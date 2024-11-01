edición general
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”

El vocal de ERC ha avisado de que "estaría bien tener claro" que en el caso del hermano de Ayuso, en el que se investigaban 280.000 euros en comisiones, quien "pilló" fue Pablo Casado, mientras que por los supuestos "350.000 euros en comisiones" de Alberto González Amador, "quien pilla" es Álvaro García Ortiz.

#4 Que se lo digan a Casado y a tantos otros que se le han puesto por delante a la Quironesa.
rendri
Que se lo digan a Casado y a tantos otros que se le han puesto por delante a la Quironesa.
Justiciero_Solitario
#4 Mira, no va de “Ayuso intocable”, va de que "con Ayuso no vale todo".

Casado la acusó públicamente de corrupción sin pruebas. ¿La realidad?
Fiscalía española: archivó.
Fiscalía europea: archivó su parte.
Ningún indicio de corrupción. Pero el daño mediático ya estaba hecho.

Con su pareja, tres cuartos de lo mismo: se publicó como “confesión” lo que era un documento privado abogado–fiscalía, que ni siquiera podía hacerse público, y él mismo negó haber dado autorización para…   » ver todo el comentario
Perete78
#46 espero que se aplique lo mismo a la familia de Pedro Sánchez en lo referente a pruebas basadas en supuestos "artículos" de prensa y se siga así, tal como dices. No soy defensor de Sánchez pero, si no hay pruebas y salen absueltos, que la parte del PP acepte y calle.
Por otro lado, el desfalco del novio de Ayuso es real. Si no le sucede nada con el fisco, será una mierda de Estado de Derecho.
Justiciero_Solitario
#57 ¿y tu que crees que ocurriría si alguien del PSOE llama públicamente corrupto a Sánchez sin una sentencia? ¿tendría que dimitir verdad? o si alguien hace público un documento judicial privado de su mujer, ¿tendría que responder ante la justicia verdad? Y eso no significa que Pedro fuera intocable, si no que si tu comentes un delito para atacar a alguien lo terminas pagando.
Supercinexin
#72 Todo lo que dices lo hacen Santiago Abascal, Feijóo, todos los militantes de sus partidos y todos sus periodistas todos los días de la semana.

Y no pasa nada, porque es Pedro Sánchez, el traidor infame psicópata aferrado al poder hijo de puta de familia corrupta que blablablabla.

Así que ya ves.
Justiciero_Solitario
#84 Es lógico que tu rival político te acuse por ejemplo de corrupto. ¿pero que ocurriría si un miembro del gobierno socialista llamase corrupto a Sánchez o su mujer? ya te lo digo yo, le obligarían a dimitir como hicieron con Casado.
inovercy
#87 No, no es normal que llamen corrupto a alguien sin pruebas. Pero vamos, eso es lo que menos lo han llamado, porque han llegado a llamarlo golpista, ya tu sabes, la derecha, si es que te tienes que reir.
Supercinexin
#46 Con Ayuso no vale todo. Con quien sí vale todo es con Pedro Sánchez:

- Enjuiciar a su mujer, sin pruebas.
- Investigaciones prospectivas contra toda su familia, sin indicios de delito alguno.
- Acusaciones públicas de "traición", "redes de prostitución", "dinero negro", "corrupción"... sin pruebas ningunas que respalden nada de eso.
- Llamarle "hijo de puta" a todas horas, incluída la propia Ayuso.
- Coger al Fiscal…   » ver todo el comentario
Justiciero_Solitario
#83 Si alguna de esas cosas, es constitutiva de delito, es tan fácil como denunciarlo. Ahora repito, si un miembro del gobierno socialista llamase corrupta a la mujer de Sánchez, entiendo que como mínimo le obligarían a dimitir.
kumo
#1 Hombre, Rufi te va a hablar de muchas cosas y muy bien, pero todas con demagogia y a ser posible evitando el meollo de la cuestión que eso no da clips en Youtube y encima te compromete.


#4 Casado era un mediocre que hizo lo que hizo no por dignidad, sino porque le comían la tostada. Tiró de farol y le pillaron.
johel
#81 Con la ley de la Omertá no se farolea.
Ze7eN
Que el mensaje era ese lo teníamos claro ya antes de la sentencia.
Felipe_Cestos
#2 Y no porque Ayuso tenga poder por sí misma, sino porque Ayuso es la apuesta del h.p. de Ansar y el borracho de su lacayo.
dobladordeesquinas
#51 Te dejas los auténticos amos del cortijo
Torrezzno
Ojo, no la "separacion de poderes no se toca", o "la presucion de inocencia" o "imparcialidad del proceso". Aqui lo que importa es si la casa Lanister o la Stark se dan puñaladas los unos a los otros
intotheflow
#1 Hay que ser muy ingenuo para no verlo.
Torrezzno
#39 pero es que si fuera al reves ocurriria lo mismo. Lo ingenuo es no ver que todo los apendices del estado estan colonizados por los dos lados de la misma moneda. Da igual como caiga que pierden los ciudadanos. No importa la justicia, no importa la separación de poderes, importa quien detenta el poder. La democracia esta podrida.
intotheflow
#45 No es eso a lo que apuntaba tu comentario. Rufián hace muy bien en señalar lo que, por otro lado, es obvio.
En efecto, el problema no es quién lo hace (que también), sino el menoscabo a la democracia que estos hechos implican.
Torrezzno
#53 estamos pues de acuerdo
intotheflow
#59 No del todo, pienso que el comentario de Rufián es muy pertinente para no olvidar en el contexto en el que esto ha sucedido y, a juzgar por tu primer comentario, tú no lo ves así. Es importante saber quién está menoscabando la democracia para proteger sus intereses.
4 K 46
Torrezzno
#62 PP y PSOE. Simple y llanamente. LLevan decadas haciendolo.
intotheflow
#67 Sí, pero teniendo nombres propios, no está de más emplearlos.
Torrezzno
#69 para mi el problema es que tanto Rufian como el resto de partidos son concubinas del PP y PSOE. En vez de criticar la degracacion democratica o la falta de separación de poderes solo se arriman a ver si pueden conseguir un huequito en coalicion. A mi modo de ver son complices de perpetuar esta situación
intotheflow
#73 Suponer que Rufián no se preocupa por la degradación democrática porque no lo ha dicho explícitamente en esta ocasión no es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre casos de lawfare y otras patadas a la democracia recientes.
Y además, suponer que un político de cualquier partido no va a tener en cuenta los réditos que puede obtener de casos como este es o no entender cómo funciona la política o ser muy ingenuo.
Joseee
#73 Pedro Sánchez estará degradando la democracia, con su colonización de las instituciones del estado, pero eso no lo podría hacer sin la ayuda del resto de partidos q están en el gobierno
Pájaroloco
#53 Lo que no señala Rufián es porque es portavoz de un partido ERC tan rotundamente racista que durante 11 años tuvo de secretario general a H. Barrera que decía:"Los negros de América tienen un coeficiente inferior a los blancos". "Se debería esterilizar a los débiles mentales de origen genético". "Prefiero una Cataluña como la de la República, sin inmigración"
Joseee
#53 Cuando el estado decidió indultar a los independentistas de su partido, a pesar de haber sido condenados por la justicia, eso sí le pareció superdemocrático
Cehona
#45 Me suena al "todos son iguales" el pider es un bipartidismo.
Pero ha llevado mas de 5 años el CGPJ fuera de la Constitución en manos del PP gobernando el PSOE, luego no se mantiene tu tesis de que quien gobierna, maneja la Justicia.
Torrezzno
#61 No todos, pero el PP y el PSOE llevan decadas colocando a sus afines en todos los organos del estado. Desde el poder judicial donde 50% son progresistas (psoe) y 50% conservadores (PP) hasta policia, guardia civil, fiscalia etc etc etc. Esto es innegable, impepinable, no se puede rebatir. Es una democracia sin separacion de poderes. Por lo tanto no puede ni llamarse de tal forma.
Cehona
#64 ¿Poder judicial 50% PP y 50% PSOE? Creo que estás confundido.
Gobierna el PSOE, pero la Justicia sigue en manos de los herederos del Opus Dei franquista.
Lo de hoy es un claro ejemplo.
No quisieron que se televisara el Supremo, porque iba a ser demasiado evidente.
Torrezzno
#75 tras el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ, hay 10 vocales con perfil conservador y 10 con perfil progresista. En otras palabras, la misma estafa de los últimos 40 años.
Ben_Hogan
#39 hay que ser muy ingenuo para no ver que García Ortiz mordió el anzuelo de MAR y actuó como dircom de Moncloa metiendose en un fregado absolutamente ilegal con tal de defender el "relato" de quien le nombró. A Garcia Ortiz no lo ha condenado Ayuso. Lo ha condenado los testimonios de Lastra, Salto, Lobato, la memoria selectiva de Sánchez Acera, y sobre todo, su comportamiento al más puro estilo mafioso de borrar móviles y cuentas de gmail el mismo día que lo imputan.
intotheflow
#47 Todo eso es importante, pero el foco debería ponerse también en los responsables directos de todo este desaguisado y en la corrupción subyacente, que no está precisamente oculta.
ahoraquelodices
#47 solo un detalle, el FGE no defendió un “relato” que le mandaban. Defendió la verdad frente a un bulo. Y según la condena cometió un delito… que ya veremos la sentencia cuando la redacten y en qué queda cuando se recurra.
Cehona
#47 El día de mañana cuando descubras la Fiscal General del Estado, descubriras quien ofreció la manzana y quien la mordió.
Y porqué Lobato, con su silla ya movida desde Ferraz, no quiso participar de una "supuesta" trama sanchista.
Supercinexin
#39 O muy PePero.
apetor
#1 uy que no se toca, se frotara ahi como todos, nos ha jodido, con esa bendita juventud.
TonyStark
#1 hombre, que aquí no hay ni un puto ser de luz, ni los jueces son seres de luz ni tampoco los políticos, ya está bien del tontunismo y del buenismo que nos da por suponer que la justifica es ciega. Es ciega mis cojones 33. Todos, absolutamente TODOS, estamos viendo lo que está pasando TODOS, y esto ya no es de izquierdas contra derechas, esto es de poderes del estado maquinando abiertamente a pesar de las declaraciones como TESTIGOS, de TODOS los periodistas declarando que es imposible que la fuente fuera el fiscal pq todos tienen muy claro quién es la puta fuente.

Ni una sola prueba, pero no hace falta. Ya está bien de la gilipollez del y tu más. La realdad es qla que es.
pedrario
La sentencia sin redactar y ya están todos los 'expertos' opinando xD
tdgwho
#3 a rufián se la filtró alguien, pero no es el FGE :-D
Tensk
#6 ¿A ti no te habían filtrado las preguntas del examen de conducir?
tdgwho
#10 Ya me habría gustado :-D
fjcm_xx
#3 Me encantará ver cómo justifican la sentencia, que no sea "por mis cojones". ¿Van a procesar ahora a los periodistas que dijeron que no fue el fiscal general quien les filtró el correo?
pedrario
#15 ¿Por qué iban a procesarlos? La condena puede haber sido por otros hechos, como el simple hecho de publicar la nota.

Incluso si ha sido por filtrar el correo, puede haber muchos eximientes para no procesar a los periodistas. Por ejemplo, hay requisitos como que se haya deducido su testimonio, pero ignorando eso, puede ser que la ley de secreto profesional haga inviable eso, o puede que se diga que aunque la filtración no viniera del fiscal directo, pudiera venir de un subalterno bajo sus ordenes, o a saber, a ver lo que dice la sentencia.
kumo
#15 Es que ese argumento es una mierda. Que A tenga un correo no quiere decir que B no lo filtre. Ellos podrían decir quien se lo filtró a ellos, pero no pueden afirmar que el fiscal general no lo hiciese también.
Curiosamente todos esos periodistas que decían tener el correo mucho tiempo antes, no lo publicaron pese a ser de medios de izquierdas y encima han salido a echar un capote al fiscal corrupto... No te parece curioso?

Y además, que la fiscalía (de quien depende?) haya filtrado correos, es ya bastante grave en si mismo.


#21 Pero es corrupción/prevaricación de la buena xD
2 K 20
BiRDo
#86 Que B y otras 499 personas tengan ese correo no significa que B lo filtre. Arreglao.
kumo
#92 Correcto, pero lo que ha determinado el juez con la información y las pruebas que tenía es que sí lo ha hecho. La próxima vez que quiera "ganar el relato" que no se salte la ley y dañe las instituciones de este país en el proceso.
BiRDo
#94 Lo que ha determinado el juez prevaricador. Arreglado otra vez. Ah, y no había ninguna prueba.
kumo
#100 5 votos condenatorios de 7, intentalo otra vez si quieres, pero estás defendiendo a capa y espada a un corrupto. Tú mismo.
adolor
#94 vaya ataque de dignidad! Respira.
fjcm_xx
#86 Que los periodistas y 400 personas tenían el correo antes que el fiscal y el noviete fue quien se lo pasó a MAR ¿por qué narices fue el fiscal quien lo filtró por primera vez? ¿por qué se investiga solo a él y a los otros 400? ¿qué capote le han echado al fiscal? Han dicho que él no fue quien le filtró el correo ¿tenían que decir lo contrario?
0 K 10
Suriv
#3 ¿Y que va a decir la sentencia? Se inventarán muchas cosas, quitarán las obvias, dejarán las que le de la gana, etc... y luego en el TJUE dentro de unos años, le dirán que le restituya pero no lo harán como paso con Garzón.
pedrario
#27 Sería insólito que el TJUE dictaminara nada de estos casos ya que ese tribunal no juzga nada de casos nacionales de ningún país sino que se limita a interpretación de derecho europeo.

No me consta tampoco ninguna sentencia de ningún tribunal que desdiga nada de la sentencia de Garzón.
3 K 27
Suriv
#32 Me he equivocado era el TEDH
pedrario
#38 Ya imaginaba jeje

Pero antes del TEDH irá al TC de Pumpido, y es el único sitio donde tendrá oportunidades, porque si Pumpido no lo afina y tienen que ir al TEDH, eso es que no hay nada que hacer.

Y lo de Garzón fue un comité político el que se quejó de las sentencias, no ha ido a ningún tribunal porque sabe que lo pierde.
4 K 41
Suriv
#43 11 años de inhabilitación pero que ya han pasado ¿no?
pedrario
#44 Esto me lo sé menos, pero creo que eran 11 años de inhabilitación de temas judiciales, en plan ser abogado, y que por la condena se le sancionó con la expulsión judicial y eso es permanente, salvo que alguien como el TEDH anulara la condena, pero no ha recurrido así que....

Lo que puede hacer es ejercer de abogado.
3 K 38
denocinha
#43 No creo que tenga problema con Pumpido. El TC está más politizado que el Congreso
oceanon3d
#43 Ahhh vale Pumpido lo afina pero estos jueces de derechas no son activistas del PP.


Como se os ve la patita camarada

xD xD xD xD xD xD
pedrario
#71 Como ya he reiterado contigo en cada interacción, hace un rato mismo >www.meneame.net/story/juicio-penal-fiscal-general-estado-reflexiones-p

Eres un bulero.

El TC no es poder judicial.

edit: Y que Pumpido afina las resoluciones no es opinión, es un hecho manifiesto con la de los ERE, del PSOE claro, en la que entraron a analizar como interpretar tipos penales, sobrepasando las atribuciones del TC e invadiendo las del TS.
oceanon3d
#82 Lo que tu digas ... los que me den la razón son los buenos y el resto son los malos
0 K 8
pedrario
#95 Sin duda demuestras ese mantra en cada comentario que haces, inventando bulos y afirmando cosas que no puedes demostrar.

En el otro lado estamos los que lo que decimos lo argumentamos en base a fuentes contrastables.

Suerte encontrando esas sentencias inexistentes de la disposición transitoria.

Buen día.
Leon_Bocanegra
#27 los que pedían la restitución de Garzón fueron los del comité de derechos humanos de la ONU.
unlugar
#27 No hace falta inventar, solo interpretar a medida.
El fiscal dio respuesta a una noticia falsa aportando información cierta, da igual que ya estuviese antes en manos de periodistas y fuese de dominio público, al menos el bulo, porque de hecho la réplica le dio validez a lo que de otra manera pudo quedarse en rumor.
Retorcido, pero se salen con la suya.
senador
#3 Expertos en predecir el pasado.
BiRDo
#49 La derecha, experta en que sus cuentos se transformen en sentencias. Este país es inseguro jurídicamente.
oceanon3d
#3 No tenia ni que haber sido admitida la denuncia a tramite ... de ahí para arriba todo sobra; de la instrucción de Hurtado a lo de estos jueces/activistas suena a lo que suena: a delito de prevaricación directamente.

Pero la culpa es del Psoe; tenia que haber renovado el CGPJ por mayoria simple y se lo regalo otra vez al PP.
TonyStark
#3 pero que quieres que redacten, si ya se ha hecho pública la puta sentencia, todos hemos visto el puto juicio en directo, todos hemos visto el minuto y resultado.
Spirito
Ayuso, como buena acólita de la madame Aguirre (la señora de las innumerables ranas) seguramente recibió un montón de información de los desmadres de unos y otros en sus aventuras en Madrid y, claro... Ayuso no se toca, no sea que releve las corruptelas, desnudos, lujurias, vergüenzas, desmadres y escadalos de muy buena parte de la "alta sociedad" de todo tipo e instituciones que suele visitar Madrid.

Madrid es una extraordinaria tela de araña engrasada y diseñada para atrapar a toda clase de viciosos y vividores.
MetalAgm
#8 Como digo en #66, no es que Ayuso no se toque, es que al PP de Madrid no se toca, y que ahora caiga Ayuso les hace perder mucho fuelle y les entra miedo... asi que mientras no tengan reemplazo como con Cifuientes, van a cerrarse en fila no solo a nivel autonomico, sino a nivel estatal, por lo que comento en #66... el poder que tiene Madrid lo quieren seguir teniendo, hablar de descentralizacion de trabajos, economia, teletrabajo, administraciones publicas etc les produce escozor muy grande...
ElRelojero
Pero no se toca, no por ella, sino a quienes protege, en el momento que encuentren a otra u otro mejor, hasta luego Ayuso.
MetalAgm
#7 Es que mas que "Ayuso no se toca" es "El PP de Madrid no se toca"... el PP quiere seguir teniendo Madrid de fortín porque es donde está todo concentrado y donde maneja los hilos de todo. Por eso rabian y espumarajean por boca cuando oyen algo de descentralización de administraciones publicas, trabajos, economia, teletrabajo... para ellos España es su imperio y Madrid su local de gestion, y todo tiene que pasar por Madrid...
Gandark_S1rk
venga, todos juntos y sin reirse "confiamos en la justicia española"
guillersk
La próxima presidenta de España.


Espero que como aliades feministas la apoyéis
OCLuis
#5 Mis padres son mayores, como casi los de todos mis amgos, así que, basándome en lo que ha hecho el PP procuraré hacer campaña para que todo mi círculo sepan quien es esa hija de fruta.
3 K 34
jaramero
#14 habrá más de uno que por heredar lo antes posible votará al frutón verbenero
Hynkel
#14 Tengo un familiar, ya mayor, que piensa que Ayuso es alguien de talla y con cabeza.

Es una pérdida de tiempo explicarle que su talla es enana, y que la cabeza la tendrá pero llena de serrín.

Los hay que están enganchados al Parte de Antonia 3 y se lo tragan todo. Es más fácil razonar con un forofo del fútbol.
BiRDo
#37 Desconfigúrale la TV para que no capten ningún canal facha. En dos meses ya no saben ni a quién votar. En cinco...
Hynkel
#99 Demasiado tarde, hace tiempo que se enganchó a los medios digitales. Más de una vez le tuve que decir que no podía leer los artículos de El Inmundo que me pasaba porque yo no estoy suscrito y hay muro de pago.

Aunque luego pudiese saltármelo en privado. :troll:

Hay mucho abuelo que al principio rajaba de internet, pero ha sido hacerse a él y están más enganchados al móvil que los tiktokeros.
Hynkel
#99 Añado porque he recordado "cosas".

Ya no estamos como hace 20 años. En el 11-M el "pásalo" fue devastador para el PP. En su momento se negaron a creer que los SMS tuviesen tanto poder.

En 2010 tuvimos la campaña de estosololoarreglamosentretodos. Una millonada en publicidad de una sola dirección, sin un mísero foro para opinar, y en un momento en que Facebook ya llevaba cuatro años siendo popular. Resultado: enseguida se supo que era una campaña de las grandes empresas…   » ver todo el comentario
2 K 21
TonyStark
#14 hija de puta, se te ha colado una f y una r, es hija de puta.
elsnons
El mensaje es claro Rufián es tu último acopio de escaño de esta legislatura , tu partido obtendrá menos votos y tú irás a trabajar a Air Europa de maletero :troll: en tu partido no te quieren ni ver.
nando58
#9 igual soy muy raruno, pero si pudiera, le votaba sin pensarlo, y además por la misma razón q los voxeros votan a abascal. Para ver el mundo arder, sólo que en sentido contrario.
Katos
#9 espera que dimite hace 3 años con sus 18 meses en el parlametno, cobrando 8000 y con 28000 en el banco.
Spirito
#9 Yo veo a Rufián como uno de los mejores políticos en España, no ya solo por integridad y coherencia, sino como excelente orador y brillantez también.
0 K 7
elsnons
#91 Rufián solo te sirve para culminar tus vanas aspiraciones de llevarle la contra al pp y vox a los que Rufián te ha convencido de que son la base de todos tus problemas de existencia . De
Integridad nada , es un mentiroso y un hipócrita, dé coherente menos todavía porque debería estar fuera del escaño y volver a Santa Coloma como dijo y de orador brillante querrás decir de incendiario brillante en sus discursos llenos de ínfulas e insultos liderados por la falta de información y lo transversal . Es un político sectario enemigo de la mayoría de los catalanes .
Carnedegato
Rufián vuelve a hacer lo de siempre: tirar cifras al aire como si fueran churros y esperar que alguien no recuerde los datos reales. Lo de Casado no fue por “tocar a Ayuso”, fue porque él mismo se montó un tiro al pie sin pruebas, soltando insinuaciones vagas en directo y quedando en ridículo cuando se comprobó que no había delito alguno. Le “pilló” su torpeza, no Ayuso.

En cambio, en el caso de González Amador hay confesión de fraude fiscal, pactada con Fiscalía, con números claros y delito…   » ver todo el comentario
Tensk
Que yo sepa no han declarado inocente al susodicho machacante de la lideresa.

Pero hacerse la víctima vende taaan bien.
Pablosky
#11 Pero no te quepa duda que ahora el abogado de la defensa intentará la nulidad del proceso por indefensión o cualquier otra cosa parecida usando esta sentencia.
Tensk
#18 Hombre, supongo que un abogado está obligado a intentar todo lo intentable ¿no? le va en el puesto.

Dicho esto, no veo lo de la indefensión por ninguna parte. Lo que le ha pasado es que no ha podido llegar a un acuerdo con Hacienda, pero el juicio va a ser todo lo normal que pueda ser. Espero.
gershwin
#18 y la culpa será de quién le preocupaba más "ganar el relato" que ese caso
Naiyeel
Lo de Ayuso se estudiará en los libros de historia, tiempo al tiempo...

www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-hermano-problemas-un-empresar


...El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, había obtenido una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas a la región. Sus ingresos como autónomo en los años de la pandemia habían superado el millón de euros.

Ayuso mantenía junto a su

…   » ver todo el comentario
jaramero
Rufián llámala frutón verbenero en el congreso y serás presidente del gobierno España. Mi voto lo tendrías.
Katos
#19 donde estas empadronado, a ver?
asola33
FGE: viste a Marchena y cía prevaricando contra los independentistas pero no hiciste nada porque tu no eras independentista...
CharlesBrowson
claro que se puede tocar, pero hacedlo bien manga de cabestros que parece que lo haceis mal a proposito :tinfoil:
alcama
El mensaje de la sentencia es claro : no useis las instituciones del Estado para atacar a rivales politicos
xavigo
#13 A excepción del Tribunal Constitucional, que ese sí… pero algún partido tiene el turno cogido para siempre.
Pyrefox
#13 a que institución te refieres ¿lo dices por el mamaracho que ostenta la posición de director de gabinete de la CAM que se inventó la trola para enmiendar o por el pobre infeliz del FGE que tiene menos luces que un barco de contrabando?
Suleiman
#13 El mensaje de la sentencia es claro : no useis las instituciones del Estado para atacar a rivales politicos,son exclusivas de los amantes del régimen.
juanju_carretero
El mensaje es claro, nadie está por encima de la ley, utilizar los poderes del estado, fiscalía, para atacar a los rivales políticos es atacar el estado de derecho, y no solo eso, la corrupción de Abalos y cerda cargos cargos orgánicos del parido es un indicio claro de financiación ilegal, el de hoy que no puede afirmar ni negar que la campaña de primarias de Sánchez significa lo que significa. Acusar a todos de fascistas no es algo nuevo los estalinista lo hacían incluyendo a social demócratas, democristianos trotskista o anarquistas en lo mismo
Joseee
#58 Ha quedado claro q el correo fué filtrado por el fiscal general del estado, pero éste no ganaba nada filtrando el correo, era sólo el ejecutor, el q ganaba con la filtración era el q le colocó en ese puesto, q así podría acabar con un rival politico

El inductor del delito se ha ido de rositas
dobladordeesquinas
Después de lo que se ha visto del juicio, cada cual que saque sus conclusiones, pero para mí, si con esos mimbres se condena a cualquiera es que no importa si has cometido el delito o no, esto va de otra cosa.

Le reconozco a estos jueces una gran y asquerosa cobardía, si querían dar un escarmiento y de verdad ven delito debería haberle echado 6 años de prisión, pero hasta para ser unos mamarrachos son mierdas.
prevenio
El primer condenado por la gürtel fue Garzón.
io1976
Que se lo digan a Casado, y era de los suyos... nada más y nada menos que el presidente del partido.
Queda claro que el PP es una organización delictiva manejada desde las sombras.
ipanies
La clave es Miguel Ángel Rodríguez, no Ayuso.
Veelicus
Las pruebas son....
madeagle
Bueno, algun dedillo de vez en cuando si se hara
Malaguita
El mensaje no es ése Rufián. El mensaje es: solo la derecha pueden filtrar información y salir indemne. Solo la derecha puede hacer uso de las instituciones para atacar a rivales políticos y salir indemne. Solo la derecha puede hacer lawfare y salir indemne. España es suya y se la follan como quieren. A ver si os vais enterando.
Joseee
#35 Parece q te gustaría q la izquierda pudiera usar las instituciones sin oposición, para su beneficio político
Quepasapollo
Va a hacer falta aquí una buena flota de Buaaaaambulanciaaaaaas
El_Pobrecito_Hablador
El mensaje y la fecha son claras: lo dejó todo atado y bien atado.
SerVicius
Soy lego pero alguien explicaba que el verdedro fin de todo esto es anular los jucios del respetable Gonzalez Amador ya que no se habia gestionado correctamente la denuncia y esas cosas. No se si hablaban de cadena de custodia o algo parecido.
Cuestion que explica la celeridad en todo este proceso, en el que se ha condenado antes al fiscal por una filtracion que al acusado origial, el cual, corregidme, pero creo que aun ni ha declarado...
rauldebar
No confiaba mucho en la imparcialidd de la justicia. Pero ahora, se me han quitado las pocas ganas y confianza. Que se condene a alguien sin pruebas y con testigos a favor de la defensa, me parece increible. Tendremos que llamar a la institucion Poder extrajudicial. Desde aqui oigo las carcajadas de los pepes. Le llamaremos ministerio de Injusticia
jmav
Con las mascarillas. Primero pillan al compañero de Ayuso, después a Ábalos, después a los presidentes de Almería.

Primero sentencia a Ábalos, después a los presidentes de Almería, y después al Fiscal General del Estado.

Que un Fiscal General del Estado filtren los correos a la Cadena Ser. Pero quien se cree eso.

www.msn.com/es-es/noticias/espana/moreno-dice-estar-sorprendido-por-la
Katos
A ver hijo de puta que EL Fiscal general se ha pasado la ley por el FORRO.
