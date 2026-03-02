BYD ya tiene estaciones de 1.500 kW que hacen la carga tan rápida como echar gasolina

BYD ya está probando la última evolución de su sistema de carga ultrarrápida Flash Charging. El medio CarNewsChina ha publicado una serie de imágenes de un test interno realizado por la compañía cerca de su sede en Shenzhen, en las cuales se puede ver en acción a las nuevas estaciones capaces de alcanzar una potencia de hasta 1.500 kW y una corriente de 1.500 A. El sistema Megawatt Flash Charging permite actualmente recuperar hasta 400 km CLTC de autonomía en apenas 5 minutos, con una tasa de carga de 10C.