Adiós a las pantallas de los coches: una de sus mayores defensoras, Audi, ahora dice que "no son la mejor experiencia"  

El Audi Concept C será una buena guía de lo que está por llegar en el mercado automovilístico. Todos los modelos nuevos de coche que se venden en España vienen con una gigantesca pantalla integrada en el salpicadero; eso puede estar cerca de cambiar, aunque suponga el fin de Android Auto y otros sistemas. Y es que los fabricantes se están dando cuenta, poco a poco, de que una pantalla no es la mejor interfaz para los controles de un vehículo en movimiento, por mucho que abra la ventana a un mundo de posibilidades.
| etiquetas: audi , concept c , pantalla , salpicadero , android auto
Las pantallas han sido en engañabobos para ahorrar costes y nos lo vendían como "el futuro".
Una pantalla táctil siempre tienes que mirarla para manejarla. Con un botón te sirves del tacto.
Ni siquiera se cómo se ha permitido tal cosa en vehículos.
No puedes usar el móvil - bien - pero puedes usar otro aparato, de idénticas características, que tienes en el salpicadero.
Las demas funcionalidades, clima, etc... botones
Me alegro de que el "coche tablet" desaparezca
Botones para controlar el coche y pantalla de Android auto. Pero, claro, así no venderían licencias y actualizaciones de gps y entretenimiento, y tendrías que volver a lo de tener mierdas en el coche para poner conectar el teléfono y todo eso.
Esto no es más que crear una barrera artificial para poder vender en el mercado Europeo.
Os agradecería que enviarais noticias sobre esta cuestión que se estén publicando en EEUU o China. Para poder comparar.
Poco nos pasa
Durante años, los fabricantes europeos nos castigaban con pantallas de 3” y comprar un pack upgrade de 3000€ para tener una de 5”. Y algún gama alta con 44 botones físicos, cosa tampoco muy segura.
Mi coche lleva una pantalla de 8,8” puesta a buena altura y no táctil. Se maneja todo por voz (básicamente, porque es Carplay) y me ayuda con rutas sin desviar la mirada de la carretera.
Y básicamente hay fabricantes que han entendido bien qué es modernizar un coche (como Renault y su asistente, que le dices que tienes frío en los pies y pone calefacción por abajo) y otros que han pensado que un festival de pantallas más grandes que la competencia era lo que pedía la gente.