K 20
Mildranx #8 Mildranx
#3 si las falsas llevan número de homologación no hay manera de q la policía lo vea, a no ser q lo lleve a un laboratorio.
0 K 10
#13 fingulod
#8 El problema es que el número de homologación no corresponde. Y eso lo puedes ver tú, y lo puede ver la policía.
0 K 7
#17 Vindicta
#8 Los números de homologación suelen ser fácilmente comprobables. Si lo han hecho de forma sensata, basta con una conexión a Internet para comprobarlo.
1 K 15
#14 VFR
#3 no digo que no lo hagan, pero sería ridículo. es como si te cuelan un billete falso y te encarcelan por tener dinero falso.
0 K 8
cosmonauta #16 cosmonauta
#3 Ningún policía se va a poner a revisar códigos de homologación, y menos si la falsificación es relativamente creíble.

Lo cual no quita que sea un escándalo que AliExpress estafe se una manera tan descarada sin consecuencias.
0 K 13
#5 Bottle
#2 O no. A lo mejor encima de tener un accidente o de que se te pare el coche te toca pagar una multa.
0 K 9
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#2 No validas, multa al canto, Amazon también las tiene
0 K 20
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#10 Vaya panda de ladrones que son. xD
0 K 20
#9 mam23
Otro ejemplo de mala planificacion, desde el principio se deberían haber autorizado la venta en un numero determinado de rstablecimientos garantizando un precio fijo y asegurandose la legalidad de las ventas, pero suena a economia planificada.
1 K 15
Mildranx #10 Mildranx
#9 si, en correos :-D
0 K 10
#11 mam23
#10 por ejemplo.
0 K 7
Mildranx #12 Mildranx
#11 quizás no has pillado la ironía...
0 K 10
#15 mam23
#12 y aunque fuera ironía, Correos es una buena opcion de organizar y distribuir las balizas, y una buena fuente de ingresos estatales.
0 K 7
asola33 #7 asola33 *
Y ¿no pueden copiar un número de homologacion de los válidos?
Y venderlo a tres euros?
1 K 14
#18 tpm1
"Para asegurarse al 100% de que una baliza es válida, es necesario buscar el número de homologación en los 2 listados de la DGT1, tanto en el de homologaciones vigentes como en el de vencidas. Si aparece, hay que descargar el PDF y comprobar que la marca aparece en el listado de marcas. Si no es así, la baliza no es válida."

Claro, como que no venden un montón de productos falsos en Aliexpress indicando que son reales. Como si costase algo hacerlas pasar por homologadas.

P.D.: ¿Quién nos garantiza que la "SIM" dura hasta 2038?
0 K 10
#1 Vindicta
Hay que saber donde comprar, al menos si no quieres que te cuelen falsificaciones.
0 K 6
Chepacoleta #22 Chepacoleta
El hipalistaní típico haciendo gala de su reputación
0 K 5

