¿Por qué es tan caro cargar el coche eléctrico fuera de casa y cómo podemos bajar el precio?

La recarga pública de coches eléctricos sigue siendo cara por la falta de planificación y la gran disparidad de precios entre operadores y países. Para abaratarla se propone una estrategia coordinada que incluya licitaciones públicas bien diseñadas, mejor información sobre la capacidad de la red y la integración de la carga inteligente en edificios y aparcamientos. También es importante que haya precios dinámicos que incentiven la carga en horas valle y modelos de inversión que fomenten el uso compartido de la infraestructura.