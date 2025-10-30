edición general
Acepta tres años de cárcel por matar a un hombre durante una pelea por una plaza de aparcamiento

La discusión entre un hombre y una mujer por una plaza de aparcamiento en una calle de Alzira ha acabado con la pareja de la conductora condenada a tres años de prisión por un delito de lesiones graves en concurso con un delito de homicidio imprudente, por causar la muerte del hombre al que propinó un fuerte puñetazo como represalia por el enfrentamiento y los insultos que una hora antes había proferido contra su esposa, que también estaba procesada en la causa aunque finalmente se ha retirado la acusación contra ella.

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Que barato sale matar a alguien... y no fue fruto de un discusión acalorada, si no que lo esperó 1 hora para agredirle.
14
#4 theMooche
#1 Barato para ella, que después de increpar a un hombre de 64 años con movilidad reducida, llama a su marido , le esperan a que vuelva a salir de casa, y después de agredirlo el agresor y su mujer, ... , abandonaron inmediatamente el lugar, dejando al hombre herido y tumbado en el suelo..

3 años y 169.000 euros para él, no entiendo como a ella se le retira la acusación.
10
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Si, pero si este lo mata y le caen 3 años, que le vas a poner a ella. Multa de aparcamiento. Omisión del deber de socorro, y complicidad, supongo. Pero con los 3 años de matar del marido, a esta le saldría a devolver.
3
#8 DonaldBlake
#5 A devolver le ha salido, tres años sin su marido.
1
#12 chocoleches
#4 En los juicios penales españoles se ofrecen pactos con la fiscalía como en las películas? Es lo úncio que se me ocurre.
0
#22 sorecer
Yo se que este comentario no mola porque es más facil ir a cuchillo, pero por si alguno tiene curiosidad.

Codigo Penal Artículo 138.1: El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.
Artículo 139: Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Con alevosía.
2.ª Por precio, recompensa o promesa.
3.ª Con…   » ver todo el comentario
0
#23 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#22 Si la acusación pedía 4 años, estaba claro que es lo máximo que se podría pedir.

Pero no sé, imprudencia uno se hace la idea en que es eso, que te saltas un stop y matas a alguien. En que disparas un escopeta hacia uno arbusto 'cazando', y detrás hay un camino y matas a alguien. Ese tipo de cosas...

No que esperas para reventar a alguien a hostias, y va y se muere.
0
#18 RoterHahn
#4
Mas les cayo a los titiriteros.
0
#6 autonomator *
"El fallecido, un hombre de 64 años con una incapacidad permanente reconocida, recriminó a la pareja de su agresor que hubiera estacionado en una plaza reservada para personas con movilidad reducida"

Si cumple 400 días (no creo que cumpla más) ya sabemos lo que el juez y la justicia ha valorado la vida de un hombre que reclamaba su derecho. :ffu:
cc #1

y la tiparraca instigadora se libra.
8
#9 kobofen *
#1 Si hubiera matado a una mujer le habría caido muchísimo más.
0
#19 kosako
#1 Baratísimo. Menuda broma de castigo. Que no fue ni en caliente. Lo calentó la doña (que por lo visto no es culpable de nada.. increíble)y se quedó esperando el hijo de la gran puta.

A un señor con movilidad reducida encima.

#17 pues del señor por l visto.. porque era plaza de movilidad.
0
#3 pitercio
Ni entiendo como a este pedazo de mierda le perdonan 20 años de cárcel y la deportación permanente.
3
#7 plutanasio
3 años de mierda. qué esperpento!
1
#14 Sigo_intentandolo
Si el muerto es familia de un juez ni de coña le cae esta burla de pena...

"No le quise matar... pero le reventé la cara de un puñetazo y se abrió la nuca al caer... entiéndame... había criticado a mi mujer por haber aparcado en la plaza de minuslvalidos... y eso ningún macho lo puede aceptar, habia que esperar y reventarle..."

Joder... tres míseros años... si yo siento impotencia, no me imagino los familiares del muerto...
1
#2 Spirito
A ver, si ha sido por una plaza de aparcamiento es un atenuante, ¿No? :troll:
0
#16 CharlesBrowson
de verguenza!!!!
0
#10 DonaldBlake
Con esta severa pena, seguro que se lo pensará la próxima vez.
0
#20 hazardum
Esto no es justicia ni es nada, menudo choteo.
0
#17 NoPracticante
¿Y de quién era la plaza de aparcamiento?
0
#21 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#17 Del muerto. Delante de su casa, asignada por movilidad reducida.
0
#15 k-loc *
3 años de cárcel por matar a una persona. ¿Estamos locos? ¿Y si la muerta fuera ella y el acusado fuese el fallecido? Ah, no, que el tema cambia entonces. Antorchas y titulares por todas partes no faltarían.
Asco de (in)justicia.
0
#11 re10
Si tienes un buen abogado puedes intentar que la condena sea mayor, o una compensación económica importante. Pero la gente humilde lo tiene crudo.
0
#13 mcfgdbbn3
#11: Buen abogado... yo creo que más que "buen abogado", en realidad hay corrupción, que se reparten el dinero o algo, sino es así, no me explico de dónde salen ciertas sentencias. Un buen abogado puede defender tus derechos como acusado, pero no convertir un asesinato en un homicidio. O sea, es una muerte tras una agresión, lo siguiente ya será cosas en plan "sí, disparé a la víctima varias veces, pero nunca pensé que fuera a morir", si el abogado plantea esa defensa y el juez no la rechaza... en mi opinión es que hay algo raro.

#indubio_pitorreo
0

