Adiós a aparcar gratis en Madrid: la ciudad se llena de parquímetros en barrios de fuera de la M-30. También se tendrá que pagar de noche y en fin de semana

Madrid ampliará de forma masiva la Zona SER, incorporando 14 nuevos barrios -hasta llegar a 76- incluidos Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel o Ciudad Lineal. Aparcar gratis será prácticamente imposible en el 60% de la ciudad. Además, el Ayuntamiento podrá extender el horario de pago a noches, sábados por la tarde, domingos y festivos cuando lo considere necesario por alta afluencia. Será progresivamente hasta 2035 y dependerá del apoyo de cada distrito y sus vecinos, "siempre que haya un acuerdo favorable de la junta de distrito"