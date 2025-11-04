·
Telefónica sufre una caída histórica del 13% ante el pesimismo de los analistas
Los expertos destacan, además del recorte del dividendo, las peores previsiones y un escenario de endeudamiento mayor del esperado.
#2
Lord_Cromwell
Eso les pasa por no invertir en IA
0
K
20
#1
Pertinax
*
Telefónica es mafia. Mafia institucional además. Mafia estatal en un 10%.
1
K
15
#3
colipan
Que entreguen los routers y monten un partido.... Ah vale, que ya lo tienen
0
K
10
#4
Huaso
*
Como deben de acordarse del chorro de millones que inyectaron en la cuarta plataforma del amigo Chema Alonso! LOL!
Y todo para que el cabrón acabe en Cloudflare y el Comité de Árbitros de la RFEF… la nemesis de Tebas hahahahahahahaha
0
K
10
