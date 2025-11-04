edición general
Telefónica sufre una caída histórica del 13% ante el pesimismo de los analistas

Los expertos destacan, además del recorte del dividendo, las peores previsiones y un escenario de endeudamiento mayor del esperado.

Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
Eso les pasa por no invertir en IA :troll:
Pertinax #1 Pertinax *
Telefónica es mafia. Mafia institucional además. Mafia estatal en un 10%.
colipan #3 colipan
Que entreguen los routers y monten un partido.... Ah vale, que ya lo tienen
Huaso #4 Huaso *
Como deben de acordarse del chorro de millones que inyectaron en la cuarta plataforma del amigo Chema Alonso! LOL!

Y todo para que el cabrón acabe en Cloudflare y el Comité de Árbitros de la RFEF… la nemesis de Tebas hahahahahahahaha
