Acepta tres años de cárcel por matar a un hombre durante una pelea por una plaza de aparcamiento

La discusión entre un hombre y una mujer por una plaza de aparcamiento en una calle de Alzira ha acabado con la pareja de la conductora condenada a tres años de prisión por un delito de lesiones graves en concurso con un delito de homicidio imprudente, por causar la muerte del hombre al que propinó un fuerte puñetazo como represalia por el enfrentamiento y los insultos que una hora antes había proferido contra su esposa, que también estaba procesada en la causa aunque finalmente se ha retirado la acusación contra ella.