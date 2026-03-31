Oracle elimina 30.000 puestos de trabajo con un frío correo electrónico a las 6 de la mañana [eng]

Los trabajadores de EEUU, India y otras regiones se enteraron de que sus trabajos habían desaparecido antes de que la mayoría terminara su café, sin previo aviso de RRHH o sus gerentes. Para miles de empleados de Oracle en todo el mundo, el martes por la mañana comenzó con un email que llegó a sus bandejas de entrada poco después de las 6AM EST. Cuando terminaron de leerlo, sus carreras en la tecnológica habían terminado. Hace un mes hacían cuentas: www.meneame.net/story/oracle-planea-miles-despidos-crisis-liquidez-der
es.finance.yahoo.com/noticias/acciones-oracle-suben-acuerdo-nube-20320
Bolsa agosto 308 pico maximo despues de contratos ia, ahora 142
El panorama financiero que rodea esa expansión es sorprendente. Oracle ha asumido 58.000 millones de dólares en nueva deuda en sólo dos meses. Sus acciones han perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzaron su punto máximo en septiembre de 2025. Según se informa, varios bancos estadounidenses han dejado de financiar algunos de sus proyectos de centros de datos".
Están jugándoselo casi todo a rojo.
Mal para decenas de empresas que van a quebrar, y de esta debacle los que sobrevivan tendran el pastel, la sarten, el mango y el bolsillo lleno.
Para el resto, pues ni fu ni fa al principio, como cuando nacio internet, que se usaba para ver porno y para frikis, la IA ya es algo similar hasta que madure y se vuelva de uso general dentro de muchos años.
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Por lo menos no te hacen ir a la oficina aunque la vispera hubiese sido mejor para no madrugar.
No sé tú, pero yo no tengo por costumbre mirar los emails de la empresa antes de llegar a la oficina. O sea, que lo hacen por hijoputismo, para que tengan que madrugar y desplazarse a la oficina para nada.
Por cierto, ésta es la famosa libertad que quieren algunos por aquí.