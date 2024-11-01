·
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
Este momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante en España es CINE
etiquetas
vito quiles
padre
inmigrante
cine
13
2
1
438
ocio
12 comentarios
ocio
#1
TodasHieren...
Mañana mismo vamos a casa de tu padre para que se largue de nuesto país¡¡ eh, Vito, qué te parece? te apuntas?
7
107
#3
Sergio_ftv
Animalito de dios, ni para darse cuenta de eso es capaz.
"La ignorancia es muy atrevida".
2
38
#11
soberao
#3
Sí se da cuenta, lo que no quiere es reconocerlo, porque estas cosas como los suecos con lo de inmigrante de segunda, tercera generación se usa si eres moro o negro, no si eres un triste fascista de mierda.
0
14
#5
encurtido
Es una tontería ese razonamiento de "ajajaja lo hemos pillado". Se puede ser inmigrante y estar a favor de una mayor restricción de la inmigración.
De hecho es normal ver inmigrantes trabajadores (no lo digo por este elemento) que les gustaría tener menos compatriotas en su país destino, ya que tienen tasas de delincuencia y ayudas sociales muy superiores a la media y les termina perjudicando a los que tienen una buena situación.
1
20
#7
potom
ser inmigrante no te libra de ser xenófobo
0
13
#4
Katos
Todos sabemos que los partidos de derechas hacen manifestaciones constantes para dejar de traer europeos a Europa.
0
6
#8
Seat127
#4
Lo que es curioso es que entre todos esos españoles muy españoles de pulserita con bandera haya mayoría con progenitores no españoles.
Seguramente que el mecanismo es similar al de radicalización islámica entre 2as y 3as generaciones de argelinos o marroquíes en Francia. ¿Será el no sentirse "autenticos españoles" los que les hace radicalizarse?
0
7
#2
Katos
Y ahora ha explicar que un inmigrante italiano puede si necesidad de cumplir nada más que ser italiano mudarse a otro país de Europa a vivir trabajar o lo que sea.
De verdad estais fatal de la cabeza.
No es un problema de inmigración sino de cultura y tradiciones que suelen venir de determinado origen.
Me da igual que el que quiera que su hija lleve velo, o se le realice la ablación sea de albacete, Kenia, o oporto. Pero todos sabemos que esas cosas suelen venir de determinados países y de determinada gente.
1
-6
#6
ccguy
#2
Ya sabemos que a ti te gustan de Meer, Smith, etc. "cultura y tradiciones" de las buenas.
2
45
#9
Veelicus
#2
Viendo que en el norte de Europa hay mucha gente afin a los nazis te deberian preocupar mas esos inmigrantes que de otras regiones donde les combatieron, ¿o no?
0
11
#10
jonolulu
#2
No es un problema de inmigración, es un problema de racismo. Lo has dejado clarinete
0
12
#12
Asimismov
#2
Y ahora ha explicar ...
Hitler es con H, y a explicar, sin h
Negativo, como a los opositores a la policía.
0
12
