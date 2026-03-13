¿Por qué es tan caro cargar el coche eléctrico fuera de casa y cómo podemos bajar el precio?

La recarga pública de coches eléctricos sigue siendo cara por la falta de planificación y la gran disparidad de precios entre operadores y países. Para abaratarla se propone una estrategia coordinada que incluya licitaciones públicas bien diseñadas, mejor información sobre la capacidad de la red y la integración de la carga inteligente en edificios y aparcamientos. También es importante que haya precios dinámicos que incentiven la carga en horas valle y modelos de inversión que fomenten el uso compartido de la infraestructura.
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En 2026 ?
Asi:
Porque sabes que se puede cargar en un enchufe normal ¿no?
Y que, además del escenario en que estás pensando (garaje comunitario) hay un montón de gente cargando en su patio.
Y ya ni te quiero contar la de gente con placas solares.
Y todo eso complica lo que dices, siendo mucho más eficiente que te pasen la factura cuando vayas a la ITV. 7
Pero, vamos, que ojalá pongan lo que tu dices. Así me lo ahorro.
www.aiceasociacion.es/preguntas-respuestas-precio-carburantes/
Creo que implantarán una tasa por km recorrido, y darán el chivatazo en cada ITV que pases.