Un Rolex, un lingote de oro, un acuerdo comercial regalos presidenciales de inversores suizos a Trump (eng)

En una reciente reunión de ejecutivos empresariales suizos en la Casa Blanca, el director general de Rolex obsequió al presidente Trump con un reloj de mesa chapado en oro. El director ejecutivo de una empresa de metales preciosos obsequió al presidente con un lingote de oro grabado. No eran los representantes oficiales de la agenda económica de Suiza, pero a la semana siguiente, su Gobierno anunció un acuerdo comercial

Al final le tienen calado
Al final le tienen calado
En un mensaje a Thorbjorn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa, Epstein sugirió que podía enviar un mensaje a Putin sobre cómo manejar al presidente estadounidense.

www.meneame.net/m/actualidad/epstein-quiso-contactar-kremlin-ofrecer-c
Sabbath #2 Sabbath
Esto es presentarle respetos al emperador. Como en los libros de historia.
themarquesito #3 themarquesito
A Trump le gustan mucho las cosas de oro, es como una urraca
#4 soberao
Como el lingote camuflado en un "logo" que regalo el presidente de Apple: www.whitehouse.gov/gallery/president-donald-trump-delivers-investment-
Seguro que lo ha fundido para decorar las paredes...
