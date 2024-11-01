·
2024-11-01
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
La mayor batalla en tarifas de fibra y móvil ahora se libra con 'ofertas privadas' insuperables. Y ni así, las operadoras consiguen frenar a Digi
tecnología
#3
pensacola
No entienden que el cliente de digi solo quiere un precio bajo, no quiere muchos servicios.
2
K
49
#6
ChatGPT
*
Madre mía el titular. Cada vez da más asco el clickbait de xataka
1
K
31
#9
encurtido
Lo que pasa es que eso de las ofertas privada, me parece un juego de trileros.
Tuvimos movistar con una oferta de 1 año con TV y todo el fútbol por 42€, una relación calidad/precio muy buena. Se acabó el año, contratamos DIGI, al salir el instalador por la puerta me hacen la oferta de renovar otro año con movistar, pero tendría que pagar la instalación de DIGI además que no me apetecía.
Viendo en foros, parece que es que hay que pedir portabilidad pero a medias, sólo el teléfono. Pero es que…
» ver todo el comentario
2
K
26
#13
rbrn
#9
Eso es, que bajen el precio oficial sin ofertas y hablamos. El amago de portabilidad es un puto cáncer que ha jodido el mercado completamente. Parece que contratas servicios en el rastro al regateo.
Yo estuve con un operador 20 años (igual alguno más), el motivo, tener 0 problemas, cuando empezaron los problemas estuve intentando que me diesen una solución y no hubo manera, cuando pedí la portabilidad de todos los servicios a Digi recibí una llamada que: 1) se ofrecía a pagar la instalación…
» ver todo el comentario
0
K
10
#5
pepel
Un nido de ratas y estafas. Ahí cabe todo.
0
K
20
#7
pensacola
a ver si alguien se anima y se va a la competencia que la red digi está colapsada...
0
K
20
#12
a69
No han entendido nada. "Tarifas ocultas" es precisamente lo que me aleja de esas operadoras y me acerca a Digi.
0
K
11
#11
MoñecoTeDrapo
Como cuando los amagos de cambiar de compañía para que te diesen móvil o tarifas competitivas. A mí eso no me gustaba nada.
0
K
10
#1
Alberto_meneame
Con la atención al cliente se le frena. En cuanto alguien necesite algo no querrán digi nunca más
0
K
7
#2
pensacola
#1
nunca he tenido que usar la atención al cliente en 5 años
1
K
32
#4
Cuchifrito
#1
Claro, por al que compararla con la de las operadoras de toda la vida, éstas te dan una atención excelente
2
K
34
#8
ChatGPT
#4
pues la verdad, no sabría decirte, nunca conseguí pasar del loop del bot de atención al cliente
0
K
11
#10
Alberto_meneame
#4
Al menos te llegan a responder, pero estar 30 min de reloj y que aún así no te atiendan....
0
K
7
#14
salteado3
#1
Pues mi experiencia es justo la contraria... Tuve problemas extraños con la conexión a internet; llamé y contacté rápidamente con el servicio técnico, me hicieron distintas intervenciones en remoto para ver si lo solucionaban antes de enviarme un técnico. Parecía que se resolvían pero a los 2 días otra vez. Al final resultó ser un switch viejuno defectuoso que tenía.
El caso no es el problema, es que me llamaban ELLOS para hacer seguimiento!!!
Por otro lado cada vez que he llamado no he…
» ver todo el comentario
1
K
24
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
