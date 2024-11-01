edición general
Trump dijo que si Milei no gana las elecciones no habrá ayuda para Argentina

Donald Trump, efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que "la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo". "La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección". "Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina", dijo Trump.

mente_en_desarrollo
Injerenciando que es gerundio.
6 K 88
fareway
@Findeton ¿Podemos confirmar que Trump está influenciado por el kirchnerismo más rancio?
2 K 43
Findeton
#3 Trump es un buen troll. La realidad es que si vuelve el kirchnerismo al gobierno de Argentina, no hay montaña de dólares que pueda parar la destrucción económica que los kirchneristas/socialistas pueden volver a realizar (porque ya lo han hecho en el pasado).
1 K -1
fareway
#5 Gracias por no aclarar absolutamente nada.
3 K 42
Findeton
#6 De nada. La próxima vez explica mejor tu pregunta.
0 K 10
CoolCase
#5 Eres el ejemplo de como automatizar con IA la participación en redes.
1 K 20
meroespectador
#5 No es un troll es un chantajista, ahora bien. Los argentos decidirán si entregan el país al yankee o no. Si no lo hacen entonces si, solo por trolear, China seguro que los rescata con mejores condiciones.
0 K 7
Mediorco
No se que es peor la verdad, visto lo visto.
1 K 22
JackNorte
#4 Peor es tener problemas y en ese tramite perder encima la soberania del pais, por muy precaria que sea. Y que un estado extranjero lo haga sin ningun tipo de reparo y publicamente y nadie se asombre. Cambia EEUU por China y verias reacciones interesantes de todo tipo.
Pero la diferencia es que China da swaps gobierne quien gobierne.
0 K 12
security_incident
Trump sostuvo, además, que le "disgustaría" que Argentina estableciera acuerdos con las Fuerzas Armadas de China para bases militares en el sur del país.

"Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China", expresó Trump


Puto crack
0 K 18
johel
Rememorando el pasado;  media
0 K 11
Spirito
Y lo dice el golpista... xD
0 K 9
#2 Barriales
Envido a la mayor!!!!!
Trumpo.
0 K 8

