edición general
20 meneos
44 clics
La Reserva Federal ha estado inyectando miles de millones cada pocos días en bancos de Wall Street (ING)

La Reserva Federal ha estado inyectando miles de millones cada pocos días en bancos de Wall Street (ING)

Durante los últimos dos meses, la Reserva Federal ha estado inyectando silenciosamente decenas de miles de millones de dólares en efectivo a los bancos. Nadie lo ha anunciado. Las súbitas demandas de efectivo para cubrir déficits comenzaron en Halloween. Ese día, la Reserva Federal de Nueva York inyectó más de 50 mil millones de dólares en uno o más bancos sin identificar. Desde entonces, ha inyectado decenas de miles de millones en los bancos en 14 ocasiones, entregando enormes sumas de dinero aproximadamente cada tres días hábiles.

| etiquetas: reserva federal , inyección , bancos , wall street , previsión
17 3 0 K 130 politica
12 comentarios
17 3 0 K 130 politica
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Imitando a Milei con el cambio dólar-peso. xD
3 K 50
#1 JimmyTM
Resumen en vídeo por el autor:
www.youtube.com/watch?v=3EaZop-KoM4

Y aquí, la noticia expandida:

Aunque la Reserva Federal de Nueva York no identifica qué bancos se beneficiaron, otros registros que Henry [el periodista que descubrió la noticia] encontró indican que los principales beneficiarios son Bank of America, Barclays, Citi, HSBC, UBS y, probablemente el más preocupante, la mayor sociedad tenedora de bancos del país: JP Morgan Chase & Co.

En un cambio de política redactado…   » ver todo el comentario
1 K 29
Torrezzno #12 Torrezzno
Garzón seal of approval. Según la teoría monetaria moderna esto no tiene ninguna consecuencia.
1 K 28
Supercinexin #11 Supercinexin
Es por la Navidad. La peña éstas fechas compra mucho y los bancos necesitaban efectivo para despacharlo en los cajeros automáticos.
1 K 26
taSanás #4 taSanás *
Lo normal: los globos se hinchan y se hinchan… hasta que estallan. Mientras se hinchan tenemos inflación; cuando estallan, crisis. Nada que no hayamos visto antes.

La diferencia ahora es que ya no se hinchan solos: es que el sistema no se sostiene sin aire constante. Inyecciones cada pocos días no son una anomalía puntual, son respiración asistida. Y cuando un sistema necesita oxígeno permanente, el problema no es el tamaño del globo, sino su fragilidad estructural.
1 K 24
io1976 #5 io1976
Tranquilos, que las mierdas del imperio yanki las pagaremos antes sus colonias.
1 K 19
#8 drstrangelove
Siempre hay dinero para banqueros y armas, nunca para pensiones, sanidad, educación o servicios públicos.

Mientras tanto, los influencers analfabetos metiéndonos miedo con la emisión de dinero. Y la gente que se lo cree, como si el dinero fuera un recurso finito. Que puta distopía todo.
1 K 19
Milmariposas #6 Milmariposas
La recesión acaba de entrar en el grupo de whatsapp de EEUU.
0 K 18
#10 HangTheRich
Joder con las paguitas de los menas
1 K 17
alfema #3 alfema
¿Y ese efectivo de dónde sale, ¿se imprime o es que estaba almacenado?
0 K 12
Veelicus #7 Veelicus
#3 se imprime, y eso se traduce en inflaccion, como se usa el dolar como divisa internacional la inflaccion se exporta.
Asi es como EEUU puede vivir con un deuda estratosferica, porque la exporta a sus colonias, su preferida la UE
2 K 32
woody_alien #9 woody_alien
#3 Money printer go brrr ...  media
1 K 20

menéame