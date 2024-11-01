Un superyate ha estado quemando 1.000 litros de diésel al día sin salir del puerto: no podían apagar el aire acondicionado

Por los últimos 3 años, uno de los mayores superyates de lujo ha permanecido amarrado en el puerto de Marmaris, Turquía, ante la amenaza de incautación por el bloqueo a activos financieros rusos por la guerra de Ucrania. El Eclipse, de Roman Abramovich, no solo destaca por sus dimensiones, sino por sus impresionantes consumos: han tenido que mantener el motor en marcha porque no podían apagar el aire acondicionado, para evitar daños en sus lujosos interiores: que sus maderas nobles y lujosos acabados se deterioren por la humedad y el salitre.
Estas cosas pasan porque no se abochorna suficiente a la gente, si tienes pasta, y la gastas en cosas absurdas, eres un puto cateto de mierda.
En el momento en el que dejamos de burlarnos de la gente hortera, por aquello del "es su dinero y lo gasta como quiere" pasan estas cosas, por supuesto que tienes todo el derecho del mundo a… » ver todo el comentario
Pero sin ahí me da que la noticia tiene algo de exagerado y de despropósito. La potencia que se produce hay que gastarla, y por muy poco eficiente que sea el sistema, eso es demasiado. Algo raro hay.