Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz

El termómetro cae hasta los cuatro grados bajo cero en la sala número 5 del Servicio de Urgencias del hospital de La Paz. Allí esperan, en su mayoría, personas mayores derivadas de residencias. Las ventanas, que no cierran, están improvisadamente cubiertas con empapadores y colchas dobladas. No hay mantas suficientes y son los propios familiares quienes traen de casa con qué abrigar a los pacientes. Las camas están pegadas unas a otras.