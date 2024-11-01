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Tostada con mantequilla (receta)

Tostada con mantequilla (receta)  

1.Cogemos una rebanada de pan y lo tostamos.

2.Una vez tostado el pan, untamos la mantequilla y ya tenemos nuestra tostada

| etiquetas: tostada , mantequilla , receta , cocina , gastronomía
29 8 2 K 221 Cocíname
26 comentarios
29 8 2 K 221 Cocíname
Don_Pixote #1 Don_Pixote
No se yo si me aclaro eh
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Asimismov #24 Asimismov *
#1 Prefiero echar la mantequilla en una sartén y freír la rebanada en dos tiempos, uno por cada lado.
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Kantinero #5 Kantinero
con cebolla, toda la vida
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millanin #23 millanin
Está todo mal explicado.
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obmultimedia #6 obmultimedia
de 5 a 10 minutos de preparacion, hay que tener un problema gordo psicomotriz para tardar 10 minutos en untar mantenquilla en un trozo de pan.
3 K 44
Conde_Lito #10 Conde_Lito
#6 Primero, habrá que tostar un poco el pan al menos. Que quede crujientito y con fundamento.
Y tostar el pan correctamente lleva su tiempo, es todo un arte.
1 K 13
#16 snubbe
#6 xD he pensado lo mismo
1 K 20
wildseven23 #2 wildseven23
Coño, es verdad que han puesto eso, ja, ja, ja. Esto debe llegar a portada :-D
2 K 32
Fotoperfecta #18 Fotoperfecta
Si a alguien le han de explicar esta receta estoy casi seguro que se le quema la ensalada. xD xD xD
1 K 29
#3 DotorMaster
y el suelo bien limpio por si se nos cae
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TripleXXX #19 TripleXXX
#3 Y siempre cae al suelo por el lado de la mantequilla.
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josde #26 josde
No aclara si la mantequilla con sal o sin ella. :-D
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FueraSionistasdeMeneame #22 FueraSionistasdeMeneame
¿Y como lo tostamos? Muy dificil de seguir la receta
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#7 Marisadoro
Información adicional
Si tienes algún pequeño síntoma de estreñimiento, sería conveniente sustituir el pan blanco por el pan integral. El pan integral tiene más fibra, por lo que te ayudará a aliviar esa dolencia.
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#9 pcmaster
¿Hoy es el recetaday? ¿O me he perdido algo? :-D
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rutas #15 rutas *
Si no tienes una rebanada de pan no te apures, puedes sustituirla por un filete de melva deshidratado; y si no tienes 15 gr. de mantequilla tampoco pasa nada, puedes sustituirla por un puñado de sentimientos encontrados. El resultado está igual de rico, te encantará.
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#17 albx
Más fácil que llenar un vaso de agua
www.youtube.com/watch?v=EGQXy49cDFc
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#25 unocualquierax *
#17
"Regardé la gilipoyuá"
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jmoyanoreiz #8 jmoyanoreiz
Falta aromatizar la mantequilla con aroma de mermelada de fresa.
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FunFrock #13 FunFrock
Preparación 5 a 10 min!!!!?????
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Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
Sin cebolla...no es tostada.
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#4 Garminger2.0
Ostras!! jamás se me habría ocurrido!!
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Conde_Lito #11 Conde_Lito
Joder, con solo un par de votos negativos ha pasado de tener un karma de 86 a directamente 0. :shit:
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#12 Leclercia_adecarboxylata
#11 Es el lobby del paté.
4 K 55
TripleXXX #20 TripleXXX
#11 Entiendo que te parezca una chalaura pero molestarte en votar negativo... Debe haber mucho triste por ahí.
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menéame