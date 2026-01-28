edición general
Adiós a las pantallas de los coches: una de sus mayores defensoras, Audi, ahora dice que "no son la mejor experiencia"

El Audi Concept C será una buena guía de lo que está por llegar en el mercado automovilístico. Todos los modelos nuevos de coche que se venden en España vienen con una gigantesca pantalla integrada en el salpicadero; eso puede estar cerca de cambiar, aunque suponga el fin de Android Auto y otros sistemas. Y es que los fabricantes se están dando cuenta, poco a poco, de que una pantalla no es la mejor interfaz para los controles de un vehículo en movimiento, por mucho que abra la ventana a un mundo de posibilidades.

sleep_timer #1 sleep_timer
Yo prefiero los botones, no tengo que apartar la vista de la carretera.
Las pantallas han sido en engañabobos para ahorrar costes y nos lo vendían como "el futuro".
Ludovicio #6 Ludovicio
#1 Tal cual.
Una pantalla táctil siempre tienes que mirarla para manejarla. Con un botón te sirves del tacto.

Ni siquiera se cómo se ha permitido tal cosa en vehículos.
No puedes usar el móvil - bien - pero puedes usar otro aparato, de idénticas características, que tienes en el salpicadero.
javibaz #7 javibaz
#6 No puedes usar un GPS externo pero si la pantalla del coche para cambiar la temperatura. Ni una lógica.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#1 una pantalla de 10-12" para el GPS sobra y ya..
Las demas funcionalidades, clima, etc... botones

Me alegro de que el "coche tablet" desaparezca
sotillo #9 sotillo
#1 Siempre me gustó la instrumentación de BMW, sencilla , clara y lo preciso
#13 eipoc
#1 Ahorran costes de fabricación, pero al cliente se lo cobran como mejora a precio de sangre de unicornio. Es un doble win para ellos.
#3 Sacianez
¿Y un término medio?
Botones para controlar el coche y pantalla de Android auto. Pero, claro, así no venderían licencias y actualizaciones de gps y entretenimiento, y tendrías que volver a lo de tener mierdas en el coche para poner conectar el teléfono y todo eso.
javibaz #5 javibaz
Que sigan con la luz ambiental, otra tontería que molesta más que ayuda.
#10 MPPC
#5 Iba a escribir lo mismo. Y como los intermitentes estos que se van encendiendo progresivamente,
#11 absimiliard
Curioso que en Europa no se quieran las pantallas táctiles pero en China no he oído que se planteen quitarlas.
Esto no es más que crear una barrera artificial para poder vender en el mercado Europeo.
Os agradecería que enviarais noticias sobre esta cuestión que se estén publicando en EEUU o China. Para poder comparar.
josde #4 josde
Hyundai y Kia hace tiempo que los dijeron que dejaban ya las pantallas táctiles en sus modelos.
skaworld #2 skaworld
Por no decir que era una puta mierda, cualquiera con la mas minima idea de usabilidad lo sabia pero fueron con todo de cabeza a por ello porque eran mas baratas, inundaron las redes de publici para vender la moto con brilli brilli y espejos y mucho flippy flipao les compró la moto porque parecia futurista con todas esas animaciones molonguis y colorinchis por el coche.

Poco nos pasa
Benzo #14 Benzo
Botones bien, y se debería potenciar también el control a través de la voz.
#12 CalvinWatterson
Como todas las cosas, hay un punto dulce donde ir a más no está bien.

Durante años, los fabricantes europeos nos castigaban con pantallas de 3” y comprar un pack upgrade de 3000€ para tener una de 5”. Y algún gama alta con 44 botones físicos, cosa tampoco muy segura.

Mi coche lleva una pantalla de 8,8” puesta a buena altura y no táctil. Se maneja todo por voz (básicamente, porque es Carplay) y me ayuda con rutas sin desviar la mirada de la carretera.

Y básicamente hay fabricantes que han entendido bien qué es modernizar un coche (como Renault y su asistente, que le dices que tienes frío en los pies y pone calefacción por abajo) y otros que han pensado que un festival de pantallas más grandes que la competencia era lo que pedía la gente.
