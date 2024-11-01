edición general
El Supremo da la razón a Vox y anula la multa de 238.000 euros que le impuso el Tribunal de Cuentas por aceptar donaciones finalistas

En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo corrige el criterio aplicado por el Tribunal de Cuentas al considerar que este último hizo una interpretación “demasiado literal” del concepto de donación finalista, entendiendo que las aportaciones que motivaron la sanción no vulneraban los límites fijados por la normativa.

#3 Leon_Bocanegra
En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo corrige el criterio aplicado por el Tribunal de Cuentas al considerar que este último hizo una interpretación “demasiado literal” del concepto de donación finalista


Ostia puta. A ver si sacan a algún asesino de la cárcel porque el juez hizo una interpretación demasiado literal de la ley que castiga el asesinato.
#2 Supercinexin
#FachaPass y el que pueda hacer, que haga.
#6 capitan__nemo
Atado y bien atado.
#1 valandildeandunie
Muy bien el juez defensor haciendo su trabajo lo mejor que sabe
#4 Toponotomalasuerte
La España de chicha y nabo que está de moda! Ole!
#7 Andreham
Es todo tan dantesco que hasta por 238k cochinos se mean en la justicia con el razonamiento más cutre posible y les da igual.
#5 Leon_Bocanegra
Estuve apunto de ir al infierno por asesinar a mi cuñado. Pero cuando estaba en las puertas del cielo, le dije a San Pedro, pero hombre, no hagas una interpretación tan literal de "no matarás"... Y aquí estoy, sentado a la derecha de Dios padre.
#8 NoMeVeas
Esto es acojonante. "Demasiado literal", ¿Qué coño significa "demasiado literal"? ¿Lo contrario a "demasiado imaginativa"? Es decir, ¿que se ajusta en exceso a lo que esta escrito en la ley? Madre mía, están confirmando son inimputables, si eres serio y te ajustas a la ley ,mal, y si eres mas creativo y la interpretas, mal también.

Puta inquisición española, y luego si les insultas por aqui te pueden denunciar y tumbar la pagina.
