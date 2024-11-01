Nuevo perjuicio en las jubilaciones gracias a CC.OO. y a UGT

El próximo día 1/1/26 la edad ordinaria de jubilación subirá a 66 años y 10 meses, en aplicación de la reforma que los sindicatos CC.OO. y UGT acordaron en el año 2011. Recordad que entonces la jubilación era a los 65 años. Ojo porque los perjuicios aún no han acabado, sino que "acabarán" el año que viene, cuando la edad ordinaria de jubilación llegue "finalmente" a los 67 años, ya que el acuerdo fue subirla de 65 a 67 poco a poco para disimular.