¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El cantante Julio Iglesias ha entrado en una nueva fase de su defensa judicial tras ser acusado de de agresión sexual contra sus exempleadas y ha decidido convertirla en una contraofensiva, publicando en Instagram algunos mensajes que le enviaron sus exempleadas por WhatsApp en un intento de demostrar la “falsedad” de las acusaciones. Sin embargo, estas simples publicaciones pueden acarrear nuevas consecuencias para el cantante, ya que la difusión de conversaciones privadas podría a ser parte de un delito penal y civil. La Constitución Españ...

13 comentarios
actualidad
colipan #1 colipan
Si, por supuesto
3
#6 nach_et
#1 dependerá de la jurisprudencia que aplica, que tribunal/país es competente? (Considerando que no vive en España y los datos tampoco son de personas españolas)
0
#7 Sariel
#1 No, sólo un juez puede decir qué es un delito y qué no. Nadie tendrá esa osadía.
1
Charles_Dexter_Ward #8 Charles_Dexter_Ward
#1 Por supuesto que NO y en España hay jurisprudencia al respecto (sentencia del Tribunal Supremo).
Si somos partícipes de la conversación , no constituiría un delito difundirla, a no ser que el contenido de la misma pertenezca a la esfera íntima de uno de los interlocutores, vulnerando, por tanto, su derecho a la intimidad.
1
#11 Sariel *
#8 En realidad el contenido de la misma sí pertenece a la esfera íntima de uno de los interlocutores. El wasap ese es privado.

En España, la ley es muy interpretable.

Edito: Bueno, digo España porque soy español, si fuera venezolano o usano lo diría igual :-P
0
#9 Chappie *
#1 no, porque no afecta gravemente a la intimidad u honor.
0
#3 Alves *
por supuesto que no, no exponen el nombre de nadie, y si me equivoco que llamen a la Cristina Fallaras y la entrullen.
1
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 En una de las de la miniatura sí que aparece el nombre de quien lo envía.
0
#12 Alves
#4 cierto, no lo había visto, la fisio del onlyfans. Pues entonces palante, que pague como todo el mundo que quiere violar su intimidad.
0
pitercio #13 pitercio
¿Julio es el Professor?
0
#5 Eukherio
Tampoco entiendo muy bien el motivo por el que las publica. Que al jefe se le haga la pelota por WhatsApp, a veces a petición de los encargados, nunca ha tenido nada de especial. Hace años me contaron que en una sede de Inditex se presentó Amancio, y era el día de su cumpleaños, con lo que los gerentes/directivos, lo que fuesen, decidieron que los empleados de ahí iban a recibirlo cantándole el cumpleaños feliz, y tuvieron que parar todos lo que estaban haciendo porque era prioritario, con lo que los que preferían ignorarlo se jodieron como el resto.
0
Druidaferal #2 Druidaferal
A alguien más le parece que esto de las acusaciones es un arma para destruir a quien no te gusta?
0
josde #10 josde
Serán verdad o mentira montadas por el esos mensajes, yo creo que es lo segundo.
0

