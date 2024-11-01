·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
164
meneos
1896
clics
Nacho Abad pierde los papeles con un invitado que pedía "respeto" a las víctimas de Adamuz: "A mí no me da lecciones ni Dios"
"Así ha echado el miserable de Nacho Abad a Joan Rodríguez, portavoz del sindicato ferroviario, por no sacar las conclusiones que él quería."
|
etiquetas:
:
nacho abad
,
adamuz
,
joan rodríguez
84
80
3
K
562
actualidad
63 comentarios
84
80
3
K
562
actualidad
Comentarios destacados:
#17
El vídeo adjunto es una mierda y no transcibe partes, como la del final justo cuando el sindicalista decide cortar. No lo he encontrado entero, pero aquí hay un fragmento más largo
x.com/Ibon_Dominguez/status/2013608772149657755/video/1
Lo que ocurre es que Nacho abad le pregunta si es que cree que está vinculada la falta de inversión con este tipo de acidentes, y el sindicalista niega con el dedo, y Abad reprende que entonces no tiene sentido lo que dice.
Según Abad el sindicalista habría dicho esto en el programa
"pedimos más inversiones para que esto no se vuelva a repetir"
Según este artículo, parece que sí ha dicho algo así:
"Te estoy diciendo que hay una cantidad de incidencias a diario y que nosotros,
desde el sindicato ferroviario, denunciamos una mayor inversión para evitar que esto suceda
"
Entre otras como:
"El sindicato ferroviario venimos denunciando la infraestructura general y solicitando muchas más inversiones, que se recuperen los procesos de mantenimiento preventivo y que se ponga en el centro de atención el sector ferroviario"
En este sentido, soltar esas palabras y luego decir que no pretendías vincular la falta de inversión con estas cuestiones.....Abad tiene razón en criticarle y el sindicalista quizá se va porque le pillan con el carrito.
#1
Spirito
*
HdlgP. Menudo prepotente.
Están envalentonados.
27
K
290
#30
Don_Pixote
#1
el segundo positivo que doy a mi nemesis de menéame en un mes
0
K
8
#46
Spirito
#30
Me
enterneses
. Mira, mira qué lagrimones.
0
K
9
#37
pedrario
#1
>Sindicalista: Te estoy diciendo que hay una cantidad de incidencias a diario y que nosotros, desde el sindicato ferroviario, denunciamos una mayor inversión
para evitar que esto suceda
>Abad: Deduzco, si pides más inversiones es que no hay suficiente y creéis que detrás del accidente hay falta de inversión
>Sindicalista: {Niega con el dedo}
A mí que me expliquen por qué cree que con más inversión se evitaría que "esto" suceda, sin estar vinculado con la falta de inversión
>
x.com/Bipartidismo_/status/2013581083946684839
0
K
10
#50
xiobit
#37
De hecho el sindicato pide que en el resto de vías se realicen las mismas inversiones que se han realizado en esa vía. Pues justamente es una de las renovadas.
1
K
13
#52
pedrario
#50
No entiendo, ¿dices que el sindicato defiende que si se hacen las mismas inversiones que se han hecho en una vía que ha tenido accidente, según ellos, no habría estos accidentes?
0
K
10
#54
Itrio
#37
Se puede estar invirtiendo mucho, pero mal. Se puede estar pagando una pasta a empresas externas pero que luego no hacen bien su trabajo. O se invierte más en pintar los trenes y tenerlos limpios que en revisarles los frenos. No todo es "cantidad de dinero".
0
K
10
#3
Skiner
Este sujeto es un maleducado asqueroso que se cree que por tener un programa sensacionalista puede avasallar a cualquiera, cuando demuestra que es un ignorante tremendo.
No se pueden tener respuestas rápidas sin una investigación pormenorizada.
Un accidente ferroviario no se estudia en 5 minutos como pretende este mastuerzo, hace falta rigor, muchas pruebas y resultados concluyentes.
23
K
213
#26
Kasterot
#3
este siempre me recordó la "escuela periodística" del CARDENAS.
Gente mal educada y resabiada que va dando lecciones
0
K
14
#35
Herumel
#3
Su problema es que de que llegan las conclusiones ya tienen otra noticia de moda entonces, los tiempos de las investigaciones no convergen con los del amarillismo y de ahí este tipo de mastuerzos.
2
K
22
#2
A.more
Hay que tener estomago para ver a esta mierda
13
K
154
#12
YeahYa
#2
A veces también hay que mirar lo que hacen en los basureros, porque así se entiende cómo actuan y de lo que son capaces.
0
K
20
#19
Delay
#2
Por la mañana esto, y por la noche esto otro:
www.meneame.net/m/actualidad/duras-criticas-contra-codigo-10-mostrar-i
1
K
29
#17
anarion321
*
El vídeo adjunto es una mierda y no transcibe partes, como la del final justo cuando el sindicalista decide cortar. No lo he encontrado entero, pero aquí hay un fragmento más largo
x.com/Ibon_Dominguez/status/2013608772149657755/video/1
Lo que ocurre es que Nacho abad le pregunta si es que cree que está vinculada la falta de inversión con este tipo de acidentes, y el sindicalista niega con el dedo, y Abad reprende que entonces no tiene sentido lo que dice.
Según Abad el sindicalista…
» ver todo el comentario
16
K
128
#22
--284430--
#17
Déjalo. Estás en Menéame. Aquí falta cerebro
2
K
8
#24
--284430--
*
#22
Dicen textualmente:
- Portavoz del Sindicato: Falta más inversión.
- Nacho Abad: ¿Entonces crees que hace falta más inversión?
- Portavoz: No yo no he dicho eso
- (Conclusión de Sara): Ha dicho que hace falta más inversión, pero que no hace falta que se invierta más.
- Portavoz: es una falta de respeto hacia las víctimas
- Nacho: llevo dos programas enteros hablando directamente con las víctimas
El que no entienda esto que es de género bobo
1
K
12
#36
thror
#22
Para muestra, tu.
1
K
13
#28
Pivorexico
#17
Conoces algún sector sea sanidad , educación , defensa ,justicia , fuerzas de seguridad etc.. que no pida más inversión ?
3
K
39
#38
anarion321
#28
No conozco un sector que diga que los accidentes no ocurrirían si hubiera más inversión y que a la vez diga que detrás de los accidentes no hay una falta de inversión, la verdad.
Suena un tanto incongruente.
Aunque insisto que el vídeo entero no lo he visto, me baso en entrecomillados de este artículo y el fragmento que he puesto antes. Pero creo que dado que el medio es contrario al presentador, los entrecomillados no han sido manipulados a su favor.
0
K
8
#49
DenisseJoel
#28
Lo de pedir más inversión es algo que nunca he entendido, parece tirarse piedras contra su propio tejado. ¿Más inversión para obtener qué? Ese "qué" es lo que deberías estar pidiendo en lugar de la inversión.
De esa manera:
1) Deja de parecer que pides dinero, como hace todo el mundo.
2) Quienes te escuchan entienden mejor por qué lo pides.
Ejemplo:
- (Mal) Hay problemas de seguridad ferroviaria. Hace falta más inversión.
- (Bien) Hace falta mejorar la seguridad ferroviaria. Por ejemplo, el estado de las vías no es el óptimo, hace falta mejorar el mantenimiento de las vías.
0
K
11
#39
oceanon3d
*
#17
EL Nachete este tiene instrucciones de llevar el tema al huerto de lo que mas le favorezca a la oposición. Son un programa de tendencia marcada anti-gobierno. Su jefa es Ana Rosa que es la máxima accionista de la productora de ese programa. Y punto pelota.
Medir moderación y trabajar con datos contrastados a programas de telebasura es como pedirle al sol que no salga mañana.
Y ya lo podrás pintar como te de la gana.
2
K
29
#41
anarion321
#39
Por los entrecomillados que hay, del propio medio que critica a "Nachete", la conclusión a la que llega es lógica.
"Te estoy diciendo que hay una cantidad de incidencias a diario y que nosotros, desde el sindicato ferroviario, denunciamos una mayor inversión para evitar que esto suceda"
"El sindicato ferroviario venimos denunciando la infraestructura general y solicitando muchas más inversiones, que se recuperen los procesos de mantenimiento preventivo y que se ponga en el centro de atención el sector ferroviario"
Si alguien afirma que estas cosas no ocurrirían con más inversión, no puede luego decir que no está denunciando una falta de inversión por la que ocurren estas cosas.
0
K
8
#53
Lenari
#41
Es que sí que habla de la falta de mantenimiento de las líneas (por falta de inversión o por mala gestión de esta, a saber). La conclusión es obvia, y es que la falta de mantenimiento tiene muchas papeletas para haber sido la causa del accidente, o al menos haber inclinado la balanza, que probablemente habrá una cadena de causas.
Pero claro, no va a decir de forma explíticita que es la causa del accidente, porque es que además tampoco sabe a ciencia cierta hasta que punto el tema de la falta de mantenimiento pesará (¿cuanto influyó? ¿un 10%? ¿un 50%? ¿un 90%?).
0
K
9
#55
Turdus_Merula
#39
Son un programa de tendencia marcada anti-gobierno
¿cuando estaba M.Rajoy tambien?. Porque AnaRosa, ya era la reina de las mañanas
0
K
6
#42
Murciegalo
#17
de eso nada meu rei. El sindicalista SE NIEGA A ESPECULAR por respeto a las víctimas. No hay más.
2
K
24
#47
anarion321
#42
Pero es el sindicalista el que AFIRMA que con mayor inversión esas cosas no ocurrirían
"Te estoy diciendo que hay una cantidad de incidencias a diario y que nosotros, desde el sindicato ferroviario,
denunciamos una mayor inversión para evitar que esto suceda
"
0
K
8
#62
Murciegalo
*
#47
interpretas lo que te interesa interpretar, que es lo mismo que hizo el abad y que el sindicalista le dice que los cojones, ES DECIR:
La frase:
"para evitar que esto suceda"
Tú y el ínclito querèis que quiera decir
"Para evitar que esto (este accidente) suceda"
El problema es que ÉL está ahí mihmito para decir que nanainas que lo que ha querido decir es:
"Para evitar que esto (EL REPORTE DE INCIDENCIAS) suceda".
Es lo que tenemos los seres humanos, que si queremos decir A decimos A y no B, y que si alguien en nuestros morros nos dice que hemos dicho B, le hacemos una peineta.
Y a algunos les (os) sienta mal.
0
K
13
#44
Lenari
*
#17
Aquí está el vídeo al completo:
www.youtube.com/watch?v=pArwn5BlUwE
Lo que no sé es como aguantó tanto.
No es una entrevista sino que presiona en plan tertuliano, y el hombre, lógicamente, no quiere hacer declaraciones sobre un tema en el que todavía hay poca información. Que probablemente tendrá sus sospechas, pero joder, no las va a decir en voz alta. No tiene problemas en hablar de las reclamaciones por los problemas de mantenimiento de las líneas, pero se niega a sacar conclusiones sobre el accidente, lo que es razonable, y que es a lo que el presentador le presiona.
Yo hubiera mandado a la mierda al presentador a los dos minutos.
2
K
20
#58
U5u4r10
#44
Cuanto te meten en antena es esperable que te hagan preguntas incómodas.
0
K
9
#61
Lenari
#58
Es un técnico, no un político. La primera vez que le tira de la lengua, le deja claro que no va a hacer valoraciones sobre el accidente porque no tiene suficiente información, y por mucho que tenga sospechas (que seguro que las tiene, porque tiene toda la pinta de que ha sido un problema de falta de mantenimiento), no las va a declarar.
La primera vez que el presentador tira de la lengua, pues se ponen los límites con educación. A partir de ahí, cuando este no pilla la indirecta y sigue insistiendo, pues mira, se despide, adios y que te vaya bonito. Que muchó aguantó que no tenía porque haber aguantado.
0
K
9
#60
anarion321
#44
Gracias por el vídeo completo.
Mi impresión final es que ambos hacen mal. Por un lado, el tipo del sindicato no me parece apropiado para salir a hablar, sinceramente, porque no da la apariencia de ser un tipo con conocimiento, no habla manejando datos y cifras como un experto ni sabe datos concretos de la zona. Sale a contar generalidades y en ese discurso mitín, pues hay errores como el de soltar la frase de "denunciamos una mayor inversión para evitar que esto suceda"
Y por…
» ver todo el comentario
1
K
17
#48
ku21
#17
aqui no hemos venido a entrar en razon, a valorar la conversacion entera y no solo un fragmento, y mucho menos a criticar a otra persona que no sea el presentador que nos cae mal y que lo queremos criticar haga lo que haga. Esto es meneame, asi que como sigas asi poniendo en duda el relato que nos interesa, te voto negativo. Y si te atreves a responderme de forma razonada y explicando las cosas como has hecho en el mensaje anterior, te llamo facha y te mando al ignore
0
K
9
#59
U5u4r10
#17
El problema ha sido cuando Abad ha dicho "a ver, comprensión lectora..." que ha sonado como que estaba burlándose de la inteligencia del sindicalista. Ahí es cuando ha saltado el otro.
1
K
17
#63
anarion321
#59
Ciertamente las formas del presentador son malas, pero es que el sindicalista es muy incongruente con lo que dice y uno puede pensar que le toma el pelo.
0
K
8
#5
g3_g3
*
Ya van varios videos donde se le ve echo un chulito de barra de bar.
Están tardando en despedir a semejante energúmeno manipulador y sin escrúpulos.
7
K
59
#10
Quecansaometienes...
#5
Cuidado que no lo asciendan y presente todos los informativos de la cadena
2
K
21
#29
Heinkel111
#10
Si desde luego. A la cadena le importa un pimiento ya lo demostró con Iker y la Dana.
0
K
6
#11
Suleiman
Que se puede esperar de semejante basura de programa....
1
K
31
#7
Benzo
Menuda chulería gasta este tipo.
2
K
31
#4
mcfgdbbn3
No le conocía casi... y creo que hago bien en no conocerle. ¿Es que le molesta que no se haya puesto a insultar a Pedro Sánchez o qué?
Full
#Tilt
Nacho Abad.
2
K
25
#6
Skiner
#4
Por supuesto es lo que estan esperando en Mediaset
Y todos los loros que ponen como este y la Ana Rosa a sembrar su ponzoña constante.
2
K
20
#21
chocoleches
#14
Lo estoy buscando ahora
1
K
24
#45
carakola
*
Relacionada, también este presentador manipulador:
www.youtube.com/watch?v=O1fv5O5XJME
0
K
20
#15
Equidislate
*
Lo he visto un par de veces, y me dio la impresión de que su única intención era desacreditar los argumentos, por otra parte muy razonables, que decía al que "entrevistaba", por no decir que acosaba. Hasta el punto de pedir complicidad a los otros como el, y que se sientan en su mesa, para acosar al entrevistado.
1
K
19
#34
Febrero2034
Alguien q va de sindicalista, siendo solo de 3 a 6% de renfe y no teniendo nads q ver con los maquinistas.
Va a hablar a favor del poder, resumir toda la intervención solo a lo último q dice es sensacionalismo del q si sale en Meneame
1
K
18
#32
pitercio
Es que a dónde va a parar, llevo aquí nueve horas difamando y desenterrando cadáveres, para que venga alguien y me diga que soy un profanador.
0
K
18
#23
Milmariposas
Le ha faltado decir que en realidad, dios era él...
0
K
17
#31
Heinkel111
El calvo si no le dices lo que quiere se enfada. Lo ha hecho muchas veces.
1
K
16
#8
chocoleches
No salió por aquí un video en que pataleaba en directo cuando dos policías no les dejaron grabar como rescataban los cadáveres?
1
K
15
#14
elGude
#8
que video?
0
K
12
#20
piticli_bonico
#8
Creo que eso era Ferreras en la sexta.
3
K
32
#33
chocoleches
#20
Por eso no lo encontraba, gracias!
0
K
12
#43
g3_g3
*
#8
Recuerdo otro video intentando reírse del melenas rubio de podemos, dejando claro es un vacilón rastrero.
0
K
11
#25
fpove
Como diria Ferreras, mas "periodismo" que puto asco.
1
K
14
#57
IngridPared
Si Dios no es capaz de darle lecciones habrá que llamar a la Santísima Trinidad, a ver si entre los tres.
0
K
13
#13
Imag0
Quien ostias es esta hiena maloliente?
0
K
13
#16
Skiner
#13
Pues un cachorro de la peor calaña de Mediaset y la extrema derecha.
0
K
7
#18
elGude
Muy comedido ha sido Joan Rodríguez.
0
K
12
#27
Mark_
Para que luego digáis que Dios no castiga dos veces, pero este es subnormal y profundo.
0
K
11
#9
roker
Mr Humilde.
0
K
10
#51
U5u4r10
¿Cómo voto para "trocito de vídeo de mierda descontextualizado sobre el que no te puedes formar ninguna opinión"?
0
K
9
#56
G.M.V.
ESTE TIO NO TIENE ESCRUPULOS NI VERGÜENZA
0
K
6
#40
ermahe
"Llevo un montón de horas en este programa" Ni que estuviese de voluntario.
0
K
6
Ver toda la conversación (
63
comentarios)
