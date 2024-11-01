Trump dijo que si Milei no gana las elecciones no habrá ayuda para Argentina

Donald Trump, efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que "la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo". "La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección". "Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina", dijo Trump.