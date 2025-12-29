La Reserva Federal ha estado inyectando miles de millones cada pocos días en bancos de Wall Street (ING)

Durante los últimos dos meses, la Reserva Federal ha estado inyectando silenciosamente decenas de miles de millones de dólares en efectivo a los bancos. Nadie lo ha anunciado. Las súbitas demandas de efectivo para cubrir déficits comenzaron en Halloween. Ese día, la Reserva Federal de Nueva York inyectó más de 50 mil millones de dólares en uno o más bancos sin identificar. Desde entonces, ha inyectado decenas de miles de millones en los bancos en 14 ocasiones, entregando enormes sumas de dinero aproximadamente cada tres días hábiles.