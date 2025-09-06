Hasta el banco central europeo lo reconoce: con el rearme vamos a ser más pobres durante décadas

Europa se endeuda, sus servicios públicos se aprietan el cinturón y las grandes firmas militares, con capital norteamericano dentro, multiplican beneficios.Cada euro que se destina a tanques, cazas o misiles sale del mismo bolsillo colectivo que debería sostener hospitales, becas y pensiones. No tiene vuelta de hoja. Es como hipotecarse para siempre en una casa que no será tuya: la propiedad y la rentabilidad se las quedan las empresas armamentísticas y los fondos de inversión, mientras que los contribuyentes cargarán con los plazos eternos.
¿No? Pues bueno entonces la resistencia ciudadana a esto es legítima. Como ya van a empezar a hacer los franceses.
En España no se a que esperan los agentes sociales.
la Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización; convencida de que con esos presupuestos de guerra, adoptados también por el Gobierno español, se fabrican armas para aniquilar al pueblo palestino, convoca una concentración ante el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el inicio de las movilizaciones en Francia.
Miércoles, 10 de septiembre a las 19 horas
Chalados conduciendo contra un muro con nosotros de pasajeros.
