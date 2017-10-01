·
más visitadas
7623
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
6858
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
10779
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8155
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4486
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
más votadas
982
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
425
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
438
El fondo de pensiones de profesores danés se desprenderá de sus bonos del Tesoro de EEUU
545
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
324
‘Trump no es bienvenido’: Manifestantes queman bandera estadounidense en Suiza antes del viaje del presidente a Davos [ENG]
Trump invita a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza
Los detalles Fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si van a aceptar esta invitación o no. Estados Unidos ya amenazó a Francia por rechazar unirse al foro.
trump
españa
gaza
16 comentarios
#3
Dene
España no debe participar en esa farsa
Lo que sea a través de la ONU
10
K
111
#1
Mountains
Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia:
“Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”
www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue
3
K
58
#9
carakola
#1
Menudo hijoputa, un territorio estratégico ante el deshielo del ártico petadito de recursos naturales. Y los muy cabrones ya tienen bases ahí y no hubieran tenido problema en negociar poner aún más con la excusa de Rusia. Es pura glotonería.
3
K
61
#12
aPedirAlMetro
#1
"y lo recordaremos"
Que va a recordar el demente este
3
K
58
#2
SeñorPresunciones
No es una invitación, es una amenaza.
3
K
52
#4
frankiegth
*
#2
. No es una invitación ni una amenaza, es una búsqueda de "complices" para blanquear los crímenes cometidos y por cometer.
7
K
91
#6
SeñorPresunciones
#4
O eres mi cómplice o te casco.
A mi me suena a amenaza.
1
K
21
#10
unocualquierax
#4
Se admiten apuestas.
0
K
12
#8
hazardum
Yo lo que haria es un club de "No trump", como el de "No homer", e invitaria a todos los demas.
2
K
30
#13
Tunguska08Chelyabinsk13
Ahora es el momento de la declaración conjunta de la UE y de enviar a tomar por culo eso de la Junta de la PAz, y proponer que la sede de la ONU, salga de los USA.
1
K
26
#14
Alves
Exacto, que diga que no tiene suelto, que le ha tenido que dejar los 1000 millones a Marruecos para que vayan ellos.
1
K
22
#7
BurraPeideira_
Quiere montar una organización que haga el trabajo de la ONU pero controlada solo por ellos. Fíate del PSOE, que de entrada ya sabemos que no, luego solo la puntita y al final te da por el culo sin compasión.
1
K
21
#5
carakola
*
Que alguien llame al almirante Ackbar.
www.youtube.com/watch?v=vpj1DYK4fCs
0
K
20
#11
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Perro SanTxe, y traete 1000 milloncitos, de la partida de vivienda pública, si total no los va a usar!!!
247tecno.com/wp-content/uploads/2017/10/CÓMO-FUNCIONA-UNA-CAJA-REGIST
0
K
16
#15
Elbaronrojo
Esto tiene que ser una trampa.
es.wikipedia.org/wiki/Campana_de_Huesca
0
K
10
#16
Rebellion
No debemos estar , es una farsa para lavar la cara a los agresores. Hay que apoyar a la Corte Internacional de Justicia
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
