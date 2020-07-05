Trump busca 100.000 millones de dólares para el petróleo venezolano, pero el jefe de Exxon dice que el país es "ininvertible" [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al menos 100.000 millones de dólares (75.000 millones de libras) en gastos de la industria petrolera para Venezuela, pero recibió una respuesta tibia en la Casa Blanca cuando un ejecutivo advirtió que el país sudamericano actualmente era "ininvertible".
Realidad: "La Casa Blanca ha dicho que está trabajando para revertir "selectivamente" las sanciones estadounidenses que han restringido las ventas de petróleo venezolano".
Cuando una sanción busca el bloqueo porque si impides al resto a comerciar con el país no necesitas bloquear físicamente el país ya que no se comercia con él.
Así que si se expropian empresas es forzosamente un "dictador". Y las injerencias en países extranjeros para que gobiernen quienes están dispuestos a malvender los recursos del país son "normalidad democrática"?
Cómo se siente Sr Unamuno?
Ya que le preocupa malvender recursos, ¿dónde está todo el dinero que se recibió durante décadas de venderle recursos a Cuba y China?
Porqué no sirvió para mantener infraestructuras que ya existían y mantener una producción que cayó en picado??
#7 más razón que un santo
Yo creo que hay que ser optimistas, pero solo el tiempo lo dirá.
En qué se fueron los 60 mil millones que le dio China a Venezuela?
Luego la crisis que conoces coincidió con la exigencia de repagar esa deuda con petróleo
Aquí tienes cómo sería si de verdad pudieras comprarlo con España:
Aquí te mando una pista:
EEUU lleva comprando a Venezuela desde los años '20
De PDVSA salían 4 millones de barriles y Venezuela era "muy viable".
Imagina que en España se gastan la mitad del PIB en eso y que a consecuencia la economía se contrae un puto 70%.
Alemania se contrajo un 60% tras la segunda guerra mundial.
Se pasaron 3 pueblos.
Te parece igual que allí? Le entiendes el sentido?
- Dinero: China dio más 60 mil millones o la mitad del PIB
- Material: Rusia está allí no tienen ellos materiales?
- Tiempo: las sanciones reales comienzan el 2019. La crisis de Venezuela comienza el 2013, ¿A dónde echas el balón con eso?
- Producción: Incluso antes del 2019 la producción de barriles había caído una cuarta parte.
Empresarios, qué empresarios? Los únicos empresarios son políticos y militares.
El oro de Venezuela lo están explotando del parque nacional
Deja de creerte todo lo que dicen los chavistas
Sin embargo lo que están diciendo es que se necesitan cambios reales, legales, en Venezuela para asegurar que no van a perder su inversión.
Nada impulsaría más la calidad de vida de los venezolanos que alguien, quien fuera, invirtiera de verdad en las infraestructuras que el chavismo ha dejado pudrirse.
Los ejemplos en europa de países pobres que se han hecho ricos exportando energía e invirtiendo en industria son claros. Los países nórdicos.
Tú los has visto??
Por cierto, el oro de venezuela, valorado en cerca de 300.000 millones, sigue incautado en Gran Bretaña. Si lo devuelven a Venezuela, ahora que habrá un gobierno chupador de pollas, seria ideal.
No hay nada como aprender a mamarla.
El precio del petróleo los diez primeros años del chavismo marcó records y les dio igual dejar pudrir maquinaria y empresas.
Cuando el petróleo bajó de precio a partir del dos mil se vieron sin capacidad ni conocimientos.
Puedes mirar los datos del precio del petróleo y relacionarlo con el pib per capita de Venezuela.
Los datos no mienten.
El problema es con todos los demás, que tienen que hacer inversiones mil millonarias y precisamente las empresas petrolíferas americanas están justitas de liquidez ya que la apuesta por el esquisto no termina de darles beneficios relevantes.
Si a estas inversiones les sumas el riesgo de guerra civil, de cambio de gobierno y de inestabilidad en general ... como que hay que