129
meneos
408
clics
Los republicanos presionan para quitarle la ciudadanía estadounidense a Zohran Mamdani. (IN)
El Partido Republicano busca revocar la ciudadanía del alcalde electo de Nueva York, Mamdani; los expertos dicen que deben probar que sus declaraciones en la solicitud fueron falsas.
|
etiquetas
:
republicanos
,
ciudadanía
,
mamdani
,
nyc
66
63
0
K
405
politica
41 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Narmer
Los republicanos son todo un ejemplo de deportividad y saber perder. Me pregunto si muchos de esos serán hijos únicos a los que nunca se les ha dicho que no.
41
K
410
#3
Mark_
*
#1
la hostia. Es la hostia a tiempo que nunca les dieron. No tiene que ser muy fuerte siquiera, pero si a su debido tiempo.
8
K
76
#13
unocualquierax
*
#1
#3
Ni hijos únicos, ni falta de hostia tiempo, sencillamente, son todos unos HDLGP.
#6
No lo dudes, lo sacarán de la alcaldía, y si por cualquier causa extraña no lo consiguen, le montarán una campaña de difamación del copón bendito.
Y si eso tampoco da resultado, pues lo matarán, sin más, como al también socialdemócracta, Olof Palme.
9
K
90
#10
themarquesito
#1
Uno de los que pide desnaturalizar a Mamdani es el tarado de Andy Ogles. Si el nombre no te suena, su postal navideña de hace dos años te dirá todo lo que necesitas saber de él.
11
K
121
#12
eaglesight1
#10
Están acusándolo de terrorista en las redes.
www.reddit.com/r/MurderedByWords/
1
K
20
#14
Verdaderofalso
#10
#12
Andy es un buen zumbado
www.meneame.net/story/representante-partido-republicano-recupera-proye
2
K
58
#17
frg
#10
En la postal no se ve la endogamia. ¿Se casó con su prima o con su hermana?
1
K
15
#20
Lutin
#10
Vaya gentuza que hay en la política norteamericana. Aunque aquí no estamos mejor con gañanes.
0
K
8
#31
Cuchifrito
*
#10
Joder vaya degenerado, eso que tiene su hijo es chocolate no?
0
K
11
#35
tul
#10
menudo pedazo de woke! mira que dejar al crio sin armar, asi como va a protegerse?!
0
K
13
#36
karakol
#10
Fiore y Massie también tienen fotos similares con su familia. Un ejército de psiquiatras tendrían bastante trabajo con todos estos piraos.
Y parece que esta Navidad vamos a tener muchas felicitaciones similares de más zumbaos, dadas las circunstancias políticas
especiales
de este año.
1
K
40
#38
HeilHynkel
#10
Lo malo es que no es la única postal de ese tipo que se ve.
1
K
38
#15
Murciegalo
#1
la derecha en general, en todas partes, se han quitado la careta.
2
K
33
#26
osids
#1
Como sino estuvieran malcriados las familias numerosas que dominan los poderes
0
K
10
#27
MrMax
#1
correcto, deportividad de deportar gente
0
K
6
#29
AGlC
#1
Eso son especulaciones.
Yo prefiero la certeza de que sun unos hijos de la grandisima puta.
0
K
7
#39
Jack29
#1
Putos nazis de mierda
0
K
7
#5
Supercinexin
Es una democracia de elecciones libres y muchos partidos, no como la horrible, terrible, sanguinaria dictadura de ¡China!
Pero si la gente vota MAL, entonces metemos millones de dólares en campañas para destruir al candidato, el Presidente le insulta y le ataca públicamente y, si nada de eso funciona, le quitamos la nacionalidad al sujeto.
Una democracia de puta madre, la de la derecha occidental, la mejor ideología del universo.
24
K
203
#21
monsterboy
#5
A que me recuerda de algo parecido aqui en Españistan?
2
K
21
#33
ur_quan_master
#5
parece que por fin EEUU va a abrir una embajada en EEUU
Ya sabéis el chiste.
0
K
11
#2
Suleiman
Si no hay pruebas nos las inventamos...
10
K
110
#4
yoma
Si con las reglas existentes no ganamos, pues las cambiamos.
6
K
65
#19
frg
*
Estos son de los que disparan cuando pierden en una partida de poker. Buena gente ...
3
K
47
#25
Deltaqh
Se la deberían quitar a Melania entonces también
Y Elon Musk.
1
K
27
#6
trasparente
Se inventarán lo que haga falta, pero que se la van a quitar es tan cierto como que el sol sale por el este. Ya lo dije en otro hilo.
1
K
22
#16
Un_señor_de_Cuenca
#6
Eso o un "loco fuera de control que no es partidario de nadie" lo va q achicharrar a tiros.
2
K
26
#18
retoqueteate
Golpistas que es lo que son.
1
K
22
#41
oceanon3d
#18
El golpe ya se cometió con la reelección de Trumpo.
Ahora solo están con los pormenores de asentarlo de la forma más " civilizada" posible.
¿Alguien piensa que Trumpo,
solo con lo que ha hecho hasta ahora
, va a ceder el poder en vida? ... tiene un riesgo altísimo de acabar en la cárcel por mucho que su TS le haya dado inmunidad ... hasta los miembros conservadores ese tribunal empiezan a intuir que por mucho que sean el brazo más alto de la justicia pueden acabar en guantanamo con Trump si a este le dan la patada del poder.
Huele muy mal lo de EEUU... y no lleva ni un año. Hay un plan y lo están ejecutando.
0
K
9
#11
pepel
Y a Trump, ¿no se plantean quitársela? Es evidente y reconocido por él que no presenta "beneficios" de sus negociós desde mucho antes de la pandemia. Y encima es pelorojo teñido.
0
K
20
#28
autonomator
Como siempre tú chusma respeta las reglas o recibirás un castigo. Ellos no, ellos las cambian.
0
K
15
#37
Fotoperfecta
No necesitan demostrar nada. Simplemente hacer cómo se hizo aquí con Podemos.
Denuncias, te las apañas para que el juez al que se le reparta el caso sea afín, años de idas y venidas, y cuando se demuestre que todo era falso ya será demasiado tarde.
Extrapolando a este caso. Retuercen la Ley, un juez le da la razón, expulsan a Mamdani y cuando se demuestra que es mentira todo ya será demasiado tarde.
0
K
13
#8
Mauro_Nacho
Hay que buscar el modo para abortar lo que la democracia ha votado. EE.UU. es un país donde los grupos de poder, los lobbys y multimillonarios mueven los hilos para no perder el el poder.
0
K
11
#22
monsterboy
*
#8
España y el resto de paises no?
Cloacas, la gestora del PSOE que regalo el gobierno a Rajoy, el lawfare, la modelica transicion...
0
K
7
#24
Manuel.G
La que se puede liar como lo logren...
0
K
10
#32
llorencs
Unes puntos, y lo de proclamar está semana como la semana anti-comunista y entiendes ciertas cosas.
0
K
10
#30
Fanpiro
Si es una democracia, todos competimos con las mismas leyes, eso de cambiarlas a mitad de partido (véase la Alemania nazi o Venezuela) como que no. A mí también me jode tener el presidente que tengo, pero es mi presidente, fue Pedro Sánchez quien salió elegido ¿Me gusta? No, pero es el legítimo presidente. Pues con este tío igual. El resto es no aceptar la democracia.
Parafraseando al general Espartero: "El pueblo ha hablado, hágase su voluntad."
0
K
9
#23
JandePorer
Joder cómo está China
0
K
7
#7
Emotivo
*
Quieren ser ellos solos, quieren estar ellos solos, así es la ultraderecha.
0
K
7
#40
sliana
Democracia. la que tengo aquí colgada.
Bonita dictadura tienen montada. Luego el malo es maduro.
0
K
7
#9
meroespectador
*
El problema de los republicanos y la realidad, solo se soluciona con lágrimas, a llorar a la llorería*
* (C. de San Lorenzo, 4, Centro, 28004 Madrid).
0
K
7
#34
uxxx
esta gente solo se dará cuenta de lo imbeciles que son cuando logren generar una guerra civil. cuando prueben de verdad lo que es la locura volveran a querer intentar llegar a acuerdos y se llenaran la boca de democracia
0
K
6
Ver toda la conversación (
41
comentarios)
