Trump dice que subió los aranceles a Suiza porque no le gustó el tono con el que le habló por teléfono la primera ministra [ENG]

“Recibí una llamada de emergencia de, creo, la primera ministra de Suiza”, dijo Trump. Suiza no tiene primer ministro ni un único jefe de Estado; está gobernada por un Consejo Federal de siete miembros. Trump afirmó que la llamada con Karin Keller-Sutter se volvió agresiva. “No me gustó mucho la forma en que nos habló, así que, en vez de hacerle una rebaja, lo subí al 39%”, dijo.