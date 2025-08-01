Trump dice que subió los aranceles a Suiza porque no le gustó el tono con el que le habló por teléfono la primera ministra [ENG]

“Recibí una llamada de emergencia de, creo, la primera ministra de Suiza”, dijo Trump. Suiza no tiene primer ministro ni un único jefe de Estado; está gobernada por un Consejo Federal de siete miembros. Trump afirmó que la llamada con Karin Keller-Sutter se volvió agresiva. “No me gustó mucho la forma en que nos habló, así que, en vez de hacerle una rebaja, lo subí al 39%”, dijo.
| etiquetas: trump , suiza , aranceles
Trump usa los aranceles a modo represalia según como le parece que le trata quién dirija el país de turno.
x.com/i/status/2021342403765076244
Los niveles de patetismo a los que está llegando EEUU, son difíciles de alcanzar.
www.cnbc.com/2025/08/01/switzerland-economic-blow-with-surprise-39perc
Y exactamente lo "solucionaron" como cuentas:
Un Rolex, un lingote de oro, un acuerdo comercial regalos presidenciales de inversores suizos a Trump
www.meneame.net/story/rolex-lingote-oro-acuerdo-comercial-regalos-pres