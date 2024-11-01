Argentina: crecen las dudas con el método que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos para medir la pobreza

El dato es cuestionado por diversos especialistas, empezando por los que elaboran el informe oficial. “Los indicadores de consumo masivo dan para atrás en no menos del 9%, no parece razonable”. "Hay cosas extrañísimas, el índice salarial de los trabajadores registrados por EPH da una suba del 25,7% mientras que a través del SIPA que es un relevamiento de todo el universo da una caída del 0,2%. Hay un error evidente”. "No hay nadie que crea en estos datos. Si hubiera esa baja de la pobreza no podrían haber perdido la elección por paliza”.