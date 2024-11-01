edición general
Un superyate ha estado quemando 1.000 litros de diésel al día sin salir del puerto: no podían apagar el aire acondicionado

Por los últimos 3 años, uno de los mayores superyates de lujo ha permanecido amarrado en el puerto de Marmaris, Turquía, ante la amenaza de incautación por el bloqueo a activos financieros rusos por la guerra de Ucrania. El Eclipse, de Roman Abramovich, no solo destaca por sus dimensiones, sino por sus impresionantes consumos: han tenido que mantener el motor en marcha porque no podían apagar el aire acondicionado, para evitar daños en sus lujosos interiores: que sus maderas nobles y lujosos acabados se deterioren por la humedad y el salitre.

| etiquetas: superyate , diésel , abramovich , aire acondicionado , lujo , marmaris , turquía
Comentarios destacados:    
skaworld #15 skaworld *
"para evitar daños en sus lujosos interiores: que sus maderas nobles y lujosos acabados se deterioren por la humedad y el salitre."

Estas cosas pasan porque no se abochorna suficiente a la gente, si tienes pasta, y la gastas en cosas absurdas, eres un puto cateto de mierda.
En el momento en el que dejamos de burlarnos de la gente hortera, por aquello del "es su dinero y lo gasta como quiere" pasan estas cosas, por supuesto que tienes todo el derecho del mundo a…   » ver todo el comentario
4 K 59
#2 Klamp
Eat the rich
3 K 48
Dene #12 Dene
y no bastaba con tirarle un cable y conectarlo a la electricidad del puerto? pregunto, desde la ignorancia de cuanto consumo, potencia,etc requiere ese super sistema de aire acondicionado
1 K 31
donsoul #17 donsoul
#12 Yo me preguntó lo mismo. He visto barcos mercantes de 200 metros de eslora conectados a la red eléctrica del puerto así que por poder se puede.
1 K 21
#5 Vamohacalmano
1 GRG al día...me esperaba muchísimo más la verdad.
1 K 23
ixo #19 ixo
Si tienes pasta, las leyes medioambientales no aplican. Ahora, que no te pillen entrando con tu Opel Corsa de mierda en una zona ZBE, que te crujen. :roll:
1 K 22
Dragstat #4 Dragstat *
Creo que los aviones comerciales consumen de media alrededor de 1000 litros de combustible cada 100 km. Con quitar un par de rutas de Ryanair para que unos los pobres no usen el avión se compensan las emisiones y pueden seguir contaminando para que no se le estropee la madera del yate.
0 K 20
calde #21 calde
#4 Sin duda!

Pero sin ahí me da que la noticia tiene algo de exagerado y de despropósito. La potencia que se produce hay que gastarla, y por muy poco eficiente que sea el sistema, eso es demasiado. Algo raro hay.
0 K 10
Kantinero #23 Kantinero
#21 Ahi hay muchísimos metros cúbicos por refrigerar, por otra parte estos chismes tienen una conexión eléctrica terrestre cuando estan en puerto, no se porque no la usaron
0 K 12
Supercinexin #9 Supercinexin *
Edito: se me han ido los números.
0 K 17
Supercinexin #7 Supercinexin
#6 Se refiere al dueño.
0 K 17
#8 fremen11
#7 Los dueños se confiscan??
0 K 9
Dene #11 Dene
#8 y se hunden tambien!
0 K 12
#13 fremen11
#11 Lo de hundir lo sabía, lo que no sabía es que se puede confiscar un dueño. Hola buenas, vengo a confiscarle a usted como persona consfiscable.......
0 K 9
cosmonauta #18 cosmonauta *
¿1000 litros al día? Igual lo fabricaron los mismos del portaviones roñoso Almirante Kuznetsov que suelta humo como un agujero negro climático flotante.
0 K 11
#1 Leon_Bocanegra
Habría que confiscarlo y hundirlo.
0 K 11
#6 fremen11
#1 Qué culpa tiene el yate??
0 K 9
eltxoa #10 eltxoa
no pensaron en no echarle más combustible para apagar el aire acondicionado¡?
0 K 10
Dragstat #14 Dragstat
#10 imagino que cuando eres un multimillonario que ha hecho su fortuna gracias al petróleo te da lo mismo.
0 K 20
sorrillo #22 sorrillo
#10 Está mal expresado, no es que no pudieran apagarlo es que no querían, lo mantenían encendido supuestamente para que no se estropease el mobiliario interior y otras cosas.
0 K 10
LoboAsustado #16 LoboAsustado
mas barato les habria salido envolverlo en plastico hermetico y rellenarlo de nitrogeno...
0 K 9
cosmonauta #20 cosmonauta
#16 O hacerle un agujero y convertido en pecio
0 K 11
#3 gyllega
cosas de ricos! calderilla para ellos,...
0 K 6

