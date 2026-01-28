Adiós a las pantallas de los coches: una de sus mayores defensoras, Audi, ahora dice que "no son la mejor experiencia"  

El Audi Concept C será una buena guía de lo que está por llegar en el mercado automovilístico. Todos los modelos nuevos de coche que se venden en España vienen con una gigantesca pantalla integrada en el salpicadero; eso puede estar cerca de cambiar, aunque suponga el fin de Android Auto y otros sistemas. Y es que los fabricantes se están dando cuenta, poco a poco, de que una pantalla no es la mejor interfaz para los controles de un vehículo en movimiento, por mucho que abra la ventana a un mundo de posibilidades.