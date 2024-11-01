Estados Unidos arrojó aproximadamente 27.000 barriles de residuos altamente contaminantes al lecho marino

Los estudios realizados con sonares de alta resolución y vehículos sumergibles han identificado aproximadamente 27.000 objetos con forma compatible con barriles y mas que 100.000 piezas de escombros dispersos por el fondo del océano. Muchos de ellos contenían DDT, un pesticida ampliamente utilizado en el período de posguerra y prohibido debido a su persistencia ambiental y sus efectos tóxicos. Sin embargo, un estudio reciente ha revelado que hay otros barriles con un sedimento extremadamente alcalino lo que condujo a otro descubrimiento.
| etiquetas: eeuu , residuo , radioactivo , fondo , océano , medio , ambiente , contaminación
Según el artículo serían 27.000 los barriles contaminantes y 5 de ellos radioactivos.