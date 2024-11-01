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Kristi Noem se muestra «devastada» por una noticia sobre el travestismo de su marido: «Esto ha pillado a la familia por sorpresa». (Eng)

El martes por la mañana, el Daily Mail publicó un reportaje explosivo en el que se afirmaba que al marido de Noem, Bryon Noem, le gustaba travestirse y que contactaba habitualmente con modelos fetichistas. El reportaje incluía numerosas fotos de Bryon vestido con ropa de mujer, con lo que parecían ser dos globos bajo la camiseta para imitar unos pechos. El Daily Mail también afirmó que Bryon «elogiaba efusivamente sus cuerpos mejorados quirúrgicamente» y «confesaba su lujuria por unas “tetas enormes, enormes y ridículas”».

| etiquetas: marido , travesti , kristi noem , bryon noem
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #1 themarquesito
No hay día sin culebrón absurdo en el mundo trumpista
4 K 84
devilinside #2 devilinside
#1 Mejora a lo que al guionista más enfarlopado se le pueda ocurrir
2 K 51
BastardWolf #7 BastardWolf
#2 ni los de South Park tienen tanta imaginación
3 K 71
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 les están escribiendo la serie xD
2 K 51
Veelicus #3 Veelicus
Algun dia saldra una foto suya son todo el potingue que se pone por encima y la gente pensara que por fin se ha publicado la siguiente pelicula del señor de los anillos, titulada: "Mordor"
1 K 29
#8 Troll_hunter
#3 Parece sacada de la pelicula Children of the corn
0 K 11
#13 trasparente
Que le pegue un tiro, como al perro.
1 K 28
jm22381 #14 jm22381
Bueno, pues que se vaya a consolar con el amante ese que tenía ella {0x1f64a}
0 K 20
pitercio #4 pitercio *
Sin duda entretenimientos privados más respetables que andar con ella en público.
0 K 19
azathothruna #6 azathothruna
Siempre son los que estan dentro del closet los mas fascistas.
0 K 15
#9 DenisseJoel
Cómo para fiarse de alguien que no sabe o no ve ni lo que tiene en casa.
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Malinke #5 Malinke
«“La Sra. Noem está devastada. La familia quedó sorprendida por esto y pidieron privacidad y oraciones en ese momento”, dijeron los representantes de Noem a The Post.»

Si van a orar para solucionar el problema, ya está todo resuelto.

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johel #12 johel *
Despues de mirar el calendario y aun asi darle la misma importancia y validez que a un mojon, os digo:

I'm a lumberjack and I'm OK
I sleep all night, I work all day

He's a lumberjack and he's OK
He sleeps all night and works all day

I cut down trees, I skip and jump
I like to press wild flowers
I put on women's clothing
And hang around in bars...
.  media
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#11 rafeame *
¿No será esto un april fool's y se lo ha tragado entero? - edito - ok, es del martes, no puede ser AF
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menéame