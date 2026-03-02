edición general
BYD ya tiene estaciones de 1.500 kW que hacen la carga tan rápida como echar gasolina

BYD ya está probando la última evolución de su sistema de carga ultrarrápida Flash Charging. El medio CarNewsChina ha publicado una serie de imágenes de un test interno realizado por la compañía cerca de su sede en Shenzhen, en las cuales se puede ver en acción a las nuevas estaciones capaces de alcanzar una potencia de hasta 1.500 kW y una corriente de 1.500 A. El sistema Megawatt Flash Charging permite actualmente recuperar hasta 400 km CLTC de autonomía en apenas 5 minutos, con una tasa de carga de 10C.

#3 ernovation *
una corriente de 1.500 A

Yo evitaría estar cerca de ese cable. Esto es el amperaje normal de una línea de alta tensión.

una tasa de carga de 10C

Esto tiene que degradar la batería mucho. 3C ya es para una emergencia.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Y cuantos ciclos de carga aguanta una batería cargando a 1.000 voltios 1.500 amperios.

Hasta el cable del cargador necesita refrigeración líquida.
anv #13 anv
#7 Y cuantos ciclos de carga aguanta una batería cargando a 1.000 voltios 1.500 amperios.

Eso más bien depende de la temperatura y no de la corriente. Si logras mantenerla fresca aguantará bien... bueno, aguantará lo que todas las baterías de litio, entre 500 y 1000 ciclos.
Aunque muchos hacen el "truco" de declarar una capacidad menor y limitar la carga a esa capacidad. De esa forma la degradación no se nota hasta que la capacidad se hace menor que la limitada que habían puesto.
#11 minossabe
#3 Cuanto más avanza la carga rápida, más convencido estoy de que la infraestructura necesaria para un parque automovilístico entero es impagable.
#6 trasparente
No se rick, pero una batería cargada con ese amperaje no creo que dure mucho.
Desideratum #8 Desideratum *
Supongo que eso que comentas es con la tecnología actual, precisamente por eso están haciendo pruebas. Hace 10 años le dices a cualquier experto en cargas de baterías que iba a haber cargadores de 400 kW como algo usual y te hubiera preguntado por tu camello. Ahora, no es que sea lo más normal del mundo pero muchas baterías están habilitadas para usar esa potencia y mucho más.

En camiones he leído no hace mucho que el siguiente paso de algunos proyectos es llegar a una potencia de carga de 3 MW. Cosa bastante posible si la batería de un camión es como 5 veces mayor que la de un coche y ya hay posibilidades de carga real para coches a 800 kW.
hakcer_dislexico #14 hakcer_dislexico
#8 El problema no es la tecnologia, es la fisica, que es una putada.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo bueno es que en España te lo cobrarán a precio de sangre de unicornio. Con lo que pese a todo saldrá más barato cargar gasolina...
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#1 en España no lo van a poner, no saldrá de China
#5 parladoiro *
#1 lo mismo en China, no vas a cargar gratis.
Lo que sí es más de un yuan el kWh si está bastante vacía es más caro que cambiar de batería de un NIO, 100 yuan.
anv #12 anv
#1 Lo bueno es que en España te lo cobrarán a precio de sangre de unicornio

En España gran parte del precio del combustible es impuestos. Por ahora no se cobra esos impuestos en la carga de los eléctricos seguramente porque se quiere incentivar el paso al eléctrico. Pero cuando ya no sea necesario es seguro que le meterán impuestos.
asola33 #15 asola33
#12 Es el tema oculto de los coches eléctricos.
Si suben los impuestos a la electricidad, afectarà también a las economías humildes que ni siquiera tienen coche.
Relator #9 Relator
Lo de siempre "eso es imposible", "eso degrada la batería", "el hombre nunca podrá volar", "la tierra es plana"... los imposibles en ciencia, esos grandes incomprendidos.
almadepato #10 almadepato
Tal vez buscan una degradación de la batería a no tan largo plazo y el intercambio de las mismas a un coste desorbitado. Algo que ya se hace con los teléfonos y funciona.
Si a esto le añades actualizaciones con caducidad programada, la renovación del vehículo cada x tiempo será obligatoria.
#2 paco_camps_2011
¿A quién han copiado la tecnología esta vez? :troll:
