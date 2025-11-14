Un Rolex, un lingote de oro, un acuerdo comercial regalos presidenciales de inversores suizos a Trump (eng)

En una reciente reunión de ejecutivos empresariales suizos en la Casa Blanca, el director general de Rolex obsequió al presidente Trump con un reloj de mesa chapado en oro. El director ejecutivo de una empresa de metales preciosos obsequió al presidente con un lingote de oro grabado. No eran los representantes oficiales de la agenda económica de Suiza, pero a la semana siguiente, su Gobierno anunció un acuerdo comercial