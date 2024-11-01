edición general
4 meneos
52 clics
Quequé anuncia un inesperado parón tras la polémica en ‘Hora Veintipico’: “Tengo que descansar... Luego ya veremos”

Quequé anuncia un inesperado parón tras la polémica en ‘Hora Veintipico’: “Tengo que descansar... Luego ya veremos”

El humorista Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, ha sorprendido este fin de semana a sus seguidores al anunciar un parón en su trayectoria profesional a través de un extenso comunicado publicado en redes sociales. Una decisión que llega tras días de fuerte polémica en torno a su programa ‘Hora Veintipico’, emitido en la Cadena SER, y que, según reconoce él mismo, ha terminado precipitando un descanso que llevaba tiempo posponiendo.

| etiquetas: hector de miguel , quequé , hora veintipico
3 1 0 K 42 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#3 Eukherio
¿Cuál fue la polémica? De esta creo que no me enteré.
1 K 25
obmultimedia #2 obmultimedia
Cancelacion por la puerta de atras viendo la deriva que esta teniendo la cadena (ahora ya InfraSER) controlada por manos de derechas.
0 K 11

menéame