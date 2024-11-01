Un superyate ha estado quemando 1.000 litros de diésel al día sin salir del puerto: no podían apagar el aire acondicionado

Por los últimos 3 años, uno de los mayores superyates de lujo ha permanecido amarrado en el puerto de Marmaris, Turquía, ante la amenaza de incautación por el bloqueo a activos financieros rusos por la guerra de Ucrania. El Eclipse, de Roman Abramovich, no solo destaca por sus dimensiones, sino por sus impresionantes consumos: han tenido que mantener el motor en marcha porque no podían apagar el aire acondicionado, para evitar daños en sus lujosos interiores: que sus maderas nobles y lujosos acabados se deterioren por la humedad y el salitre.