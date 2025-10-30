Acepta tres años de cárcel por matar a un hombre durante una pelea por una plaza de aparcamiento

La discusión entre un hombre y una mujer por una plaza de aparcamiento en una calle de Alzira ha acabado con la pareja de la conductora condenada a tres años de prisión por un delito de lesiones graves en concurso con un delito de homicidio imprudente, por causar la muerte del hombre al que propinó un fuerte puñetazo como represalia por el enfrentamiento y los insultos que una hora antes había proferido contra su esposa, que también estaba procesada en la causa aunque finalmente se ha retirado la acusación contra ella.
3 años y 169.000 euros para él, no entiendo como a ella se le retira la acusación.
Codigo Penal Artículo 138.1: El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.
Artículo 139: Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Con alevosía.
2.ª Por precio, recompensa o promesa.
Pero no sé, imprudencia uno se hace la idea en que es eso, que te saltas un stop y matas a alguien. En que disparas un escopeta hacia uno arbusto 'cazando', y detrás hay un camino y matas a alguien. Ese tipo de cosas...
No que esperas para reventar a alguien a hostias, y va y se muere.
Mas les cayo a los titiriteros.
Si cumple 400 días (no creo que cumpla más) ya sabemos lo que el juez y la justicia ha valorado la vida de un hombre que reclamaba su derecho.
cc #1
y la tiparraca instigadora se libra.
A un señor con movilidad reducida encima.
#17 pues del señor por l visto.. porque era plaza de movilidad.
"No le quise matar... pero le reventé la cara de un puñetazo y se abrió la nuca al caer... entiéndame... había criticado a mi mujer por haber aparcado en la plaza de minuslvalidos... y eso ningún macho lo puede aceptar, habia que esperar y reventarle..."
Joder... tres míseros años... si yo siento impotencia, no me imagino los familiares del muerto...
Asco de (in)justicia.
#indubio_pitorreo