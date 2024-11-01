edición general
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz

Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz

El termómetro cae hasta los cuatro grados bajo cero en la sala número 5 del Servicio de Urgencias del hospital de La Paz. Allí esperan, en su mayoría, personas mayores derivadas de residencias. Las ventanas, que no cierran, están improvisadamente cubiertas con empapadores y colchas dobladas. No hay mantas suficientes y son los propios familiares quienes traen de casa con qué abrigar a los pacientes. Las camas están pegadas unas a otras.

Pertinax #1 Pertinax *
¿No estaremos exagerando un poquito? ¿Hace más frío dentro que fuera?
#5 tobruk1234 *
#1 Efectivamente suele hacer mas frio dentro de los edificios, lo que la calefaccion hace es impedir que el frio entre mientras genera calor, los edificios por regla general no mantienen el calor, igual que las mantas (no electricas) no generan calor lo que impiden es que se escape el calor.
Pertinax #6 Pertinax
#5 En Menéame respetamos las leyes de la termodinámica.
Dene #2 Dene
No muere, lo matan.. concretamente desde la real casa de correos
ochoceros #4 ochoceros
Cada vez queda más cerca el pelotazo urbanístico en la Castellana que tanto ansiaba Lasquetty.

Y de rebote la Quironesa y su Lover podrán entregar un nuevo hospital construido con dinero público a Fresenius, para que lo gestione y haga caja.
#3 pirat *
islam significa sumisión y a yuso hacia abajo, como todo lo que toca, aunque la moda sea intentar hacer creer lo contrario a la realidad.
Hay que ser mala persona y descerebrada para poner a semejante desequilibrada a dirigir el destino de tu tierra.
