Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular

Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular

Nos jugamos mucho con esta exclusiva. Nos enfrentamos a alguien que nos podría arrollar con demandas judiciales e indemnizaciones millonarias. No hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información.

ronko #1 ronko
Para poner a Julio en un titular, basta esperar al séptimo mes del año. :troll:

(Y lo sabes).
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao *
#4 ¿Esto es un juego? El diario ha pasado tres años con el tema...¿Qué has hecho tú en esos tres años? ¿O es que eres abogado defensor, tienes pruebas y no me he enterado?
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Nos jugamos mucho dicen :popcorn: y ya dando penita :troll:
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#2 Para penita ese comentario tuyo, qué quieres que te diga.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
#3 ya veremos quién gana el juego, cuestión de tiempo
Andreham #8 Andreham
Que un periódico tenga que sacar un artículo/noticia explicando que ha hecho periodismo dice mucho del siglo XXI.
Javier_Forteza #6 Javier_Forteza
Por el mismo razonamiento habría que quitar el nombre de Pablo Picasso al aeropuerto de Málaga.

antoniogarciavillaran.es/machista-mentiroso-maltratador-y-misogino-pab

Y si empezamos a quitar reconocimientos habría que quitar a Pablo Neruda, Rafael Alberti, John Lenon, Gandhi por maltratadores y abusadores. A Gandhi también por racismo. Y si sigues investigando hay muchísimos más personajes.

Saludos.
#14 NoMeVeas
#6 Coño, cuando se trata de quitar nombres de comunistas no hay tanto amor por la historia.
eltxoa #9 eltxoa
La terradillos le ha dado bien al julio esta mañana. La presunción de inocencia ya no existe en este mundo tan avanzado y moral. Al final se dio cuenta y dijo, presuntamente, eh, presuntamente.

Tenemos a un neron al mando del imperio, pero la humanidad se fue al carajo con el #metoo
qwertyTarantino #16 qwertyTarantino
#9 entonces la culpa fué de Ana Orantes, la primera #meToo de todas allá por 1997.
eltxoa #17 eltxoa
#16 vaya comentario más estúpido. Ale, al cajón de los fascistas. Al ignore.
Virusaco #7 Virusaco
El título es bastante extraño. Para una exclusiva de este nivel, si tan seguros están, podrían haber puesto un titular directo, sin ambigüedad. Pero al final el título es una excusa de lo que viene y que por favor les creamos, y durante el texto siguen justificandose.

Una exclusiva de tres años oculta en un título que parece un clickbait barato.

Salu3
Supercinexin #10 Supercinexin
#7 Esto no es la exclusiva. La exclusiva la tienes aquí: www.meneame.net/story/extrabajadoras-mansiones-julio-iglesias-acusan-c

El titular es el de la editorial publicada hoy en referencia a la exclusiva.

Salu4
Virusaco #13 Virusaco
#10 Vale, no sabía que había otro artículo. Gracias por la aclaración.

Salu3
#11 BurraPeideira_
#7 El artículo al que se refieren no es este mismo. Este pretende ser una especie de aclaración de aquel.
hazardum #15 hazardum
Son delitos recientes, lo que tiene que haber son denuncias en los juzgados (espero que las hayan presentado), y si es culpable que coma trullo todo lo posible, pero sin un juicio justo de por medio, solamente esto es lo que es, un reportaje periodístico.
