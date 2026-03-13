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¿Por qué es tan caro cargar el coche eléctrico fuera de casa y cómo podemos bajar el precio?

¿Por qué es tan caro cargar el coche eléctrico fuera de casa y cómo podemos bajar el precio?

La recarga pública de coches eléctricos sigue siendo cara por la falta de planificación y la gran disparidad de precios entre operadores y países. Para abaratarla se propone una estrategia coordinada que incluya licitaciones públicas bien diseñadas, mejor información sobre la capacidad de la red y la integración de la carga inteligente en edificios y aparcamientos. También es importante que haya precios dinámicos que incentiven la carga en horas valle y modelos de inversión que fomenten el uso compartido de la infraestructura.

| etiquetas: coche electrico , carga , precio
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13 comentarios
9 2 0 K 139 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"cómo podemos bajar el precio?"
En 2026 ? xD
Asi:  media
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#7 Pixmac
Con lo que se puede ahorrar en sanidad por la menor contaminación es posible que no hiciera falta compensar nada, que lógicamente aumentarán los ingresos por consumo eléctrico y de ahí el Estado recauda mucho.
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#9 Pixmac *
Cuando aumente el número de coches eléctricos bajarán los precios para cargar fuera de casa. Con más coches aumentará la tasa de utilización de los cargadores y ello permitirá bajar precios. También deberían bajar precios en los cargadores de 22 kW, que muchos de esos cargadores no cuestan mucho menos que cargadores de 250 kW o más y lo lógico es que la diferencia fuera grande.
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#12 tropezon *
#8 Es muy complicado separar el consumo de un enchufe con el del electrico.

Porque sabes que se puede cargar en un enchufe normal ¿no?
Y que, además del escenario en que estás pensando (garaje comunitario) hay un montón de gente cargando en su patio.
Y ya ni te quiero contar la de gente con placas solares.

Y todo eso complica lo que dices, siendo mucho más eficiente que te pasen la factura cuando vayas a la ITV. 7
Pero, vamos, que ojalá pongan lo que tu dices. Así me lo ahorro.
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taSanás #11 taSanás *
#10 y en cuanto note el impacto en la recaudación, desaparecerán esa ayudas, y empezará el sangrado. como siempre. los estados nunca pierden su voracidad recaudatoria. los combustibles suponen el 8% del los ingresos totales del estado... ya me dirás si lo van a perder :-D
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pepel #2 pepel
Cargándolo en casa.
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josde #3 josde
#2 Y eso es el principio cuando se carguen mucho desde casa las tarifas subirán, no te creas que van a perder las eléctricas
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taSanás #4 taSanás *
#3 ni el estado, a ver si te crees que va a dejar de recaudar los jugosos impuestos de la gasolina...

www.aiceasociacion.es/preguntas-respuestas-precio-carburantes/  media
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#10 javic
#4 El estado te viene dando una subvención para pagar el coche eléctrico y hasta hace nada para poner el cargador en el garage.
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#5 tropezon
#3 Las tarifas de casa es complicado que suban, porque afectan a la electricidad que consumen todos los hogares.

Creo que implantarán una tasa por km recorrido, y darán el chivatazo en cada ITV que pases.
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josde #8 josde
#5 Con el tiempo habrá que poner un contador independiente para cargar el coche.
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#13 Feliberto
#3 Placa solar y a correr.
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#6 solomonovolumen
Echando gasolina al motor de combustión que mueve el motor eléctrico
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menéame