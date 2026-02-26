Oracle planea miles de despidos por la crisis de liquidez derivada de su agresiva inversión en IA

Oracle planea miles de recortes de puestos de trabajo ante la escasez de liquidez derivada de sus inversiones masivas en infraestructuras de inteligencia artificial (IA),especialmente en centros de datos. Según Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del proceso, los despidos afectarán a las distintas divisiones de la empresa y podrían empezar a implementarse este mismo mes.

Algunos de los recortes se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé que necesitará menos debido a la implantación de la IA. La compañía presidida por Larry...