Un padre consigue dejar de pagar una pensión a su hija de 28 años que cobra más que él

Aunque la mayoría de edad no extingue de manera automática la obligación que pudiera tener un padre de pagar una pensión alimenticia a sus hijos, existen casos donde la Justicia obra en favor de los primeros. La clave, que los retoños sean económicamente independientes y se pueda demostrar, como es el caso de un progenitor que le ha ganado una larga batalla en los tribunales en Alicante a su propia descendencia, en este caso, una mujer de ya 28 años que cobraba más que él.

| etiquetas: tribunales , pensiones alimenticias , churumbeles
Aguarrás #2 Aguarrás
Garrapata.
Nihil_1337 #4 Nihil_1337
El padre cobra 9.396 por incapacidad permanente y la hija 13.754... al año. Yo en esta historia solo veo miseria y explotación y menuda mierda de sociedad ruín de sueldos y ayudas que tenemos.
ChatGPT #1 ChatGPT
Pues van a tener razón los que dicen que los hijos salen caros….
#3 Katos
28 años y con trabajo y le paga la pensión?.

Me parece que el gobierno de igualdad no está haciendo su trabajo...
