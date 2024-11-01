Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”

El vocal de ERC ha avisado de que "estaría bien tener claro" que en el caso del hermano de Ayuso, en el que se investigaban 280.000 euros en comisiones, quien "pilló" fue Pablo Casado, mientras que por los supuestos "350.000 euros en comisiones" de Alberto González Amador, "quien pilla" es Álvaro García Ortiz.
Casado la acusó públicamente de corrupción sin pruebas. ¿La realidad?
Fiscalía española: archivó.
Fiscalía europea: archivó su parte.
Ningún indicio de corrupción. Pero el daño mediático ya estaba hecho.
Con su pareja, tres cuartos de lo mismo: se publicó como "confesión" lo que era un documento privado abogado–fiscalía, que ni siquiera podía hacerse público, y él mismo negó haber dado autorización para
Por otro lado, el desfalco del novio de Ayuso es real. Si no le sucede nada con el fisco, será una mierda de Estado de Derecho.
Y no pasa nada, porque es Pedro Sánchez, el traidor infame psicópata aferrado al poder hijo de puta de familia corrupta que blablablabla.
Así que ya ves.
- Enjuiciar a su mujer, sin pruebas.
- Investigaciones prospectivas contra toda su familia, sin indicios de delito alguno.
- Acusaciones públicas de "traición", "redes de prostitución", "dinero negro", "corrupción"... sin pruebas ningunas que respalden nada de eso.
- Llamarle "hijo de puta" a todas horas, incluída la propia Ayuso.
- Coger al Fiscal
#4 Casado era un mediocre que hizo lo que hizo no por dignidad, sino porque le comían la tostada. Tiró de farol y le pillaron.
En efecto, el problema no es quién lo hace (que también), sino el menoscabo a la democracia que estos hechos implican.
Y además, suponer que un político de cualquier partido no va a tener en cuenta los réditos que puede obtener de casos como este es o no entender cómo funciona la política o ser muy ingenuo.
Pero ha llevado mas de 5 años el CGPJ fuera de la Constitución en manos del PP gobernando el PSOE, luego no se mantiene tu tesis de que quien gobierna, maneja la Justicia.
Gobierna el PSOE, pero la Justicia sigue en manos de los herederos del Opus Dei franquista.
Lo de hoy es un claro ejemplo.
No quisieron que se televisara el Supremo, porque iba a ser demasiado evidente.
Y porqué Lobato, con su silla ya movida desde Ferraz, no quiso participar de una "supuesta" trama sanchista.
Ni una sola prueba, pero no hace falta. Ya está bien de la gilipollez del y tu más. La realdad es qla que es.
Incluso si ha sido por filtrar el correo, puede haber muchos eximientes para no procesar a los periodistas. Por ejemplo, hay requisitos como que se haya deducido su testimonio, pero ignorando eso, puede ser que la ley de secreto profesional haga inviable eso, o puede que se diga que aunque la filtración no viniera del fiscal directo, pudiera venir de un subalterno bajo sus ordenes, o a saber, a ver lo que dice la sentencia.
Curiosamente todos esos periodistas que decían tener el correo mucho tiempo antes, no lo publicaron pese a ser de medios de izquierdas y encima han salido a echar un capote al fiscal corrupto... No te parece curioso?
Y además, que la fiscalía (de quien depende?) haya filtrado correos, es ya bastante grave en si mismo.
#21 Pero es corrupción/prevaricación de la buena
No me consta tampoco ninguna sentencia de ningún tribunal que desdiga nada de la sentencia de Garzón.
Pero antes del TEDH irá al TC de Pumpido, y es el único sitio donde tendrá oportunidades, porque si Pumpido no lo afina y tienen que ir al TEDH, eso es que no hay nada que hacer.
Y lo de Garzón fue un comité político el que se quejó de las sentencias, no ha ido a ningún tribunal porque sabe que lo pierde.
Lo que puede hacer es ejercer de abogado.
Como se os ve la patita camarada
Eres un bulero.
El TC no es poder judicial.
edit: Y que Pumpido afina las resoluciones no es opinión, es un hecho manifiesto con la de los ERE, del PSOE claro, en la que entraron a analizar como interpretar tipos penales, sobrepasando las atribuciones del TC e invadiendo las del TS.
En el otro lado estamos los que lo que decimos lo argumentamos en base a fuentes contrastables.
Suerte encontrando esas sentencias inexistentes de la disposición transitoria.
Buen día.
El fiscal dio respuesta a una noticia falsa aportando información cierta, da igual que ya estuviese antes en manos de periodistas y fuese de dominio público, al menos el bulo, porque de hecho la réplica le dio validez a lo que de otra manera pudo quedarse en rumor.
Retorcido, pero se salen con la suya.
Pero la culpa es del Psoe; tenia que haber renovado el CGPJ por mayoria simple y se lo regalo otra vez al PP.
Madrid es una extraordinaria tela de araña engrasada y diseñada para atrapar a toda clase de viciosos y vividores.
Espero que como aliades feministas la apoyéis
Es una pérdida de tiempo explicarle que su talla es enana, y que la cabeza la tendrá pero llena de serrín.
Los hay que están enganchados al Parte de Antonia 3 y se lo tragan todo. Es más fácil razonar con un forofo del fútbol.
Aunque luego pudiese saltármelo en privado.
Hay mucho abuelo que al principio rajaba de internet, pero ha sido hacerse a él y están más enganchados al móvil que los tiktokeros.
Ya no estamos como hace 20 años. En el 11-M el "pásalo" fue devastador para el PP. En su momento se negaron a creer que los SMS tuviesen tanto poder.
En 2010 tuvimos la campaña de estosololoarreglamosentretodos. Una millonada en publicidad de una sola dirección, sin un mísero foro para opinar, y en un momento en que Facebook ya llevaba cuatro años siendo popular. Resultado: enseguida se supo que era una campaña de las grandes empresas
Integridad nada , es un mentiroso y un hipócrita, dé coherente menos todavía porque debería estar fuera del escaño y volver a Santa Coloma como dijo y de orador brillante querrás decir de incendiario brillante en sus discursos llenos de ínfulas e insultos liderados por la falta de información y lo transversal . Es un político sectario enemigo de la mayoría de los catalanes .
En cambio, en el caso de González Amador hay confesión de fraude fiscal, pactada con Fiscalía, con números claros y delito
Pero hacerse la víctima vende taaan bien.
Dicho esto, no veo lo de la indefensión por ninguna parte. Lo que le ha pasado es que no ha podido llegar a un acuerdo con Hacienda, pero el juicio va a ser todo lo normal que pueda ser. Espero.
www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-hermano-problemas-un-empresar
...El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, había obtenido una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas a la región. Sus ingresos como autónomo en los años de la pandemia habían superado el millón de euros.
Ayuso mantenía junto a su
… » ver todo el comentario
El inductor del delito se ha ido de rositas
Le reconozco a estos jueces una gran y asquerosa cobardía, si querían dar un escarmiento y de verdad ven delito debería haberle echado 6 años de prisión, pero hasta para ser unos mamarrachos son mierdas.
Queda claro que el PP es una organización delictiva manejada desde las sombras.
Cuestion que explica la celeridad en todo este proceso, en el que se ha condenado antes al fiscal por una filtracion que al acusado origial, el cual, corregidme, pero creo que aun ni ha declarado...
Primero sentencia a Ábalos, después a los presidentes de Almería, y después al Fiscal General del Estado.
Que un Fiscal General del Estado filtren los correos a la Cadena Ser. Pero quien se cree eso.
www.msn.com/es-es/noticias/espana/moreno-dice-estar-sorprendido-por-la