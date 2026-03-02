BYD ya tiene estaciones de 1.500 kW que hacen la carga tan rápida como echar gasolina

BYD ya está probando la última evolución de su sistema de carga ultrarrápida Flash Charging. El medio CarNewsChina ha publicado una serie de imágenes de un test interno realizado por la compañía cerca de su sede en Shenzhen, en las cuales se puede ver en acción a las nuevas estaciones capaces de alcanzar una potencia de hasta 1.500 kW y una corriente de 1.500 A. El sistema Megawatt Flash Charging permite actualmente recuperar hasta 400 km CLTC de autonomía en apenas 5 minutos, con una tasa de carga de 10C.
| etiquetas: byd , carga ultrarrápida , megawatt flash charging
Yo evitaría estar cerca de ese cable. Esto es el amperaje normal de una línea de alta tensión.
una tasa de carga de 10C
Esto tiene que degradar la batería mucho. 3C ya es para una emergencia.
Hasta el cable del cargador necesita refrigeración líquida.
Eso más bien depende de la temperatura y no de la corriente. Si logras mantenerla fresca aguantará bien... bueno, aguantará lo que todas las baterías de litio, entre 500 y 1000 ciclos.
Aunque muchos hacen el "truco" de declarar una capacidad menor y limitar la carga a esa capacidad. De esa forma la degradación no se nota hasta que la capacidad se hace menor que la limitada que habían puesto.
En camiones he leído no hace mucho que el siguiente paso de algunos proyectos es llegar a una potencia de carga de 3 MW. Cosa bastante posible si la batería de un camión es como 5 veces mayor que la de un coche y ya hay posibilidades de carga real para coches a 800 kW.
Lo que sí es más de un yuan el kWh si está bastante vacía es más caro que cambiar de batería de un NIO, 100 yuan.
En España gran parte del precio del combustible es impuestos. Por ahora no se cobra esos impuestos en la carga de los eléctricos seguramente porque se quiere incentivar el paso al eléctrico. Pero cuando ya no sea necesario es seguro que le meterán impuestos.
Si suben los impuestos a la electricidad, afectarà también a las economías humildes que ni siquiera tienen coche.
Si a esto le añades actualizaciones con caducidad programada, la renovación del vehículo cada x tiempo será obligatoria.