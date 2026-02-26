edición general
Oracle planea miles de despidos por la crisis de liquidez derivada de su agresiva inversión en IA

Oracle planea miles de recortes de puestos de trabajo ante la escasez de liquidez derivada de sus inversiones masivas en infraestructuras de inteligencia artificial (IA),especialmente en centros de datos. Según Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del proceso, los despidos afectarán a las distintas divisiones de la empresa y podrían empezar a implementarse este mismo mes.
Algunos de los recortes se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé que necesitará menos debido a la implantación de la IA. La compañía presidida por Larry...

cocolisto #3 cocolisto
"Crisis de liquidez"a lo que es tirar el dinero sin ninguna prudencia.
LokoYo_ #5 LokoYo_
#3 De tirar el dinero nada . La mayoría de las empresas están sustituyendo la mano de obra por la potencia de procesamiento.
La mayoría de los despidos es para reubicar capital y invertirlo en data centers y gpu .
mr.wolf #12 mr.wolf
Oracle fue regada abundantemente por el régimen trumpista.
apnews.com/article/trump-ia-openai-oracle-softbank-son-altman-ellison-
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Qué raro con lo bien que tratan a sus clientes y lo bien que funcionan sus gestores de BB.DD, la cosa es rara...
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#1 Lo de los clientes no se però yo trabajo con bbdd Oracle y bien.
#10 guillersk
#1 como gestor de BBDD no lo hay mejor


Lo que odian los clientes son los precios y politica
joffer #4 joffer
Ni con un palo.
#9 euacca
#4 Además los directivos apoyan Israel públicamente.
#8 euacca
Estos son los famosos despidos de la IA de los que se hablaban, estos y los que vengan por quiebras.
Mistwatch #11 Mistwatch
Vamos, que para el amigo Larry es un win-win. :roll:
#7 PerritaPiloto
¿Y va a despedir a abogados o a ingenieros Porque de los primeros hay más en plantilla.
