Kristi Noem se muestra «devastada» por una noticia sobre el travestismo de su marido: «Esto ha pillado a la familia por sorpresa». (Eng)

El martes por la mañana, el Daily Mail publicó un reportaje explosivo en el que se afirmaba que al marido de Noem, Bryon Noem, le gustaba travestirse y que contactaba habitualmente con modelos fetichistas. El reportaje incluía numerosas fotos de Bryon vestido con ropa de mujer, con lo que parecían ser dos globos bajo la camiseta para imitar unos pechos. El Daily Mail también afirmó que Bryon «elogiaba efusivamente sus cuerpos mejorados quirúrgicamente» y «confesaba su lujuria por unas “tetas enormes, enormes y ridículas”».
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Si van a orar para solucionar el problema, ya está todo resuelto.
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I'm a lumberjack and I'm OK
I sleep all night, I work all day
He's a lumberjack and he's OK
He sleeps all night and works all day
I cut down trees, I skip and jump
I like to press wild flowers
I put on women's clothing
And hang around in bars...
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