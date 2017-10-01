edición general
Trump invita a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

Trump invita a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

Los detalles Fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si van a aceptar esta invitación o no. Estados Unidos ya amenazó a Francia por rechazar unirse al foro.

Dene
España no debe participar en esa farsa
Lo que sea a través de la ONU
carakola
#1 Menudo hijoputa, un territorio estratégico ante el deshielo del ártico petadito de recursos naturales. Y los muy cabrones ya tienen bases ahí y no hubieran tenido problema en negociar poner aún más con la excusa de Rusia. Es pura glotonería.
aPedirAlMetro
#1 "y lo recordaremos"
Que va a recordar el demente este xD
SeñorPresunciones
No es una invitación, es una amenaza.
frankiegth
#2. No es una invitación ni una amenaza, es una búsqueda de "complices" para blanquear los crímenes cometidos y por cometer.
SeñorPresunciones
#4 O eres mi cómplice o te casco.

A mi me suena a amenaza.
#10 unocualquierax
#4
Se admiten apuestas.
hazardum
Yo lo que haria es un club de "No trump", como el de "No homer", e invitaria a todos los demas.
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
Ahora es el momento de la declaración conjunta de la UE y de enviar a tomar por culo eso de la Junta de la PAz, y proponer que la sede de la ONU, salga de los USA.
#14 Alves
Exacto, que diga que no tiene suelto, que le ha tenido que dejar los 1000 millones a Marruecos para que vayan ellos.
#7 BurraPeideira_
Quiere montar una organización que haga el trabajo de la ONU pero controlada solo por ellos. Fíate del PSOE, que de entrada ya sabemos que no, luego solo la puntita y al final te da por el culo sin compasión.
carakola
Que alguien llame al almirante Ackbar. www.youtube.com/watch?v=vpj1DYK4fCs
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
Perro SanTxe, y traete 1000 milloncitos, de la partida de vivienda pública, si total no los va a usar!!! :hug:

247tecno.com/wp-content/uploads/2017/10/CÓMO-FUNCIONA-UNA-CAJA-REGIST
Elbaronrojo
Esto tiene que ser una trampa. ¬¬

es.wikipedia.org/wiki/Campana_de_Huesca
#16 Rebellion
No debemos estar , es una farsa para lavar la cara a los agresores. Hay que apoyar a la Corte Internacional de Justicia
menéame