La Reserva Federal ha estado inyectando miles de millones cada pocos días en bancos de Wall Street (ING)

Durante los últimos dos meses, la Reserva Federal ha estado inyectando silenciosamente decenas de miles de millones de dólares en efectivo a los bancos. Nadie lo ha anunciado. Las súbitas demandas de efectivo para cubrir déficits comenzaron en Halloween. Ese día, la Reserva Federal de Nueva York inyectó más de 50 mil millones de dólares en uno o más bancos sin identificar. Desde entonces, ha inyectado decenas de miles de millones en los bancos en 14 ocasiones, entregando enormes sumas de dinero aproximadamente cada tres días hábiles.
| etiquetas: reserva federal , inyección , bancos , wall street , previsión
www.youtube.com/watch?v=3EaZop-KoM4
Y aquí, la noticia expandida:
Aunque la Reserva Federal de Nueva York no identifica qué bancos se beneficiaron, otros registros que Henry [el periodista que descubrió la noticia] encontró indican que los principales beneficiarios son Bank of America, Barclays, Citi, HSBC, UBS y, probablemente el más preocupante, la mayor sociedad tenedora de bancos del país: JP Morgan Chase & Co.
En un cambio de política redactado… » ver todo el comentario
La diferencia ahora es que ya no se hinchan solos: es que el sistema no se sostiene sin aire constante. Inyecciones cada pocos días no son una anomalía puntual, son respiración asistida. Y cuando un sistema necesita oxígeno permanente, el problema no es el tamaño del globo, sino su fragilidad estructural.
Mientras tanto, los influencers analfabetos metiéndonos miedo con la emisión de dinero. Y la gente que se lo cree, como si el dinero fuera un recurso finito. Que puta distopía todo.
Asi es como EEUU puede vivir con un deuda estratosferica, porque la exporta a sus colonias, su preferida la UE