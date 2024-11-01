edición general
21 meneos
42 clics
Nuevo perjuicio en las jubilaciones gracias a CC.OO. y a UGT

Nuevo perjuicio en las jubilaciones gracias a CC.OO. y a UGT

El próximo día 1/1/26 la edad ordinaria de jubilación subirá a 66 años y 10 meses, en aplicación de la reforma que los sindicatos CC.OO. y UGT acordaron en el año 2011. Recordad que entonces la jubilación era a los 65 años. Ojo porque los perjuicios aún no han acabado, sino que "acabarán" el año que viene, cuando la edad ordinaria de jubilación llegue "finalmente" a los 67 años, ya que el acuerdo fue subirla de 65 a 67 poco a poco para disimular.

| etiquetas: perjuicio , jubilaciones , sindicatos
17 4 1 K 188 politica
18 comentarios
17 4 1 K 188 politica
Mala #5 Mala
#20 Y mientras tanto, se conceden pensiones de jubilación, a los 65 años, a las mujeres que no han trabajado nunca y que lleven diez años en España. Las mujeres que se incorporaron tarde al mercado laboral, por el cuidado de sus hijos, tiene que jubilarse a los 67 por falta de años cotizados.
3 K 29
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Normal si a los demás se le exigen muchos mas años para jubilarse, que quieres que por ser mujeres se les jubile con 10 años cotizados.
0 K 20
Mala #11 Mala *
#7 Pero que le concedan pensión de jublación a las que no han trabajado nunca, a los 65, supongo que te parece normal.
1 K 19
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#11 Vaya pensión que les dan a esos que si han trabajado pero no cotizado que es diferente.
0 K 20
Mala #16 Mala *
#14 Es que las "otras" además de trabajar en casa sin cobrar, también han trabajado fuera.
0 K 11
Torrezzno #8 Torrezzno
Otros tentáculos más del poder. Luego cuando digo que invierto por la incertidumbre de las pensiones me miran como un loco. Damos por hecho algo que no lo es tanto.
Nadie tiene una bola de cristal para saber que condiciones tendemos en treinta años. A lo mejor te jubilas a los 80. O tienes que cotizar 40 años, que se yo.
1 K 27
reithor #13 reithor
Los agentes sociales no son sindicatos. Llevamos años con estos infiltrados.
2 K 26
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Eso jamás lo va a permitir CC.OO y UGT. Las calles van a arder...
2 K 26
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Que no lo van a permitir, esos dos sindicatos vendidos. xD
0 K 20
Febrero2034 #15 Febrero2034
Estoy seguro que los sindicatos irán a la manifestación por estas cosas el día siguiente de las elecciones.
2 K 26
#18 VFR
#15 hay que obedecer al amo
0 K 8
#4 Daniel2000
Que ganas tengo de que llegue un gobierno progresista, socialista y obrero .... para defender a los trabajadores ... (y no a los funcionarios, pensionistas, cobradores de ayudas ... y resto del voto cautivo)
1 K 22
#9 VFR
#4 y que le den el ministerio de trabajo a alguien verdaderamente de izquierdas, seguro que consigue que los trabajadores se jubilen antes
0 K 8
jonolulu #2 jonolulu
Esto de nuevo no tiene nada
0 K 12
GeneWilder #17 GeneWilder
Malditos traidores.
0 K 11
Lamantua #12 Lamantua
Los siameses siempre jodiendo al trabajador/a.
0 K 9
Andreham #3 Andreham
Y los autores de esa reforma van a volver a entrar a gobernar justito justito cuando se llega al tope.

:-)
0 K 7
Torrezzno #10 Torrezzno *
#3 ¿han tenido un tiempo para cambiarlo los que se van no? Lo cual es una muestra más de que son iguales en lo esencial. El PSOE azul y el PP rojo son las dos caras de la moneda del poder. Da igual la que caiga.
2 K 38

menéame