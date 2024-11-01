edición general
4 meneos
24 clics
Adiós a aparcar gratis en Madrid: la ciudad se llena de parquímetros en barrios de fuera de la M-30. También se tendrá que pagar de noche y en fin de semana

Adiós a aparcar gratis en Madrid: la ciudad se llena de parquímetros en barrios de fuera de la M-30. También se tendrá que pagar de noche y en fin de semana

Madrid ampliará de forma masiva la Zona SER, incorporando 14 nuevos barrios -hasta llegar a 76- incluidos Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel o Ciudad Lineal. Aparcar gratis será prácticamente imposible en el 60% de la ciudad. Además, el Ayuntamiento podrá extender el horario de pago a noches, sábados por la tarde, domingos y festivos cuando lo considere necesario por alta afluencia. Será progresivamente hasta 2035 y dependerá del apoyo de cada distrito y sus vecinos, "siempre que haya un acuerdo favorable de la junta de distrito"

| etiquetas: aparcar , madrid , parquimetro
3 1 0 K 48 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
Si los madrileños votan por llenar sobres bien gordos, pues tienen su premio.
A disfrutarlo.
0 K 13
powernergia #4 powernergia
El gran negocio para los parkings.
0 K 12
#6 tropezon
#4 y de quien recibe la mordida por la concesión del parking
1 K 38
Veelicus #7 Veelicus
Es el modelo al que vamos, la ciudad para los ricos, y asi con todo
0 K 11
#1 Leon_Bocanegra
Maldita Manuela Carmena.! No te lo perdonaré jamás!
0 K 10
#2 tropezon
#1 hemos aparcado por encima de nuestras posibilidades :troll:
0 K 18
#3 DonaldBlake
Los mejores aparcamientos de pago ...
0 K 7
Anfiarao #5 Anfiarao
#3 los mejores adioses a que no te desplumen por todo, los de Madrid


xD xD xD xD
0 K 14

menéame