Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular

Nos jugamos mucho con esta exclusiva. Nos enfrentamos a alguien que nos podría arrollar con demandas judiciales e indemnizaciones millonarias. No hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información.
| etiquetas: el diario , julio iglesias , abusos , denuncia
(Y lo sabes).
antoniogarciavillaran.es/machista-mentiroso-maltratador-y-misogino-pab
Y si empezamos a quitar reconocimientos habría que quitar a Pablo Neruda, Rafael Alberti, John Lenon, Gandhi por maltratadores y abusadores. A Gandhi también por racismo. Y si sigues investigando hay muchísimos más personajes.
Saludos.
Tenemos a un neron al mando del imperio, pero la humanidad se fue al carajo con el #metoo
Una exclusiva de tres años oculta en un título que parece un clickbait barato.
Salu3
El titular es el de la editorial publicada hoy en referencia a la exclusiva.
Salu4
Salu3