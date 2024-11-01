El Supremo da la razón a Vox y anula la multa de 238.000 euros que le impuso el Tribunal de Cuentas por aceptar donaciones finalistas

En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo corrige el criterio aplicado por el Tribunal de Cuentas al considerar que este último hizo una interpretación “demasiado literal” del concepto de donación finalista, entendiendo que las aportaciones que motivaron la sanción no vulneraban los límites fijados por la normativa.
| etiquetas: vox , españa , multa , supremo+
Ostia puta. A ver si sacan a algún asesino de la cárcel porque el juez hizo una interpretación demasiado literal de la ley que castiga el asesinato.
Puta inquisición española, y luego si les insultas por aqui te pueden denunciar y tumbar la pagina.