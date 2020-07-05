edición general
Trump busca 100.000 millones de dólares para el petróleo venezolano, pero el jefe de Exxon dice que el país es "ininvertible" [ENG]

Trump busca 100.000 millones de dólares para el petróleo venezolano, pero el jefe de Exxon dice que el país es "ininvertible" [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al menos 100.000 millones de dólares (75.000 millones de libras) en gastos de la industria petrolera para Venezuela, pero recibió una respuesta tibia en la Casa Blanca cuando un ejecutivo advirtió que el país sudamericano actualmente era "ininvertible".

Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Cloaquero proautoritarismo medio: En Cuba y Venezuela no hay sanciones.

Realidad: "La Casa Blanca ha dicho que está trabajando para revertir "selectivamente" las sanciones estadounidenses que han restringido las ventas de petróleo venezolano".
10
WcPC #5 WcPC
#2 Ahora han mutado dicen que sanciones si, pero bloqueo no...
Cuando una sanción busca el bloqueo porque si impides al resto a comerciar con el país no necesitas bloquear físicamente el país ya que no se comercia con él.
3
#1 Pitchford *
#0 Editado.
2
Pontecorvo #7 Pontecorvo *
Por mucho que digan, las grandes compañías petrolíferas de EEUU no están interesadas en el país. Es un hecho porque a) el desembolso para la infraestructura necesaria es muy grande (el chavismo dejó que se deteriorase) b) tardaría muchísimo tiempo en ser rentable y c) Venezuela es un país con gran inestabilidad política. ¿Quién sabe si dentro de los diez años otro dictador sube al poder y vuelven a expropiar empresas? Además de la política errática del presidente Trump. Esta es la realidad cruda (jejeje).

www.forbes.com/sites/saradorn/2026/01/08/bessent-admits-major-oil-comp
3
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#7 otro dictador sube al poder y vuelven a expropiar empresas

Así que si se expropian empresas es forzosamente un "dictador". Y las injerencias en países extranjeros para que gobiernen quienes están dispuestos a malvender los recursos del país son "normalidad democrática"?
1
Pontecorvo #10 Pontecorvo
#8 Simplemente digo que es muy probable que suba alguien al poder que expropie pero sin indemnizar a las compañías. Por tanto, eso es un hándicap grande a la hora de invertir miles de millones durante tanto tiempo.
1
balancin #14 balancin *
#8 acabas de soltar una falacia como una torre. Falacia del día.
Cómo se siente Sr Unamuno?
Ya que le preocupa malvender recursos, ¿dónde está todo el dinero que se recibió durante décadas de venderle recursos a Cuba y China?
Porqué no sirvió para mantener infraestructuras que ya existían y mantener una producción que cayó en picado??

#7 más razón que un santo
0
#27 Abril_2025 *
#7 Bueno, eso habrá que verlo. De momento tu noticia dice que el problema es solo de inestabilidad legal y política.

Yo creo que hay que ser optimistas, pero solo el tiempo lo dirá.
0
#4 UNX
No hay problema: se gasta dinero público para hacer que sea viable y posteriormente se privatizan los beneficios.
1
balancin #11 balancin
#4 pero China, Rusia y Cuba no se estaban encargando de dejar todo en buenas condiciones??

En qué se fueron los 60 mil millones que le dio China a Venezuela?
0
#16 guillersk
#11 coca y putes
0
balancin #17 balancin
#16 exacto y preciso
0
balancin #25 balancin
#22 China prestó a Venezuela el equivalente a más de la mitad de su PIB.

Luego la crisis que conoces coincidió con la exigencia de repagar esa deuda con petróleo

Aquí tienes cómo sería si de verdad pudieras comprarlo con España:
www.meneame.net/story/esa-forma-querer-comparar-espana
1
#13 Suleiman
#12 Lo que está claro es que estos nos los van ver, los otros no lo sé.
1
balancin #15 balancin
#13 no. No está claro.
Aquí te mando una pista:
www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/05/las-18-obras-de-infraestr

EEUU lleva comprando a Venezuela desde los años '20
De PDVSA salían 4 millones de barriles y Venezuela era "muy viable".
1
#19 Suleiman
#15 Lo de promesas incumplidas, no hace falta mirar a Venezuela, aquí es el pan nuestro de cada día que aplica a todos los que han estado al poder. Sobre lo otro, si ya compraba, entonces que sentido tiene lo que han hecho?
1
balancin #21 balancin *
#19 siempre se recurre a esa comparación choricera. No tienes idea de las dimensiones.

Imagina que en España se gastan la mitad del PIB en eso y que a consecuencia la economía se contrae un puto 70%.
Alemania se contrajo un 60% tras la segunda guerra mundial.
Se pasaron 3 pueblos.

Te parece igual que allí? Le entiendes el sentido?
0
#22 Suleiman
#21 No te entiendo, sobre lo del petróleo que dices?
0
balancin #23 balancin
#18 sería una buena historia si no fuera FALSA.

- Dinero: China dio más 60 mil millones o la mitad del PIB
- Material: Rusia está allí no tienen ellos materiales?
- Tiempo: las sanciones reales comienzan el 2019. La crisis de Venezuela comienza el 2013, ¿A dónde echas el balón con eso?
- Producción: Incluso antes del 2019 la producción de barriles había caído una cuarta parte.

Empresarios, qué empresarios? Los únicos empresarios son políticos y militares.

El oro de Venezuela lo están explotando del parque nacional
elpais.com/america-futura/2025-07-29/canaima-un-patrimonio-mundial-ame

Deja de creerte todo lo que dicen los chavistas
0
#6 Abril_2025
El titular asusta porque da a entender, al menos a mí, que la inversión técnicamente no es viable porque en el mundo actual no sería rentable.

Sin embargo lo que están diciendo es que se necesitan cambios reales, legales, en Venezuela para asegurar que no van a perder su inversión.

Nada impulsaría más la calidad de vida de los venezolanos que alguien, quien fuera, invirtiera de verdad en las infraestructuras que el chavismo ha dejado pudrirse.

Los ejemplos en europa de países pobres que se han hecho ricos exportando energía e invirtiendo en industria son claros. Los países nórdicos.
2
#9 Suleiman
#6 Eso estaría bien si los beneficios fueran para Venezuela, pero no es el caso.
3
balancin #12 balancin *
#9 dónde están los beneficios ganados de enviar ese petróleo a Cuba y China?
Tú los has visto??
Cc #6
0
#24 Abril_2025 *
#9 Si se invierte es para aumentar la producción. Arreglar maquinaria rota. Tratar con proveedores locales para volver a industrializarse. Contratar gente. Darle salidas laborales a los universitarios, crear industria auxiliar... Y eso sin contar con el i+d.
0
#18 Mandri20
#6 el chavismo no ha dejado pudrir nada. No ha tenido dinero para invertir, por culpa del bloqueo y las sanciones de EEUU. Ahora Delcy abrirá el mercado porque va a arrodillarse ante Trump, y el dinero llegará a Venezuela, bueno, a algunos dentro de Venezuela: a los militares que poseen el petroleo, porque podran vender más crudo y ganar más dinero, y tambien los empresarios venezolanos, que podran comerciar sin restricciones con el resto del mundo. Empresas extranjeras tambien se podrian beneficiar.

Por cierto, el oro de venezuela, valorado en cerca de 300.000 millones, sigue incautado en Gran Bretaña. Si lo devuelven a Venezuela, ahora que habrá un gobierno chupador de pollas, seria ideal.

No hay nada como aprender a mamarla.
1
#26 Abril_2025 *
#18 El chavismo expropió las empresas y no invirtió en décadas porque no querían o no sabían.

El precio del petróleo los diez primeros años del chavismo marcó records y les dio igual dejar pudrir maquinaria y empresas.

Cuando el petróleo bajó de precio a partir del dos mil se vieron sin capacidad ni conocimientos.

Puedes mirar los datos del precio del petróleo y relacionarlo con el pib per capita de Venezuela.

Los datos no mienten.
0
riska #3 riska
Repsol, ve preparando la cartera. Es hora de pagar y te buscan tus amigos.
0
ioxoi #20 ioxoi
#3 Repsol con ENI ( ITA) son las empresas que están en el país, y su posición es de defensa de sus inversiones previas.
El problema es con todos los demás, que tienen que hacer inversiones mil millonarias y precisamente las empresas petrolíferas americanas están justitas de liquidez ya que la apuesta por el esquisto no termina de darles beneficios relevantes.
Si a estas inversiones les sumas el riesgo de guerra civil, de cambio de gobierno y de inestabilidad en general ... como que hay que…   » ver todo el comentario
0

