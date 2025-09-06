edición general
Hasta el banco central europeo lo reconoce: con el rearme vamos a ser más pobres durante décadas

Europa se endeuda, sus servicios públicos se aprietan el cinturón y las grandes firmas militares, con capital norteamericano dentro, multiplican beneficios.Cada euro que se destina a tanques, cazas o misiles sale del mismo bolsillo colectivo que debería sostener hospitales, becas y pensiones. No tiene vuelta de hoja. Es como hipotecarse para siempre en una casa que no será tuya: la propiedad y la rentabilidad se las quedan las empresas armamentísticas y los fondos de inversión, mientras que los contribuyentes cargarán con los plazos eternos.

¿Se sabe de algún partido en el gobierno de cualquier país europeo que llevase el incremento del gasto militar y el recorte de gastos en servicios en su programa electoral?

¿No? Pues bueno entonces la resistencia ciudadana a esto es legítima. Como ya van a empezar a hacer los franceses.

En España no se a que esperan los agentes sociales.
Los ucranianos pagan en sangre la gloria de la OTAN, los europeos (por el momento) con el estado del bienestar.

Putos OTANazis traidores.
#3 puta Rusia que esta masacrando civiles
#9

¿Ya borracho tan temprano? Vete al rabino a confesar.
#10 sigues proyectando? Ya te han pagado la botella de vodka diaria?
#11 lo peor es que sabe que los rusos matan civiles a diario pero se la pela
#20 No se la pela, lo aplaude ... asi esta meneame.
#9 !!que no hay buenos en esta historia!1
Putos nafos imberbes…
Puto dinero que no existe y putas cadenas de deudas impagables, somos subnormales.
Nos roban el futuro con el cuento de la Rusia Imperial y aqui todavia hay quién aplaude con las orejas. Somos imbéciles y no haremos nada salvo venir aqui a lloriquear, y como lo saben harán lo que quieran.
Muchos más pobres y alguno mucho más rico.
#6 Los comunistas por fin conseguiréis eso que tanto ansiáis: que todos sean pobres, menos las élites, como ocurría en la URSS.
#16 poner ese comentario en esta noticia es tan estúpido que ni chatgpt se atrevería a tanto
Y mientras el Imperio del caos, esquilma a todos los países que pueden, con su fuerza militar. China lídera otro orden mundial basado en el respeto mutuo, el desarrollo de todos los países sin interferir, y en el centro las personas (lo que para el imperio del caos no son más que daños colaterales) : spanish.news.cn/20250906/6977fae8a3ef4b6b98af4cfc8b09b1d9/c.html "Xi afirmó que la seguridad común solo puede garantizarse cuando las naciones de todo el mundo se tratan como iguales, conviven en armonía y se apoyan mutuamente".
#18 salvo si eres Taiwanes o Nepali
mpr21.info/concentracion-ante-el-congreso-contra-el-rearme-y-la-milita
la Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización; convencida de que con esos presupuestos de guerra, adoptados también por el Gobierno español, se fabrican armas para aniquilar al pueblo palestino, convoca una concentración ante el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el inicio de las movilizaciones en Francia.
Miércoles, 10 de septiembre a las 19 horas
Y aquí los nafos imbéciles justificando la pobreza que se nos viene encima para defender la banda de corruptos que gobiernan ukrania….
Chalados conduciendo contra un muro con nosotros de pasajeros.
#12 ¿La señora desea una bolsa?
#15 pa meterte la cabessa dentro, cenutrio.
Titular alternativo: con el de rearme, los de siempre van ganar unos cuantos milloncejos más.
#27 No puedo. Mi médico dice que hay una lista de espera enorme... y suso a murmurar algo sobre "esos vatniks chalados", "como putos cencerros", y cosas así..
Resumen de comentarios de este envío: los Zazis de MNM siguen insistiendo que el actual conflicto de Ucrania es una guerra entre la OTAN y el país eslavo. Rusia no tiene nada que ver. :shit:
#19 ¿sigues sin acudir al psiquiatra?
“Se financiará, en gran parte, con deuda nueva.” todo un lince quien ha escrito esto
Resumen de los nafotontos: hundamos el pseudoestadodelpseudobienestar para dárselo a los fabricantes de armas yanks.
Es que sois toooooontoooos. Tooooontos toooontoooss.
Más empleos de calidad y menos camareros.
El rearme es para invadir el norte de África de aquí a cuando el petróleo empiece a escasear. En Bruselas ya están viendo que sí, que estamos en descenso energético y hay que sacar de donde sea.
Los analistas canarios de un panfleto comunista saben mucho xD
